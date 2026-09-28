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Мария Илиева отбелязва 25 години на сцената с няколко нови проекта

Мария Илиева отбелязва 25 години на сцената с няколко нови проекта

28 Септември, 2026 12:14 518 13

  • мария илиева-
  • 25 години на сцена-
  • подкаст-
  • концерт-
  • the diva method

Певицата стартира собствен подкаст и подготвя голям концерт в София през декември

Мария Илиева отбелязва 25 години на сцената с няколко нови проекта - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева отбелязва 25 години професионална музикална кариера с няколко нови проекта, сред които собствен подкаст и мащабен концерт.

Българската певица разкри, че първият епизод на новия ѝ подкаст „The Diva Method“ ще бъде излъчен на 30 септември. В него тя ще разговаря и със специалисти, които са ѝ помогнали по пътя към промяната на начина ѝ на живот и физическата ѝ форма.

Илиева разказва, че за трансформацията си е потърсила професионална помощ, а идеята на новия проект е част от натрупания личен опит да бъде предаден на аудиторията.

Певицата говори открито и за операция, през която е преминала, както и за усилията си постепенно да се върне в добра физическа форма.

Юбилейната за Мария Илиева година ще завърши с голям концерт през декември в „Арена 8888 София“.

Изпълнителката се връща и към първите си срещи с публика. Тя разказва, че още на петгодишна възраст участва в продукция по пиано, а впоследствие следват музикални изяви и конкурси.

Четвърт век след началото на професионалната ѝ кариера Мария Илиева остава сред разпознаваемите имена на българската поп сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 квартален льольо

    8 3 Отговор
    Одърте и тая. Вече не е интересна.

    12:16 28.09.2026

  • 2 Ха,ха

    6 1 Отговор
    Ох, ма няма нужда🤣🤣

    12:17 28.09.2026

  • 3 Коя е тая

    6 1 Отговор
    Дайте светлина

    12:18 28.09.2026

  • 4 Йгжж

    3 1 Отговор
    Она кукувица Милена някога беше по интересна

    12:19 28.09.2026

  • 5 Запознат

    4 2 Отговор
    Българките винаги трябва да са последна дупка на кавала , пропаднали аутсайдерки 🍾🍾🍾🍾🤭🚩

    Коментиран от #7, #8

    12:20 28.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лили Иванова

    1 1 Отговор
    Добре дошла в отбора....

    12:49 28.09.2026

  • 10 Дончо Петров

    3 0 Отговор
    Таа не беше ли секс-играчка на черепа?

    12:54 28.09.2026

  • 11 бушприт

    1 0 Отговор
    ... българската поп-сцена. Сцената не е поп,попът е в православен храм!

    13:02 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 не ме разсмивайте

    0 0 Отговор
    Студийни албуми
    „Лунен сън“ (2002)
    „Идвам към теб“ (2006)
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    „Всичко – най-доброто от Мария Илиева“ (2018)

    Каква певица може да е с три албума, третият компилация от първите два?!

    13:40 28.09.2026