Новини
Любопитно »
Марешка Бардем изчезна от мрежата след заплаха за живота ѝ

Марешка Бардем изчезна от мрежата след заплаха за живота ѝ

26 Септември, 2026 18:43 638 3

  • марешка бардем-
  • риалити звезда-
  • заплаха-
  • отравяне

Опитаха се да ме отровят, твърди риалити героинята

Марешка Бардем изчезна от мрежата след заплаха за живота ѝ - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от месец след като внезапно изчезна от социалните мрежи, ексцентричната риалити героиня Марешка Бардем наруши мълчанието си с плашещи твърдения. Моделът с чеченски произход обяви публично, че отсъствието ѝ е било продиктувано от пряка заплаха за живота ѝ и опит за умишлено отравяне. Слуховете около изчезването на инфлуенсърката, която обикновено споделя ежедневието си детайлно, се множаха седмици наред. Сега тя самата лансира версия за криминален сюжет, по който твърди, че текат оперативни действия, пише plovdiv24.bg.

По думите на риалити героинята оцеляването ѝ се дължи изцяло на съобразителността на нейния баща. Забелязвайки тревожните признаци и бързото влошаване на състоянието ѝ, той незабавно я транспортирал до спешното отделение на болнично заведение във Варна.

"Ръцете и главата ми бяха изтръпнали", описва състоянието си Бардем. Тя отправи упреци и към част от медицинския екип на смяна заради отношението към баща ѝ в критичния момент на приема.

Макар да спестява конкретика относно вида на предполагаемото токсично вещество и евентуалните извършители, участничката от "Игри на волята" свързва инцидента с предходни събития по Южното Черноморие. Марешка Бардем намекна, че е правен опит за престъпно посегателство върху нейно имущество в Поморие, включително опити за отнемане на лек автомобил и жилищна собственост чрез измама и натиск. Тревожни сигнали и недомлъвки за подобни заплахи тя публикуваше спорадично още преди месеци, но до момента липсва официална позиция на разследващите органи дали по случая има образувано досъдебно производство.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    То и аз изчезнах от мрежата... щото Зукито ме изчезна. Ама ше се съдим с мръсника

    18:47 26.09.2026

  • 2 Сидни Суини ръкоделие 👋

    1 1 Отговор
    За тази се говори, че работи висок клас проститука. Само със препоръка през познат. Само на хотел 🏨 5

    18:57 26.09.2026

  • 3 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ама полицията ще разследва ли?

    19:03 26.09.2026