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Актьорът от „Удивителната госпожа Мейзел“ Джош Гризети се самоуби на 44 години

Актьорът от „Удивителната госпожа Мейзел“ Джош Гризети се самоуби на 44 години

14 Юли, 2026 09:18, обновена 14 Юли, 2026 09:49 1 020 6

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Театралният свят и телевизионната индустрия в САЩ са в шок след изненадващата кончина на обичания артист, режисьор и преподавател

Актьорът от „Удивителната госпожа Мейзел“ Джош Гризети се самоуби на 44 години - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор Джош Гризети, популярен с ролята си на Ралф Емерсън в хитовия сериал на Prime Video „Удивителната госпожа Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel) и редица емблематични роли на Бродуей, е починал на 44-годишна възраст.

Тъжната новина бе потвърдена официално от неговия агент Рик Ферари, а близки колеги и приятели разкриха, че Гризети сам е отнел живота си в петък, 10 юли 2026 г.

Сърцераздирателно сбогуване от колегите

Пръв за тежката загуба съобщи неговият колега от Бродуей и близък приятел Роб Макклур в личния си профил в Instagram. Макклур, който беше кум на сватбата на Грисети през 2020 г., написа с разбито сърце:

„С раздираща болка споделям, че блестящият Джош Гризети отне живота си в петък. Не съм готов дори да се опитам да проумея това. Сърцето ми е с неговата съпруга и семейството му.“

Бродуейската звезда Сиера Богес, която си партнираше с Гризети в мюзикъла It Shoulda Been You, също изрази огромната си скръб:

„Той носеше светлина, мисъл и хумор навсякъде, където отиде. Беше блестящ актьор, режисьор и писател.“

Напускане на сцена броени дни преди фаталния край

Разкритията около последните дни на актьора показват, че той е преминавал през тежък период. Само два дни преди смъртта си, Гризети внезапно се оттегли от ангажиментите си като режисьор на мюзикъла „Професия блондинка“ (Legally Blonde) по време на музикалния фестивал Трентино в Италия. В последния си пост в социалните мрежи от 8 юли той сподели видео, в което актьорският състав му изпраща любов и подкрепа, като написа:

„Буквално плаках в самолета... малките жестове значат много, когато сърцето те боли.“

Творческото наследство на Джош Гризети

Роден през декември 1981 г. във Вашингтон, Гризети посвещава живота си на сцената. Музикалният и театрален свят ще го запомни с:

  • Телевизионни изяви: Освен ключовата си поява в петия и финалния сезон на „Чудесната госпожа Мейзел“ (2023 г.), той участва и в сериали като The Knights of Prosperity, The Good Fight и Nurse Jackie.
  • Бродуейски успехи: Изключителни роли в постановки като Something Rotten!, It Shoulda Been You, Rent и Peter and the Starcatcher.
  • Преподавателска дейност: През последните години той вдъхновяваше новото поколение артисти като доцент и ръководител на програмата по музикален театър в Калифорнийския щатски университет във Фулъртън (Cal State Fullerton).

Актьорът оставя вдовица съпругата си Макензи Гризети, за която се жени през 2020 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    3 1 Отговор
    Не се гризете на 44-ри години! До 88 г. поне живейте!

    09:29 14.07.2026

  • 2 Механик

    2 5 Отговор
    Това го е направил за да рекламира филма си ли? Щото в БГ, над 99% не са чували за тоя филм, а сега вече знаем.

    09:36 14.07.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    2 2 Отговор
    честито ! жив и здрав да е !

    09:36 14.07.2026

  • 4 дон Цент Амгъл Кучнев

    1 1 Отговор
    Яз се притесних да не е от Файзера. Притесненията са напразни, защото обясниха, че ваксините са изпитани и безопасни.

    09:53 14.07.2026

  • 5 много измират във ваната

    0 0 Отговор
    вземат хапове и алкохол . антидепресанти и сънотворни . не е известен и популярен у нас . няма и подобни случаи тук . сещам се за сина на танцьора , боркинята , една художница и 2 съседи . черквата осъжда бодобни самоубийства . помним петрохан и околчица . тогава черквата не коментира . в ЮС пастор винаги коментира . там са католици и мормони като чарли . явно тежката депресия не му е понесла . някаква загуба го е подтикнала . така да се самоубие . имаме тук и с коли, и пред влак , и с наркотици - фентанол или фенобарбитал .

    09:59 14.07.2026

  • 6 явно е инцидентно .

    0 0 Отговор
    тук изчезна управител на хлебозавод . отишъл на разходка . какво ли ги кара да направят подобно нещо . друг път излиза експерт . дава някаква правдоподобна идея . сега се седих за 2 гръмнали се . един на витошка преди 8 години . и един пред чейндж бюро в провинцията . при болест , при дългове . ще видим днес кой ще се самоубие .

    10:05 14.07.2026