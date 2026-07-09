"Ергенът: Любов в рая" се завръща, показаха ВИДЕО с първите участници в сезон 2

„Ергенът: Любов в рая" се завръща триумфално в ефира за втори сезон съвсем скоро. bTV пусна първия трейлър на романтичното и горещи риалити шоу, загатвайки за бурни емоции и нови участници, но запазва в тайна самоличността на мъжете, които ще търсят любовта.
В краткото видео водещата Райна Караянева отново е в центъра на събитията, а около нея се появяват част от участниците в новия сезон.
Лицата на мъжете обаче умишлено не се показват, което засилва любопитството на зрителите кои ще бъдат новите герои в романтичното приключение.
Трейлърът обещава много страсти, романтични срещи и неочаквани обрати, а екзотичната атмосфера отново е основен акцент в предаването.
Очаква се през следващите седмици постепенно да бъдат разкрити и първите участници, които ще търсят любовта сред жестока конкуренция, екзотични гледки, плаж и напрежение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
13:32 09.07.2026
2 Нереалност
13:34 09.07.2026
3 Бобина
13:35 09.07.2026
4 Май май
До коментар #1 от "честен ционист":Натам ще опитват нещата,но няма да успеят.
13:52 09.07.2026
5 БНТ
14:09 09.07.2026
6 Бай Хой
14:13 09.07.2026
7 БИГ БРАДЪР
14:20 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ха ха Хо
14:48 09.07.2026
10 Тв критик
15:04 09.07.2026