"Ергенът: Любов в рая" се завръща, показаха ВИДЕО с първите участници в сезон 2

„Ергенът: Любов в рая" се завръща триумфално в ефира за втори сезон съвсем скоро. bTV пусна първия трейлър на романтичното и горещи риалити шоу, загатвайки за бурни емоции и нови участници, но запазва в тайна самоличността на мъжете, които ще търсят любовта.

В краткото видео водещата Райна Караянева отново е в центъра на събитията, а около нея се появяват част от участниците в новия сезон.

Лицата на мъжете обаче умишлено не се показват, което засилва любопитството на зрителите кои ще бъдат новите герои в романтичното приключение.

Трейлърът обещава много страсти, романтични срещи и неочаквани обрати, а екзотичната атмосфера отново е основен акцент в предаването.

Очаква се през следващите седмици постепенно да бъдат разкрити и първите участници, които ще търсят любовта сред жестока конкуренция, екзотични гледки, плаж и напрежение.