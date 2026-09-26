Тейлър Суифт пусна 4 нови песни и счупи два рекорда на Spotify в един ден

Американската певица и автор на песни Тейлър Суифт постави два рекорда в Spotify за 2026 г. след премиерата на разширеното издание „The Life of a Showgirl: Encore“.
След излизането му в полунощ Тейлър Суифт стана най-слушаната изпълнителка в Spotify в рамките на един ден от началото на годината. Новият ѝ сингъл „Patient Zero“ също постави рекорд като най-стриймваната песен на жена изпълнител за един ден през 2026 г.
„The Life of a Showgirl: Encore“ включва четири нови композиции: „Patient Zero“, „Cleveland!“, „Pink Clouding“ и „Babylon“. Те допълват албума „The Life of a Showgirl“, който Суифт издаде през 2025 г.
Певицата подготви феновете си за новата музика чрез поредица от загадъчни намеци. Един от тях се появи в скеч, вдъхновен от сериала „Закон и ред: Специални разследвания“, по време на наградите „Еми“. В образа на детектив Тейлър Суифт произнесе няколко привидно несвързани думи, от които феновете извлякоха скритото послание „encore“.
По-късно изпълнителката първо обяви „Patient Zero“ и пусна три лимитирани CD издания на сингъла. Ден след това тя разкри, че всъщност предстои премиерата на цялото разширено издание с четири нови песни.
Според Тейлър Суифт композициите са създадени по време на пътуване до Швеция, където тя се срещнала с дългогодишните си сътрудници, шведските продуценти Макс Мартин и Шелбак. Поводът бил огромният търговски успех на оригиналния албум.
„Имаше студио и направихме това, което правим винаги, когато изпитваме нещо: написахме още песни“, обясни певицата. По думите ѝ новият материал е създаден като благодарност към феновете за подкрепата им към „The Life of a Showgirl“.
Следващата голяма премиера на Тейлър Суифт ще бъде музикалният видеоклип към „Patient Zero“, който трябва да дебютира по време на наградите MTV Video Music Awards.
В клипа до певицата ще се появят актрисата Дакота Джонсън и актьорът Колин Фарел. Оператор е трикратният носител на „Оскар“ Емануел Любецки, известен с работата си по „Гравитация“, „Бърдмен“ и „Завръщането“.
На същата церемония Тейлър Суифт ще получи и първата награда Artist-Director Award, с която MTV отличава работата ѝ като режисьор на собствените ѝ музикални видеоклипове.
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