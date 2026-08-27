Евгени Будинов стана баща за трети път (СНИМКА)

Актьорът Евгени Будинов и втората му съпруга Поля станаха родители на момиченце. Щастливата новина актьорът сподели лично в социалните мрежи.
„Роди се нашата Жара. Дете на любовта. Поля Будинова, ти си повече от сбъдната мечта. Благодаря ти, мое силно, смело момиче. Благодаря ти, че залепи крилете ми“, написа щастливият татко, за който това е трето дете, но първо с Поля.
Двамата сключиха брак в началото на годината на скромна церемония, като актьорът с политически амбиции съобщи за новото начало в социалните мрежи с доза хумор: „Оженихме се. Скандал: по любов. Без PR, без сценарий, без дубли“, написа тогава той към кадрите от сватбата. Кумове им бяха Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева.
Това е втори брак и за Евгени Будинов, и за Поля. От предишната си връзка актьорът има две деца – Александър и Белла.
Публикацията на Евгени Будинов бързо събра стотици честитки и пожелания детето да расте здраво и обичано.
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1 Рядко хлъзгав
13:36 27.08.2026