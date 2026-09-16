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Натали Портман и Танги Дестабъл се разходиха с бебето, феновете ѝ са във възторг (СНИМКИ)

Натали Портман и Танги Дестабъл се разходиха с бебето, феновете ѝ са във възторг (СНИМКИ)

16 Септември, 2026 07:45 223 1

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Актрисата и партньорът й Танги Дестабъл посрещнаха първото си общо дете в Париж през август

Натали Портман и Танги Дестабъл се разходиха с бебето, феновете ѝ са във възторг (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
Dir.bg Dir.bg сайт

Натали Портман стана майка за трети път. Актрисата и партньорът ѝ Танги Дестабъл са посрещнали първото си общо дете в Париж през август, съобщава Page Six, цитиран от dir.bg.

44-годишната носителка на "Оскар" вече има две деца от бившия си съпруг Бенжамен Милпие. Името и полът на новороденото все още не са публично разкрити, но актрисата публикува снимки с бебето и таткото в Инстаграм профила си. Кадрите развълнуваха многобройни фенове, близки и приятели.


Актрисата и френският музикант са заедно от началото на 2025 г. Двамата рядко говорят публично за отношенията си и предпочитат да пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите. През април тази година Натали потвърди, че очаква дете от Дестабъл. Тогава тя сподели, че двамата са изключително щастливи от новината и определиха бременността като истински подарък.

"Толкова съм благодарна. Знам, че това е привилегия и чудо", сподели Натали Портман пред Harper's Bazaar. Още тогава актрисата намекна, че това вероятно ще бъде последната ѝ бременност.

Танги Дестабъл е френски музикант и продуцент. Преди връзката си с Портман той е имал отношения с актрисата Луиз Бургуен, от която има двама синове. Портман и Дестабъл за първи път бяха забелязани заедно през март 2025 г., а връзката им постепенно стана публична, въпреки че двамата продължават да пазят голяма част от личния си живот в тайна.


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