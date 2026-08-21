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Дъщерята на Мира Добрева става коментатор на "Ергенът: Любов в рая"

Дъщерята на Мира Добрева става коментатор на "Ергенът: Любов в рая"

21 Август, 2026 11:31 519 10

  • лора добрева-
  • бтв-
  • ергенът: любов в рая-
  • подкаст-
  • рубрика-
  • мира добрева

Тя се присъединява към екипа на "Преди обед", където ще води новата рубрика при старта на любовното шоу

Дъщерята на Мира Добрева става коментатор на "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лора Добрева се присъединява към екипа на дневното токшоу "Преди обед“ по bTV, където ще води специализираното студио "Ергенът: Любов в Рая“ и ексклузивния подкаст "Зад кадър“ във VOYO.

Новото попълнение в предаването споделя пред bTV, че е прекарала близо два месеца на остров Родос по време на снимките на любовното шоу. Лора Добрева е човекът, който разговаря с всеки от участниците веднага след напускането на имението, като емоциите им ще бъдат показани в епизодите на подкаста във VOYO и в кратки откъси на btvplus.bg. В рамките на сутрешното студио водещата ще анализира събитията заедно със своите събеседници, без да разкрива предварително развръзката. За нея новото амплоа е резултат от личния ѝ път, извървян до момента, както и сбъдната професионална мечта.

Токшоуто "Преди обед“ се завръща в ефир на 31 август от 09:30 часа с добре познатите водещи Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев. Програмната схема запазва познати рубрики, сред които кулинарният сегмент "Да, шеф!“ с шеф Емануел Июджи и спортните истории на Борислав Орлинов в "Time Out“.

Лора Добрева е по-голямото дете на телевизионната водеща и журналистка Мира Добрева от първия ѝ брак, като има и по-малък брат – Георги, от брака на майка ѝ с режисьора Жоро Торнев. Напоследък Лора залага повече на дейността си като инфлуенсър с близо 30 хиляди последователи в социалните мрежи, участва в различни телевизионни формати, а през 2025 г. бе сред редовните коментатори на събитията около "Ергенът: Любов в рая“. Именно в "Преди обед“ през 2024 г. нейната майка Мира Добрева представи и своя дебютен роман "Светулки зад решетките“, завършен след преживяно тежко здравословно състояние.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази гнусотия "Ергенът"

    6 0 Отговор
    СЕМ до кога ще я търпи ? На какво точно възпитава младите?

    11:35 21.08.2026

  • 2 Сила

    3 3 Отговор
    Стига с тия диви помаци вече , престанете да лансирате примитиви и тютюнджийски текезесари .....!!!

    11:35 21.08.2026

  • 3 Направо сме в шок

    7 0 Отговор
    че не е станала стругарка!

    11:36 21.08.2026

  • 4 отврат!!!

    5 0 Отговор
    Грозната долна връзкарщина в българския ефир няма край. Погнусен съм за пореден път. Бойкот на тв.

    11:42 21.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ах , Ах...

    2 0 Отговор
    Мама и татко ще лансират на екран младото, и за нищо не ставащо отроче!
    Сигурно и когато се появиебачна щерката, мама лично хващачленаи го насочва, като държи с ръка докъде да влиза, да не вземе някой да разцепиПитката на мамината...

    11:43 21.08.2026

  • 8 аре не нам

    1 0 Отговор
    На 30 години станала без един ден трудов стаж! Написала си пи ар мениджър и директор във фирми, които не съществуват. Измамница! Като е толкова успешна какво търси в телевизията?!

    11:49 21.08.2026

  • 9 свински черва

    0 0 Отговор
    Дъщерята на слабоуммната помакиня ако не се уреди, кой? Кажете кога да чакаме брат й?

    11:50 21.08.2026

  • 10 Офффффф

    0 0 Отговор
    Разни некадърни бамбини така са окупирали родния ефир, че ще гледаме децата на техните деца.И онази дърт@ бранти@ Просташкова само ни е навират.Хората искат красиви лица а не раздрънкани бабушкерки.

    11:50 21.08.2026