Новини
Крими »
Затварят част от центъра на София за уикенд без автомобили (КАРТА)

Затварят част от центъра на София за уикенд без автомобили (КАРТА)

15 Септември, 2026 12:11 562 4

  • автомобили-
  • софия-
  • велошествие

Промените ще засегнат ключови улици и булеварди на 19 и 20 септември

Затварят част от центъра на София за уикенд без автомобили (КАРТА) - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Временни ограничения за автомобилите ще бъдат въведени в центъра на София заради инициативите от Европейската седмица на мобилността и „Уикенд без автомобили“. Промените ще засегнат ключови улици и булеварди на 19 и 20 септември.

Още от 4:30 часа на 19 септември няма да бъде разрешено паркирането и престоят по ул. „15-и ноември“ между ул. „Шипка“ и бул. „Цар Освободител“. Ограничението ще остане в сила до 18:00 часа на 20 септември.

По-сериозна промяна се въвежда по бул. „Цар Освободител“. От 4:30 часа на 19 септември до 23:30 часа на 20 септември автомобили няма да могат да преминават в отсечката между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“.

Движение ще бъде осигурено през пл. „Народно събрание“, както и по ул. „15-и ноември“ и ул. „Георги С. Раковски“ в съответствие с временната организация.

На 20 септември част от София ще бъде предоставена и на велосипедистите. Между 10:00 и 12:00 часа ще се проведе градско велошествие, организирано от Столичната община, Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания.

Стартът ще бъде даден от пл. „Народно събрание“, а маршрутът е вдъхновен от историческия финал на Giro d’Italia в София през пролетта на 2026 г.

Велосипедистите ще потеглят от пл. „Народно събрание“, след което ще продължат по бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Самоковско шосе“. Оттам шествието ще завие наляво по бул. „Копенхаген“, а след това отново ще излезе на бул. „Цариградско шосе“ и ще се върне до началната си точка на пл. „Народно събрание“.

Инициативите са част от Европейската седмица на мобилността, която насърчава използването на алтернативни начини за придвижване и временното освобождаване на градски пространства от автомобилния трафик.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    И къде ви е картата бе ненормалници! Една линия по цариградско не е карта!
    Дайте поне линк ако не може да качите пълния маршрут с разрешени и забранани улици

    12:27 15.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    И защо е в секция Крими - само някой откаченяк от факти знае!
    То вярно, че да затвориш пътя заради ненормалници с колела си е престъпление... ма нейсе!

    12:28 15.09.2026

  • 3 Тиква

    3 1 Отговор
    На какъв език пишите заглавие? Няма такава дума в България, Почивен ден има,вашия уикенд в краварника се употребява.

    12:44 15.09.2026

  • 4 глупости

    0 0 Отговор
    В Европа хората могат да разчитат на градски транспорт. В София най-много ако дойде автобуса да не ти спре на спирката.

    12:48 15.09.2026