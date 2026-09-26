Марешка Бардем изчезна от мрежата след заплаха за живота ѝ

Повече от месец след като внезапно изчезна от социалните мрежи, ексцентричната риалити героиня Марешка Бардем наруши мълчанието си с плашещи твърдения. Моделът с чеченски произход обяви публично, че отсъствието ѝ е било продиктувано от пряка заплаха за живота ѝ и опит за умишлено отравяне. Слуховете около изчезването на инфлуенсърката, която обикновено споделя ежедневието си детайлно, се множаха седмици наред. Сега тя самата лансира версия за криминален сюжет, по който твърди, че текат оперативни действия, пише plovdiv24.bg.
По думите на риалити героинята оцеляването ѝ се дължи изцяло на съобразителността на нейния баща. Забелязвайки тревожните признаци и бързото влошаване на състоянието ѝ, той незабавно я транспортирал до спешното отделение на болнично заведение във Варна.
"Ръцете и главата ми бяха изтръпнали", описва състоянието си Бардем. Тя отправи упреци и към част от медицинския екип на смяна заради отношението към баща ѝ в критичния момент на приема.
Макар да спестява конкретика относно вида на предполагаемото токсично вещество и евентуалните извършители, участничката от "Игри на волята" свързва инцидента с предходни събития по Южното Черноморие. Марешка Бардем намекна, че е правен опит за престъпно посегателство върху нейно имущество в Поморие, включително опити за отнемане на лек автомобил и жилищна собственост чрез измама и натиск. Тревожни сигнали и недомлъвки за подобни заплахи тя публикуваше спорадично още преди месеци, но до момента липсва официална позиция на разследващите органи дали по случая има образувано досъдебно производство.
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1 ДрайвингПлежър
18:47 26.09.2026
2 Сидни Суини ръкоделие 👋
18:57 26.09.2026
3 Ха,ха
19:03 26.09.2026