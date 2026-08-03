100 години от рождението на Тони Бенет: Вечният глас на Америка

Музикалният свят днес отбелязва точно 100 години от рождението на великия Тони Бенет (роден като Антъни Доминик Бенедето). Макар легендарният изпълнител да ни напусна през юли 2023 г. на 96-годишна възраст, неговото културно наследство остава недосегаемо от времето. През целия днешен ден в САЩ и Европа текат чествания, организирани от официалния му бранд „Tony Bennett Centennial“, а на 7 август официално излиза лимитираната винилна колекция „Tony Bennett: The Classics“.

Зад блясъка на неговите 20 награди „Грами“ и над 50 милиона продадени албума обаче се крият слабо известни, но дълбоко вълнуващи детайли от неговата съдба. Ето най-любопитните факти за живота и творчеството на човека, когото Франк Синатра нарече „най-добрия певец в занаята“.

Топ 5 любопитни факта за Тони Бенет

Сервитьорът, който буквално пееше за вечерята си

Преди да облече емблематичните си смокинги и да покори световните сцени, младият Антъни преживява тежките години на Голямата депресия. Баща му умира, когато Тони е едва на 10 години, което го принуждава да напусне училището за промишлени изкуства, за да помага на майка си – шивачка, работеща в изтощителни условия. За да оцелеят, той започва работа като пеещ сервитьор в ресторант в Астория, Куинс. Години по-късно в архивите на официалния си сайт (tonybennett.com) изпълнителят споделя, че това е бил неговият най-ценен житейски университет и „бойно кръщение“.

Вторият му живот: Признат художник с картини в музеи

Музиката не е единствената голяма страст на Бенет. През целия си живот той твори активно като художник под рожденото си име Антъни Бенедето. Неговите картини в стил реализъм и импресионизъм получават изключително сериозно признание от арт критиката. Днес негови оригинални платна са част от постоянните експозиции на престижни институции като Смитсониън и Музея за американско изкуство „Бътлър“.

Скритата история зад „I Left My Heart in San Francisco“

Неговата емблематична визитна картичка, песента „I Left My Heart in San Francisco“, първоначално е била написана за оперен певец и отхвърлена от редица изпълнители. Бенет я записва почти случайно през 1962 г., след като неговият пианист я намира в чекмедже. Любопитен факт е, че когато фенове и журналисти го питат през годините дали не му е омръзнало да изпълнява това парче на всеки концерт, Тони винаги отговаря с усмивка: „А на вас омръзва ли ви да правите любов?“

Връзката, започнала... преди раждането на съпругата му

Любовната история на Тони Бенет и последната му съпруга, Сюзан Бенедето, звучи като сюжет за филм. Майката на Сюзан е била толкова страстна почитателка на певеца, че през 1966 г. отива на негов концерт в Ню Йорк, докато е бременна със Сюзан, и се снима с него зад кулисите. Десетилетия по-късно, въпреки 40-годишната разлика във възрастта им, Сюзан и Тони се срещат, влюбват се и остават заедно до последния му дъх, пише today.com.

Единственият артист с нови хитове в седем поредни десетилетия

Бенет притежава уникален рекорд в Книгата на Гинес. Той е единственият изпълнител в историята, който успява да класира нови албуми в американския топ 200 през всяко едно десетилетие от 50-те години на миналия век до 2020-те години. Това се дължи до голяма степен на невероятния му нюх да се свързва с младите поколения – първо чрез емблематичния си концерт за MTV Unplugged през 90-те, а по-късно и чрез музикалните си колаборации с Лейди Гага и Ейми Уайнхаус.

Вековно наследство, което продължава да вълнува

Днес, радиостанции по целия свят излъчват специални маратони с архивни интервюта и малко известни записи на кроунъра. Дори в ерата на стрийминг платформите и изкуствения интелект, автентичният, топъл и лесно разпознаваем глас на Тони Бенет остава символ на една златна музикална епоха, която никога няма да се повтори.