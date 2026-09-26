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Нов рекорд: Universal премина границата от 5 млрд. долара в световния боксофис през 2026 г.

Нов рекорд: Universal премина границата от 5 млрд. долара в световния боксофис през 2026 г.

26 Септември, 2026 19:18 657 0

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Това е една от най-успешните години за студиото, създало "Одисея" - абсолютния хит в киното тази година

Нов рекорд: Universal премина границата от 5 млрд. долара в световния боксофис през 2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Universal премина границата от 5 млрд. долара приходи в световния боксофис за трети път в историята си и стана първото холивудско студио, достигнало този резултат през 2026 г.

Филмите, разпространявани от Universal, са донесли 1,788 млрд. долара в Северна Америка и 3,218 млрд. долара на международните пазари. Резултатът е подкрепен от продукции на Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation и Focus Features.

Сред основните двигатели на приходите са „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, „Супер Марио Галактика: Филмът“, биографичният филм „Майкъл“, „Миньони & чудовища“ и изненадващият кинохит „Obsession“.

От петте филма, преминали 1 млрд. долара в световния боксофис през 2026 г., Universal разпространява три: „Одисеята“, „Супер Марио Галактика: Филмът“ и „Майкъл“. Другите две продукции в клуба на милиардерите са „Спайдър-мен: Нов ден“ и „Играта на играчките 5“.

„Одисея“ е най-касовият филм в историята на Universal

Епосът „Одисея“ на носителя на „Оскар“ Кристофър Нолан се превърна в най-успешния филм в историята на Universal с приблизително 1,7 млрд. долара приходи в световен мащаб.

Другият голям пробив е психологическият трилър „Obsession“ на режисьора Къри Баркър. Филмът е спечелил 519 млн. долара по света и се превърна в най-касовата продукция на Focus Features, както и в най-успешното заглавие на Blumhouse Atomic Monster.

Постижението е още по-впечатляващо заради бюджета. „Obsession“ е заснет за по-малко от 1 млн. долара, което го нарежда сред най-рентабилните кинохитове на 2026 г.

„Майкъл“ постави рекорд сред музикалните биографии

Силен принос за резултата на Universal има и „Майкъл“, посветен на живота и кариерата на Майкъл Джексън. Филмът е натрупал 1,028 млрд. долара в световния боксофис.

Продукцията на Lionsgate, която Universal разпространява на международните пазари, изпревари „Бохемска рапсодия“ и се превърна в най-касовия музикален биографичен филм досега. „Майкъл“ надмина и „Опенхаймер“ на Кристофър Нолан по световни приходи.

За Universal това е третата година в историята, в която приходите от световния боксофис преминават 5 млрд. долара. Студиото постигна същия резултат през 2015 и 2017 г.

До края на 2026 г. компанията разполага с още няколко големи премиери, сред които „Other Mommy“ с актрисата Джесика Частейн, новата екранизация на „Разум и чувства“ с Дейзи Едгар-Джоунс, „Focker-In-Law“ с Бен Стилър, Робърт де Ниро и Ариана Гранде и „Брутална нощ 2“ с Дейвид Харбър.


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