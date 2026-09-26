Google ще изстреля сателит с чипове за изкуствен интелект в космоса

Компанията „Гугъл" (Google) ще изстреля прототипен сателит с цел да оцени как се представят чиповете ѝ за изкуствен интелект (ИИ) в космоса, предаде ДПА.

„В ниска околоземна орбита спътниците имат достъп до почти постоянна слънчева светлина, генерирайки до осем пъти повече слънчева енергия, отколкото на Земята", посочва „Гугъл" в публикация в блога си, цитиран от БТА.

Според компанията в бъдеще може да стане възможно свързването на множество съзвездия от сателити, което ще им позволи да се справят с по-голям обем от задачи, свързани с изкуствения интелект, докато са в орбита.

Следващата седмица на борда на ракетата-носител „Фалкон 9" на компания „Спейс Екс" (SpaceX) ще бъдат натоварени чипове Tensor Processing Units (TPU), за да се тества как те се справят с физическото натоварване при космически полет, както и с радиацията и екстремните температурни условия в космоса, посочват от „Гугъл".

Космическата радиация може да наруши или повреди електрониката, включително като предизвика грешки в данните.

„Някои неща могат да бъдат тествани само в космоса. Целта на този първи старт е да се види какво работи, да се установят евентуалните слаби места и получените резултати да намират приложение в бъдещи мисии", казват още от компанията.

Охлаждането на орбиталните центрове за данни и осигуряването на възможност за комуникация между спътниците с много висока пропускателна способност на изключително къси разстояния също представляват „инженерни предизвикателства", отбелязват още от „Гугъл".

„Усвояването на космоса като подходящо място за мащабируеми изчисления с изкуствен интелект няма да се случи изведнъж. Необходима е методична инженерна работа, която започва с доказването, че хардуерът ни може да издържи на физическите условия и непредсказуемата среда при работа в орбита", казват още от компанията.

Този първи тест в орбита поставя началото на проекта „Сънкетчър" (Suncatcher) - изследователска инициатива, целяща да проучи дали космосът би могъл потенциално да приюти мащабна изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, отбелязва Ройтерс.

Компании като „Спейс Екс" и „Старклауд" разработват планове за разполагане на центрове за данни в ниска околоземна орбита. Тяхната цел е да използват почти непрекъснатото слънчево греене за захранване на енергоемките изчислителни процеси на изкуствения интелект и да заобиколят наземните ограничения по отношение на електроснабдяването.

Първата мисия „Сънкетчър" е предназначена да събира информация в орбита и да идентифицира потенциални грешки, а не да демонстрира „работещ орбитален център за данни", посочват от "Гугъл".