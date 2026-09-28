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Рецепта на деня: Свински пръжки по бразилски
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Свински пръжки по бразилски

28 Септември, 2026 10:05 494 2

  • свински гърди-
  • пръжки-
  • бразилска кухня-
  • какво да сготвя-
  • мезе

Идеално мезе за бира

Рецепта на деня: Свински пръжки по бразилски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свински гърди с кожа - 1 кг;
  • сол - 1 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • чесън - 3 скилидки;
  • сок от лайм - 2 с.л.;
  • лайм - 2 броя;
  • сода бикарбонат - 1/4 ч.л.;
  • вода - 700 мл;
  • олио или свинска мас - 500 мл;
  • бира - 400 мл, за сервиране по желание.

Начин на приготвяне:

Свинските гърди се измиват бързо със студена вода и се подсушават много добре. Нарязват се на едри кубчета, около 3-4 см, така че във всяко парче да има месо, мазнина и кожа. Това е важно за истински сочни свински пръжки с хрупкава кожа по бразилски.

В купа се смесват солта, черният пипер, счуканият чесън, сокът от лайм и содата бикарбонат. Месото се овалва добре в тази смес и се оставя за 20 минути. Содата е малко, но помага на повърхността да стане по-суха и по-хрупкава при пърженето, без да променя вкуса.

Подготвените парчета се слагат в тенджера, заливат се с водата и се варят на умерен огън около 20 минути. Целта не е месото да се развари, а да омекне леко и част от мазнината да започне да се отделя. След това се отцежда много добре и се оставя върху кухненска хартия за 10 минути. Колкото по-суха е повърхността, толкова по-спокойно и равномерно ще се пържи.

В дълбок тиган или касерола се загрява олиото или свинската мас на умерено силен огън. Парчетата се пускат на порции, без съдът да се препълва. Пържат се 12-15 минути, като се обръщат внимателно, докато станат златисти и започнат да стягат отвън. Изваждат се върху решетка или хартия и се оставят да починат 10 минути.

За финал мазнината се загрява още малко и пръжките се връщат за второ кратко пържене за 3-5 минути. Тази стъпка прави кожата отчетливо хрупкава, а вътрешността остава сочна. Готовите свински пръжки трябва да са златистокафяви, с леко пукаща повърхност и апетитен аромат.

Сервират се веднага, поръсени с още щипка сол, ако е нужно, и с резени лайм отстрани. В Бразилия този тип пръжки често се поднасят като мезе към студена бира, пише gotvach.bg.


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  • 1 Империалист

    0 0 Отговор
    Всички ще ме последват

    10:13 28.09.2026

  • 2 Стига скука

    1 0 Отговор
    Пуснете някоя "марсианска" рецепта. То не бяха лъжетурски, италоянски, псевдоевропейски и интернетски рецепти. Като лъжете, давайте още по смело.

    10:27 28.09.2026