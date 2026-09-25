Глория Петкова проговори в ефир в какви отношения са с Даниел Петканов след раздялата

Глория Петкова проговори в ефир за раздялата си с Дани Петканов и за първи път обясни как са стигнали до раздяла. Двамата от няколко месеца вече не са заедно, но са запазили добрия тон и продължават да поддържат контакт. По думите ѝ раздялата не е дошла след драматично скъсване – решението било взаимно.

Темата се появи по време на участието на Глория като седмичен коментатор в „Преди обед“ по bTV, където тази седмица е заедно с Боро Първи. Диджейката не отвори сама разговора за личния си живот, но водещите Оля Малинова и Яна Донева не я оставиха да си мълчи.

„От доста време не сме заедно, но сме в много добри отношения“, призна Глория Петкова. По думите ѝ двамата продължават да се чуват, а децата им също се виждат от време на време. „Всичко е супер общо взето“, обобщи тя. След което последва и неизбежният въпрос – защо всъщност са се разделили.

Глория обясни, че нито единият е зарязал другия. До решението стигнали заедно, след като преценили, че отношенията им вече не им носят необходимото щастие.

„И двамата сме зрели, интелигентни хора, които могат да преценят, когато са си повече в минус, отколкото в плюс... Индивидуалното ни щастие винаги е било ключово“, каза тя. И допълни, че до раздялата се стигнало вследствие на „едно или две неща“, без обаче да разкрива какви точно са те.

Разговорът пое и в неочаквана посока. Глория призна, че ако отношенията ѝ с Дани бяха стигнали до брак, тя би настоявала той да приеме нейната фамилия, а не обратното. И се оказа, че това не е просто шега. Риалити героинята обясни позицията си с виждането, че именно жената ражда децата и така продължава рода.

„Майката сигурна, пък бащата... не винаги“, заяви тя полушеговито.