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Никол Кидман и Кийт Ърбан били от години с "фасаден брак" заради децата

Никол Кидман и Кийт Ърбан били от години с "фасаден брак" заради децата

26 Август, 2026 08:20, обновена 26 Август, 2026 08:27 969 2

  • никол кидман-
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  • драма-
  • кийт ърбан

Нови разкрития и предпремиерно интервю за Vogue хвърлят светлина върху неочаквания край на 19-годишния им брак

Никол Кидман и Кийт Ърбан били от години с "фасаден брак" заради децата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драмата около развода на Никол Кидман и Кийт Ърбан продължава да се разплита с пълна сила.

Появиха се шокиращи нови разкрития, които доказват, че раздялата на холивудската двойка е била подготвяна далеч преди официалното ѝ обявяване. Двамата сложиха край на своя 19-годишен брак, а излязло предпремиерно интервю на Кидман за списание Vogue от края на август разкрива скрито предупреждение за настъпилия крах в отношенията им.

В емоционалната си изповед пред модната библия, актрисата споделя думи, които звучат като равносметка за разбитото ѝ семейно щастие: "Колко пъти трябва да бъдеш научен, че си мислиш, че знаеш накъде отива животът ти, а той тръгва в друга посока?". Това изказване веднага беше разчетено от фенове и анализатори като директно потвърждение за тежкия период, през който преминава носителката на „Оскар“.

Информации в световните медии, включително разследвания на журналисти от The Guardian, твърдят, че Кидман и Ърбан отдавна са живеели разделени. Според източници от близкия кръг на музиканта, той дори е изпращал двусмислени текстови съобщения до австралийски радиоводещи месеци преди новината да гръмне в публичното пространство, което загатва за дълбока криза, пазена в тайна. Журналисти от InStyle допълват, че през последните години двамата са поддържали предимно "фасаден брак" заради децата си, докато графиците и личният им живот буквално са ги отдалечавали един от друг.

Кидман използва септемврийския брой на Vogue, за да покаже, че е готова за ново начало. В материала на British Vogue се посочва, че тя не иска да изпада в излишна аналитичност, а предпочита да се води от чувствата си и да остане отворена за бъдещето, макар то в момента да е напълно непознато за нея.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудно

    1 0 Отговор
    Е как така от години живеели разделени, а пазели фасаден брак заради децата? ! Тези деца не са ли виждали , че не са заедно.?. Или и децата са били раазделени от тях

    08:42 26.08.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Поредно доказателство, че само първият брак е истински. Всеки следващ е компромисен вариант. Първият път се жениш по любов, а всеки следващ, ще е по сметка. Народът го е казал; " сляпата неделя".

    09:41 26.08.2026