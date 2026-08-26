Никол Кидман и Кийт Ърбан били от години с "фасаден брак" заради децата

Драмата около развода на Никол Кидман и Кийт Ърбан продължава да се разплита с пълна сила.

Появиха се шокиращи нови разкрития, които доказват, че раздялата на холивудската двойка е била подготвяна далеч преди официалното ѝ обявяване. Двамата сложиха край на своя 19-годишен брак, а излязло предпремиерно интервю на Кидман за списание Vogue от края на август разкрива скрито предупреждение за настъпилия крах в отношенията им.

В емоционалната си изповед пред модната библия, актрисата споделя думи, които звучат като равносметка за разбитото ѝ семейно щастие: "Колко пъти трябва да бъдеш научен, че си мислиш, че знаеш накъде отива животът ти, а той тръгва в друга посока?". Това изказване веднага беше разчетено от фенове и анализатори като директно потвърждение за тежкия период, през който преминава носителката на „Оскар“.

Информации в световните медии, включително разследвания на журналисти от The Guardian, твърдят, че Кидман и Ърбан отдавна са живеели разделени. Според източници от близкия кръг на музиканта, той дори е изпращал двусмислени текстови съобщения до австралийски радиоводещи месеци преди новината да гръмне в публичното пространство, което загатва за дълбока криза, пазена в тайна. Журналисти от InStyle допълват, че през последните години двамата са поддържали предимно "фасаден брак" заради децата си, докато графиците и личният им живот буквално са ги отдалечавали един от друг.

Кидман използва септемврийския брой на Vogue, за да покаже, че е готова за ново начало. В материала на British Vogue се посочва, че тя не иска да изпада в излишна аналитичност, а предпочита да се води от чувствата си и да остане отворена за бъдещето, макар то в момента да е напълно непознато за нея.