Звездата от "Досиетата Х" Джилиан Андерсън разкри, че е пансексуална

Актрисата Джилиан Андерсън разкри, че се определя като пансексуална, седмици след като разказа за тайна връзка с по-голямо момиче по време на ученическите си години.

58-годишната звезда от „Досиетата Х“ говори откровено за личния си живот и сексуалността си в интервю за The Australian. Пансексуалността обикновено се определя като романтично, емоционално или сексуално привличане към човек независимо от неговия пол или полова идентичност.

„Когато бях по-млада, имах връзки с жени“, съобщи по-рано Джилиан Андерсън.

Актрисата допълва, че през годините отношението ѝ към сексуалността се е променяло и развивало. По думите ѝ тя не е човек, който открито флиртува или активно търси внимание, но забелязва, че много жени на нейната възраст преоткриват чувствеността и сексуалното си желание.

Звездата от "Досиетата Х" свързва по-свободния си разговор по темата и с участието си в сериала на Netflix „Sex Education“, в който в продължение на четири сезона играеше секс терапевта Джийн Милбърн. По думите на актрисата именно този персонаж я е подтикнал да говори по-открито за интимността, отношенията и сексуалността.

Наскоро Джилиан Андерсън разказа и за една от първите си връзки, когато е била ученичка. В интервю за The Sunday Times тя сподели, че е имала отношения с по-голямо момиче в гимназията.

„Една от първите ми връзки беше с по-голямо момиче в училище. Усещането беше, че това трябва да остане тайна и че правим нещо нередно, затова трябваше да се крием“, разказва актрисата.

По-късно неин приятел научил за връзката и прекратил отношенията им. Джилиан Андерсън признава, че по онова време не е разполагала с езика и понятията, с които да определи собствената си сексуалност.

„Не мислех, че съм гей, защото бях имала и няколко приятели“, казва тя.

Актрисата допълва, че и когато по-късно е имала други връзки с жени, не е била сигурна как точно да ги определя или дали ги възприема като отношения с дългосрочно бъдеще.

В същото време Джилиан Андерсън заявява, че човекът, когото днес смята за свой житейски партньор, е мъж. От години актрисата е свързвана с британския сценарист и създател на сериала „Короната“ Питър Морган, но двамата рядко коментират публично отношенията си.

Джилиан Андерсън е била омъжена два пъти. Първият ѝ брак е с художника по продукцията Клайд Клоц, с когото са семейство между 1994 и 1997 г. По-късно актрисата се омъжва за документалиста Джулиан Озейн, като бракът им продължава от 2004 до 2006 г.

Андерсън има три деца. Дъщеря ѝ Пайпър е от брака ѝ с Клайд Клоц, а с бившия си партньор Марк Грифитс има двама синове, Оскар и Феликс.

Актрисата, родена в Чикаго и израснала между САЩ и Великобритания, се превръща в световна звезда през 90-те години с ролята на агент Дейна Скъли в „Досиетата Х“. Тя участва в сериала заедно с актьора Дейвид Духовни и печели множество отличия за изпълнението си.

През последните години Джилиан Андерсън затвърди кариерата си с роли в продукции като „The Crown“ и „Sex Education“, като постепенно се превърна и в разпознаваем глас по теми, свързани с женската сексуалност, възрастта и отношението към собственото тяло.

Наскоро актрисата си припомни и как през 1996 г. е била обявена от читателите на FHM за „Най-секси жена в света“. По думите ѝ признанието е дошло в период, когато самата тя се е чувствала най-малко уверена и привлекателна.

По това време Джилиан Андерсън е била самотна майка на малко дете, работела е дълги часове по „Досиетата Х“ и не е имала особен интерес към срещи и романтични отношения.

Три десетилетия по-късно актрисата казва, че се чувства много по-уверена в себе си и в начина, по който възприема собствената си привлекателност.