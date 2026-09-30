Александра Богданска стана копие на Николета Лозанова

Александра Богданска се появи на модно събитие, облечена изцяло в черно, а снимките ѝ предизвикаха сравнения с Николета Лозанова. Част от последователите на моделката заявиха, че за момент са я объркали с популярната плеймейтка и телевизионна личност.
„Аз харесвам Николета и за мен е комплимент, но такива сравнения не са ОК, защото може на нея да не ѝ е приятно“, написа Богданска в отговор на коментар под една от последните си снимки. Така тя прие сравнението положително, но отбеляза, че то може да засегне самата Лозанова.
Последователи спориха за промяната във визията ѝ
Една от почитателките на Богданска написа, че преди я е харесвала заради естествения ѝ вид и красотата ѝ, но вече забелязва прилика с Николета Лозанова. В коментара си тя добави, че според нея Александра все още е по-красива и изрази надежда моделката да не променя повече външността си.
Друга жена възрази срещу реакцията на Богданска и заяви, че публичните личности не би трябвало да правят забележки за мненията на хората, които ги следват. Тя подчерта, че оценката на публиката е част от публичността.
Александра Богданска отговори, че не разбира причината за острия тон. „Явно сте имала нужда да атакувате някого, защото в коментара ми нямаше нищо нападателно, просто изразих мнение“, написа тя.
Сравненията между двете известни лица се появиха на фона на обсъждането на промените във визията на Богданска. Тя стана популярна и като бивша съпруга на Даниел Петканов, а днес развива публично присъствие като модел и инфлуенсър.
Източник: Хотнюс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спиро
13:49 30.09.2026
2 ДрайвингПлежър
13:49 30.09.2026
3 ДрайвингПлежър
13:50 30.09.2026
4 Що бе?
13:52 30.09.2026
5 Гост
13:53 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Грета Тунберг
Коментиран от #13
13:57 30.09.2026
8 Сериозно ли??
14:01 30.09.2026
9 Роро
14:03 30.09.2026
10 тия със какво били известни бе?
14:07 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гретиния
До коментар #7 от "Грета Тунберг":Харесвам Деми Роуз, но обичам само тебе!
14:31 30.09.2026
14 Околовръстното
Коментиран от #20
14:44 30.09.2026
15 Джо
14:51 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дидо
15:19 30.09.2026