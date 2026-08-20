"Умиращ" телескоп на НАСА ще се разбие в Земята

НАСА прекрати мисията за спасяване на космическата обсерватория Neil Gehrels Swift Observatory, след като роботизираният апарат LINK, изпратен да повиши орбитата ѝ, не успя да преодолее сериозни проблеми със системата за ориентация. Решението означава, че работещият повече от две десетилетия телескоп вероятно ще навлезе неконтролируемо в земната атмосфера по-късно през 2026 г.

НАСА отпусна около 30 млн. долара на американската компания Katalyst Space за разработването на LINK. Планът предвиждаше роботизираният апарат да се приближи до Swift, да го захване с механични рамена и постепенно да повиши орбитата му от около 347 км до приблизително 600 км. Успешното изпълнение би удължило научната работа на обсерваторията с години и би било първата подобна американска мисия за обслужване на космически апарат, който първоначално не е проектиран за ремонт или презареждане в орбита.

LINK беше изстрелян в началото на юли с ракета Pegasus XL на Northrop Grumman, но скоро след достигането на орбита започна да се върти неконтролируемо. Инженерите успяха значително да намалят въртенето и качиха нов софтуер за управление, но проблемите с ориентацията и позиционирането останаха.

Due to an ongoing commercial spacecraft attitude control issue, the LINK spacecraft will not capture or boost NASA’s Neil Gehrels Swift Observatory to a higher altitude as planned. Read more about next steps: https://t.co/TQKhV81Hir pic.twitter.com/xF92SIdnXJ — NASA (@NASA) August 19, 2026

След допълнителни анализи НАСА и Katalyst Space решиха да се откажат от опита LINK да захване и повиши Swift. Роботизираният апарат все пак ще се опита да проведе операции по приближаване до обсерваторията, за да бъдат изпитани технологии за автономна навигация и бъдещо обслужване на спътници в орбита.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман заяви, че неуспехът не обезсмисля мисията. По думите му агенцията трябва да е готова да поема премерени технологични рискове, когато потенциалната полза е значителна. Данните от опита за среща между LINK и Swift ще бъдат използвани при разработването на следващи мисии за обслужване на космически апарати.

Swift беше изстрелян на 20 ноември 2004 г. с първоначално планирана основна мисия от около две години. Обсерваторията обаче продължи работа повече от 21 години и се превърна в един от ключовите инструменти за изучаване на гама-избухванията, най-мощните известни експлозии във Вселената. Нейните три основни инструмента позволяват наблюдения в гама, рентгеновия, ултравиолетовия и оптичния диапазон.

Освен гама-избухвания Swift наблюдава свръхнови, неутронни звезди, черни дупки, комети, астероиди и други краткотрайни космически явления. Едно от големите му предимства е способността бързо да пренасочва телескопите си след регистриране на внезапен изблик, което позволява на астрономите да проследяват последващото излъчване и да координират наблюдения с други обсерватории.

Причината за предстоящия край на мисията е постепенното снижаване на орбитата. Всеки апарат в ниска околоземна орбита изпитва слабо атмосферно съпротивление, но повишената слънчева активност през последните години нагрява и разширява горните слоеве на земната атмосфера. Това увеличава съпротивлението и ускорява загубата на височина на Swift.

Преди старта на спасителната мисия НАСА прогнозираше, че без повишаване на орбитата Swift може да навлезе в атмосферата още през есента на 2026 г. След прекратяването на операцията агенцията не е посочила точна дата или място на падане. Такива параметри могат да бъдат определени надеждно едва значително по-близо до момента на повторното навлизане.

При навлизането си Swift се очаква до голяма степен да изгори в атмосферата. Така след повече от две десетилетия научна работа една от най-продуктивните обсерватории на НАСА за изследване на краткотрайни високоенергийни явления се приближава към края на мисията си.