Дъщерята на Мира Добрева става коментатор на "Ергенът: Любов в рая"

Лора Добрева се присъединява към екипа на дневното токшоу "Преди обед“ по bTV, където ще води специализираното студио "Ергенът: Любов в Рая“ и ексклузивния подкаст "Зад кадър“ във VOYO.

Новото попълнение в предаването споделя пред bTV, че е прекарала близо два месеца на остров Родос по време на снимките на любовното шоу. Лора Добрева е човекът, който разговаря с всеки от участниците веднага след напускането на имението, като емоциите им ще бъдат показани в епизодите на подкаста във VOYO и в кратки откъси на btvplus.bg. В рамките на сутрешното студио водещата ще анализира събитията заедно със своите събеседници, без да разкрива предварително развръзката. За нея новото амплоа е резултат от личния ѝ път, извървян до момента, както и сбъдната професионална мечта.

Токшоуто "Преди обед“ се завръща в ефир на 31 август от 09:30 часа с добре познатите водещи Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев. Програмната схема запазва познати рубрики, сред които кулинарният сегмент "Да, шеф!“ с шеф Емануел Июджи и спортните истории на Борислав Орлинов в "Time Out“.

Лора Добрева е по-голямото дете на телевизионната водеща и журналистка Мира Добрева от първия ѝ брак, като има и по-малък брат – Георги, от брака на майка ѝ с режисьора Жоро Торнев. Напоследък Лора залага повече на дейността си като инфлуенсър с близо 30 хиляди последователи в социалните мрежи, участва в различни телевизионни формати, а през 2025 г. бе сред редовните коментатори на събитията около "Ергенът: Любов в рая“. Именно в "Преди обед“ през 2024 г. нейната майка Мира Добрева представи и своя дебютен роман "Светулки зад решетките“, завършен след преживяно тежко здравословно състояние.