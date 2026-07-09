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"Ергенът: Любов в рая" се завръща, показаха ВИДЕО с първите участници в сезон 2

"Ергенът: Любов в рая" се завръща, показаха ВИДЕО с първите участници в сезон 2

9 Юли, 2026 13:31 873 10

  • ергенът-
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  • риалити-
  • любов

Новият сезон започва скоро, обещават от bTV

"Ергенът: Любов в рая" се завръща, показаха ВИДЕО с първите участници в сезон 2 - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ергенът: Любов в рая" се завръща триумфално в ефира за втори сезон съвсем скоро. bTV пусна първия трейлър на романтичното и горещи риалити шоу, загатвайки за бурни емоции и нови участници, но запазва в тайна самоличността на мъжете, които ще търсят любовта.

В краткото видео водещата Райна Караянева отново е в центъра на събитията, а около нея се появяват част от участниците в новия сезон.

Лицата на мъжете обаче умишлено не се показват, което засилва любопитството на зрителите кои ще бъдат новите герои в романтичното приключение.

Трейлърът обещава много страсти, романтични срещи и неочаквани обрати, а екзотичната атмосфера отново е основен акцент в предаването.

Очаква се през следващите седмици постепенно да бъдат разкрити и първите участници, които ще търсят любовта сред жестока конкуренция, екзотични гледки, плаж и напрежение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 4 Отговор
    Укропам ще оправят на Ганчо генофонда.

    Коментиран от #4

    13:32 09.07.2026

  • 2 Нереалност

    5 1 Отговор
    Ако гледате целия сезон на ергенът, ще разберете защо има мъже хомо.

    13:34 09.07.2026

  • 3 Бобина

    4 1 Отговор
    Вкарайте малко "инженери и лекари". Може и някой снажен украинец. Цигания до шия -бтв

    13:35 09.07.2026

  • 4 Май май

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Натам ще опитват нещата,но няма да успеят.

    13:52 09.07.2026

  • 5 БНТ

    2 1 Отговор
    Тъпня до тъпните мила моя майноле...

    14:09 09.07.2026

  • 6 Бай Хой

    2 1 Отговор
    Щом в новия филм на Ноланд Одисея Елена е тъмнокожа , защо и в Ергена мъжете да не са черни.Голям майтап ще падне , както и висок рейтинг !!!

    14:13 09.07.2026

  • 7 БИГ БРАДЪР

    0 1 Отговор
    Ергенът НОВ ВАРИАНТ НА НАШАТА ПОМИЯ. УРААА

    14:20 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ха ха Хо

    1 0 Отговор
    Знаем го вкуса на Тушев към труженички,татуирани назобени батки и селяндурски простотии.Какъв ,,триумф,,какви 5 евро.

    14:48 09.07.2026

  • 10 Тв критик

    0 0 Отговор
    Ще пропусна с голямо удоволствие.

    15:04 09.07.2026