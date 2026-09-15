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Повдигнаха по-тежки обвинения срещу двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис

Повдигнаха по-тежки обвинения срещу двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис

15 Септември, 2026 09:16 978 7

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  • смърт-
  • умисъл

Прокуратурата в Гърция вече разследва случая като убийство с евентуален умисъл

Повдигнаха по-тежки обвинения срещу двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Гръцката прокуратура преквалифицира обвиненията срещу двама лекари във връзка със смъртта на популярния поп певец Йоргос Мазонакис. Работи се по версия за убийство с умисъл.

54-годишният изпълнител почина на 9 септември, след като получи сърдечен арест по време на плазмафереза в частна клиника в Атина, съобщава „Катимерини“, цитирани от nova.bg.

Първоначално лекарите бяха обвинени, че са изложили пациента на опасност, довела до смъртта му. В понеделник обаче прокуратурата измени обвинението в убийство с евентуален умисъл. Тази правна квалификация означава, че се предполага, че заподозрените са съзнавали възможността действията им да доведат до смърт, но въпреки това са ги предприели. Искането за промяна на обвиненията е направено от адвоката на семейството на певеца Хараламбос Ликудис.

Според разследването клиниката е предлагала услуги, свързани с дълголетието и забавянето на стареенето, но не е имала лиценз за извършване на плазмафереза. Процедурата, при която кръвната плазма се отделя, обработва и след това се връща в организма, трябва да се извършва в напълно оборудвани болници. Новата квалификация на обвиненията позволява на властите да поискат и предварителен арест за двамата лекари.

Междувременно хиляди изпратиха Мазонакис в последния му път на погребението му в Атина. На церемонията присъстваха представители на политическия и обществения живот, сред които кметът на Атина Харис Дукас и здравният министър Адонис Георгиадис.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 QR Виза

    8 0 Отговор
    Да наричат тези двамата търговци "лекари" е меко казано странно!? Като изключим това с печалбарството те дори не са знаели, как да го реанимират?

    09:20 15.09.2026

  • 2 доктор Цветелина Сали

    8 1 Отговор
    С гръцките колеги бяхме състуденти в пловдивския. Жалко, че не останаха в България, всичко щеше да им се размине. Ето ние двете с кака опоскахме касата с 4000 фалшиви пътеки за 3 месеца и си живеем живота на свобода. Кака строи триетажна къща, аз готвя доцентура.

    Коментиран от #3

    09:21 15.09.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "доктор Цветелина Сали":

    Готви се за военнополевата болница.

    09:34 15.09.2026

  • 4 14/88

    5 0 Отговор
    а николаус цицидрис ко казува по вапроса ?

    09:41 15.09.2026

  • 5 НЯКОЙ

    1 0 Отговор
    ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ Е ИМАЛ ТОЛКОВА МНОГО ПАРИ ЗАЩО СЕ Е НАВРЯЛ В ЕДНИ ГАРАЖ ЗА ПО-ЕВТИНО................

    10:21 15.09.2026

  • 6 Не мога

    0 1 Отговор
    да разбера защо толкова ни занимават с някъкъв грък !

    10:34 15.09.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Клиниката е създадена да изгражда дълголетници ,а не да ги мори.

    10:46 15.09.2026