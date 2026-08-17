Космически рекорд: SpaceX изстреля две ракети за 38 минути

Космическата компания SpaceX постигна безпрецедентен оперативен успех, като постави нов световен рекорд за най-кратък интервал между две последователни орбитални изстрелвания на своите ракети Falcon 9.

Двата старта бяха изпълнени в рамките на едва 38 минути и 31 секунди от двете срещуположни крайбрежия на САЩ, подобрявайки предходния двоен рекорд от 65 минути.

Успешният двоен старт демонстрира пълната зрялост на преизползваемата ракетна технология и изключително високата оперативна скорост, с която компанията на Илон Мъск доминира в световния космически сектор през 2026 година.

Хронология на историческия двоен старт

Първата мисия започна от Източното крайбрежие на САЩ. Ракетата носител Falcon 9 излетя от космическата площадка SLC-40 в Кейп Канаверал, Флорида. Нейната задача бе да изведе в ниска околоземна орбита осем телекомуникационни сателита от ново поколение за оператора Globalstar, осигуряващи инфраструктурна поддръжка за директна сателитна връзка към потребителски устройства. По данни на официалния портал spacex.com/launches и специализираните наблюдатели от space.com, всички апарати са били успешно разгърнати в орбита броени минути след старта.

Докато първата ракета все още извършваше финалните маневри по позициониране на товара, на другия край на страната — в базата Ванденберг на Западното крайбрежие в Калифорния — бе даден старт на втората мисия. С разлика от малко над 38 минути, вторият Falcon 9 излетя по секретното задание USSF-366 в интерес на Космическите сили на САЩ (U.S. Space Force). Поради естеството на класифицирания товар, SpaceX прекъсна официалното си излъчване на живо веднага след приземяването на първата степен, каквато е стандартната практика за военни мисии.

Безупречно приземяване и рециклиране на ускорителите

Освен бързината на самите стартове, инженерите отчетоха и перфектно изпълнение при връщането на първите степени на ракетите, което затвърждава лидерската позиция на компанията в многократната употреба на космически хардуер:

Първата степен от Флорида (бустер B1090) извърши своята 14-а мисия и се приземи вертикално на Зона за кацане 40 (Landing Zone 40) директно на космодрума, съпроводена от звуков гръм.

извърши своята 14-а мисия и се приземи вертикално на Зона за кацане 40 (Landing Zone 40) директно на космодрума, съпроводена от звуков гръм. Втората степен от Калифорния (бустер B1088) завърши своя 18-и полет, като кацна върху автономния кораб-платформа „Of Course I Still Love You“, позициониран в Тихия океан. Това отбеляза и юбилейното 650-о успешно приземяване на първа степен в историята на SpaceX.

Глобалното превъзходство на преизползваемите ракети

С този двоен успех SpaceX закръгли общия брой на своите Falcon 9 изстрелвания за настоящата 2026 година на 96 мисии, като огромната част от тях са свързани с разгръщането на глобалната интернет мрежа Starlink. Според експертни анализи, способността на една компания да подготви, провери и изстреля две независими орбитални системи от различни части на континента за по-малко от 40 минути променя изцяло икономиката на космическия бизнес и принуждава международните конкуренти изцяло да преразгледат стратегиите си.