Галена ожени барабаниста на "Ку-ку бенд" и нейна колежка

Фолкзвездата Галена ожени новия барабанист на "Ку-ку бенд" Николай Тошев. Булката е нейна колежка – Моника Брайкова, солистка на друга прочута група – V-band. "Честито на сем. Тошеви“, поздрави ги Галена.
На сватбата присъстваха музикантите и на двата състава, много техни приятели от музикалната гилдия и сватбата се превърна в един запомнящ се концерт, пише plovdiv24.bg. Младоженците демонстрираха чувството си за хумор през цялото време. Поканите им бяха направени във формата на банкноти от 100 долара с тяхна снимка и датата на сватбата. Друг майтап беше направление за приоритетно настаняване в психиатрична клиника – Раднево.
"Няма психично здрави. Има само непрегледани“ – пише на печата.
Ники Тошев се появи в "Ку-ку бенд" след напускането на дългогодишния барабанист Венелин Венков и певицата Невена Цонева, които се отдадоха на самостоятелна кариера. През годините той е свирил с изпълнители и групи от българската и световната сцена, сред които Ken Hensley (Uriah Heep), "Скандал“, Веско Бонева, Миро, Мариана Попова, Невена Цонева, Dirty Purchase, Дани Милев Бенд, Глория, Анелия, Тома и други.
Моника Брайкова пък е "бебето“ на V-band, което въпреки крехката си 22-годишна възраст за няколко години бързо натрупа необходимия опит и вече смело умее да вдига и забавлява публиката като професионалист с дългогодишен стаж. Тя е родена в семейство на музиканти, на което се дължат нейният талант и фактът, че тя пее толкова добре, колкото и изглежда, видя "Телеграф“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
08:21 15.09.2026
2 етикет
08:24 15.09.2026
3 Българин
08:26 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Коментиран от #8
08:30 15.09.2026
6 Е ми
08:33 15.09.2026
7 Спиро
08:37 15.09.2026
8 Таквиз българчета дет ще нароят тези
До коментар #5 от "Пич":ами мерси - не
Коментиран от #9
08:46 15.09.2026
9 Пич
До коментар #8 от "Таквиз българчета дет ще нароят тези":Защо? Мислиш ли, че е по добре да се роят команчите?
08:53 15.09.2026