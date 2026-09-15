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Галена ожени барабаниста на "Ку-ку бенд" и нейна колежка

Галена ожени барабаниста на "Ку-ку бенд" и нейна колежка

15 Септември, 2026 08:19 990 9

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  • сватба

Булката е нейна колежка – Моника Брайкова, солистка на друга прочута група – V-band

Галена ожени барабаниста на "Ку-ку бенд" и нейна колежка - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкзвездата Галена ожени новия барабанист на "Ку-ку бенд" Николай Тошев. Булката е нейна колежка – Моника Брайкова, солистка на друга прочута група – V-band. "Честито на сем. Тошеви“, поздрави ги Галена.

На сватбата присъстваха музикантите и на двата състава, много техни приятели от музикалната гилдия и сватбата се превърна в един запомнящ се концерт, пише plovdiv24.bg. Младоженците демонстрираха чувството си за хумор през цялото време. Поканите им бяха направени във формата на банкноти от 100 долара с тяхна снимка и датата на сватбата. Друг майтап беше направление за приоритетно настаняване в психиатрична клиника – Раднево.

"Няма психично здрави. Има само непрегледани“ – пише на печата.

Ники Тошев се появи в "Ку-ку бенд" след напускането на дългогодишния барабанист Венелин Венков и певицата Невена Цонева, които се отдадоха на самостоятелна кариера. През годините той е свирил с изпълнители и групи от българската и световната сцена, сред които Ken Hensley (Uriah Heep), "Скандал“, Веско Бонева, Миро, Мариана Попова, Невена Цонева, Dirty Purchase, Дани Милев Бенд, Глория, Анелия, Тома и други.

Моника Брайкова пък е "бебето“ на V-band, което въпреки крехката си 22-годишна възраст за няколко години бързо натрупа необходимия опит и вече смело умее да вдига и забавлява публиката като професионалист с дългогодишен стаж. Тя е родена в семейство на музиканти, на което се дължат нейният талант и фактът, че тя пее толкова добре, колкото и изглежда, видя "Телеграф“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    5 0 Отговор
    Чалгата ръка за ръка

    08:21 15.09.2026

  • 2 етикет

    2 0 Отговор
    Уррааа,нека да има още много сватби в България и да се възродим!Нямаме хора в доста райони на страната,а това не бива да се получава,защото ще ни засипят с китайци и с тям подобни.

    08:24 15.09.2026

  • 3 Българин

    4 0 Отговор
    на 22 години? Защо се прави на 30 или е минала по калъпите в Турция. Доктор Енчев сигурно е горд с поредната кукла.

    08:26 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    2 0 Отговор
    Да са живи и здрави, за да правят българчета!

    Коментиран от #8

    08:30 15.09.2026

  • 6 Е ми

    2 0 Отговор
    Горкият барабанист.

    08:33 15.09.2026

  • 7 Спиро

    2 0 Отговор
    Някой чувал ли е за прочутата V банд, аз не съм...

    08:37 15.09.2026

  • 8 Таквиз българчета дет ще нароят тези

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    ами мерси - не

    Коментиран от #9

    08:46 15.09.2026

  • 9 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Таквиз българчета дет ще нароят тези":

    Защо? Мислиш ли, че е по добре да се роят команчите?

    08:53 15.09.2026