Бременният "ангел" на Victoria's Secret Елза Хоск позира с високи токчета. Тя сподели снимките в Instagram. На 25 април Елза Хоск обяви, че е станала лице на новата рекламна кампания на Gucci.

Шведско-финландският супермодел е известна с уникалния си стил, спортно минало и успешна кариера в модата.

Родена е на 7 ноември 1988 г. в Стокхолм, Швеция. От началото на 2015 г. тя е във връзка с датчанина Том Дейли, съосновател и креативен директор на компанията за очила District Vision. Двойката има дъщеря, Туулики Джоан, родена на 11 февруари 2021 г..

През април 2026 г. Елза обяви, че е бременна с второто си дете. Миналият септември Елза и Том се сгодиха след 10-годишна връзка.

Преди да стане модел, Елза е играла професионален баскетбол в шведската дамска лига, като тренира осем пъти седмично. Баща ѝ изпраща нейни снимки на агенции, когато тя е била на 13-14 години, въпреки че самата тя се е смятала за "мъжкарана" и не е мечтала за моделска кариера.

Хоск започва да работи за бранда за бельо през 2011 г., а през 2015 г. официално става "Ангел" на Victoria's Secret.

През 2018 г. тя имаше честта да носи престижния Fantasy Bra, украсен с диаманти, на годишното ревю на марката.

Работила е за марки като Dior, Dolce & Gabbana, H&M, Guess и Anna Sui.

Тя е създател на собствена марка за дрехи, наречена Helsa.

Елза Хоск е известна със своя авангарден и често винтидж уличен стил, което я прави една от най-влиятелните модни икони в Instagram.