Мария Илиева отбелязва 25 години на сцената с няколко нови проекта

Мария Илиева отбелязва 25 години професионална музикална кариера с няколко нови проекта, сред които собствен подкаст и мащабен концерт.
Българската певица разкри, че първият епизод на новия ѝ подкаст „The Diva Method“ ще бъде излъчен на 30 септември. В него тя ще разговаря и със специалисти, които са ѝ помогнали по пътя към промяната на начина ѝ на живот и физическата ѝ форма.
Илиева разказва, че за трансформацията си е потърсила професионална помощ, а идеята на новия проект е част от натрупания личен опит да бъде предаден на аудиторията.
Певицата говори открито и за операция, през която е преминала, както и за усилията си постепенно да се върне в добра физическа форма.
Юбилейната за Мария Илиева година ще завърши с голям концерт през декември в „Арена 8888 София“.
Изпълнителката се връща и към първите си срещи с публика. Тя разказва, че още на петгодишна възраст участва в продукция по пиано, а впоследствие следват музикални изяви и конкурси.
Четвърт век след началото на професионалната ѝ кариера Мария Илиева остава сред разпознаваемите имена на българската поп сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 квартален льольо
12:16 28.09.2026
2 Ха,ха
12:17 28.09.2026
3 Коя е тая
12:18 28.09.2026
4 Йгжж
12:19 28.09.2026
5 Запознат
Коментиран от #7, #8
12:20 28.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лили Иванова
12:49 28.09.2026
10 Дончо Петров
12:54 28.09.2026
11 бушприт
13:02 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 не ме разсмивайте
„Лунен сън“ (2002)
„Идвам към теб“ (2006)
Компилации
„Всичко – най-доброто от Мария Илиева“ (2018)
Каква певица може да е с три албума, третият компилация от първите два?!
13:40 28.09.2026