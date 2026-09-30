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Александра Богданска стана копие на Николета Лозанова
  Тема: Известни личности

Александра Богданска стана копие на Николета Лозанова

30 Септември, 2026 13:43 1 235 21

  • александра богданска-
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  • сравнение-
  • инфлуенсъри-
  • светски новини

Последователи заявиха, че са объркали Богданска с Лозанова

Александра Богданска стана копие на Николета Лозанова - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска се появи на модно събитие, облечена изцяло в черно, а снимките ѝ предизвикаха сравнения с Николета Лозанова. Част от последователите на моделката заявиха, че за момент са я объркали с популярната плеймейтка и телевизионна личност.


„Аз харесвам Николета и за мен е комплимент, но такива сравнения не са ОК, защото може на нея да не ѝ е приятно“, написа Богданска в отговор на коментар под една от последните си снимки. Така тя прие сравнението положително, но отбеляза, че то може да засегне самата Лозанова.

Последователи спориха за промяната във визията ѝ

Една от почитателките на Богданска написа, че преди я е харесвала заради естествения ѝ вид и красотата ѝ, но вече забелязва прилика с Николета Лозанова. В коментара си тя добави, че според нея Александра все още е по-красива и изрази надежда моделката да не променя повече външността си.

Друга жена възрази срещу реакцията на Богданска и заяви, че публичните личности не би трябвало да правят забележки за мненията на хората, които ги следват. Тя подчерта, че оценката на публиката е част от публичността.

Александра Богданска отговори, че не разбира причината за острия тон. „Явно сте имала нужда да атакувате някого, защото в коментара ми нямаше нищо нападателно, просто изразих мнение“, написа тя.

Сравненията между двете известни лица се появиха на фона на обсъждането на промените във визията на Богданска. Тя стана популярна и като бивша съпруга на Даниел Петканов, а днес развива публично присъствие като модел и инфлуенсър.

Източник: Хотнюс


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    12 0 Отговор
    Има да я возят и нея до Дубай..

    13:49 30.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Абе давайте им и цените като пишете за тях бе, иначе е безсмислено

    13:49 30.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Между другото разликата с Лозанова е, че нея бих... а Богданска не бих...

    13:50 30.09.2026

  • 4 Що бе?

    8 1 Отговор
    Богданска да не е късокрака? Или да е обрала краставиците на някой футболен отбор?

    13:52 30.09.2026

  • 5 Гост

    16 0 Отговор
    Ми те всичките ходят при един пластичен хирург и нали е беден има само един калъп и ги прави всичките еднакви!

    13:53 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Грета Тунберг

    3 2 Отговор
    Какво им харесвате на тези скумрии? Моят чЕкист Тесльо електрика харесва Деми Роуз.

    Коментиран от #13

    13:57 30.09.2026

  • 8 Сериозно ли??

    5 3 Отговор
    Богданска е висока стройна жена 1,84 м, а Николета Лозанова е тапишонка 1,68 м.

    14:01 30.09.2026

  • 9 Роро

    3 3 Отговор
    Приличат си наистина, но „копие“ е малко пресилено 😄 По-скоро един и същ естетически филтър — устни, вежди, грим, контуриране… И двете са красиви, просто всяка си има собствен чар. 😉

    14:03 30.09.2026

  • 10 тия със какво били известни бе?

    7 0 Отговор
    някой знае ли какво работят тези и със какво са известни? че аз не ги познавам

    14:07 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гретиния

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Грета Тунберг":

    Харесвам Деми Роуз, но обичам само тебе!

    14:31 30.09.2026

  • 14 Околовръстното

    6 0 Отговор
    И са кво, ше и земе и клиентите ли

    Коментиран от #20

    14:44 30.09.2026

  • 15 Джо

    3 0 Отговор
    Две капки вода от Факултета!

    14:51 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дидо

    0 0 Отговор
    Хрвите си приличат

    15:19 30.09.2026