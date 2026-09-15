Затварят част от центъра на София за уикенд без автомобили (КАРТА)

Временни ограничения за автомобилите ще бъдат въведени в центъра на София заради инициативите от Европейската седмица на мобилността и „Уикенд без автомобили“. Промените ще засегнат ключови улици и булеварди на 19 и 20 септември.

Още от 4:30 часа на 19 септември няма да бъде разрешено паркирането и престоят по ул. „15-и ноември“ между ул. „Шипка“ и бул. „Цар Освободител“. Ограничението ще остане в сила до 18:00 часа на 20 септември.

По-сериозна промяна се въвежда по бул. „Цар Освободител“. От 4:30 часа на 19 септември до 23:30 часа на 20 септември автомобили няма да могат да преминават в отсечката между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“.

Движение ще бъде осигурено през пл. „Народно събрание“, както и по ул. „15-и ноември“ и ул. „Георги С. Раковски“ в съответствие с временната организация.

На 20 септември част от София ще бъде предоставена и на велосипедистите. Между 10:00 и 12:00 часа ще се проведе градско велошествие, организирано от Столичната община, Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания.

Стартът ще бъде даден от пл. „Народно събрание“, а маршрутът е вдъхновен от историческия финал на Giro d’Italia в София през пролетта на 2026 г.

Велосипедистите ще потеглят от пл. „Народно събрание“, след което ще продължат по бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Самоковско шосе“. Оттам шествието ще завие наляво по бул. „Копенхаген“, а след това отново ще излезе на бул. „Цариградско шосе“ и ще се върне до началната си точка на пл. „Народно събрание“.

Инициативите са част от Европейската седмица на мобилността, която насърчава използването на алтернативни начини за придвижване и временното освобождаване на градски пространства от автомобилния трафик.