Йотова: Най-голямата новина за мен днес е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността

За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна. Това заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.
„За първи път чувам за това предложение. Имах възможност да разменя няколко думи и с канадския министър-председател тук в кулоарите. Той ме увери, че този проект предстои да бъде детайлизиран. Да видим как ще изглежда в цялост. Ако е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчовица
Коментиран от #3
19:04 16.09.2026
2 Красива е, но Тачър не е
Коментиран от #23
19:08 16.09.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Мунчовица":Обзалагаш ли се?
Коментиран от #6, #7
19:09 16.09.2026
4 Гробар
Коментиран от #11
19:09 16.09.2026
5 Питам
Коментиран от #31
19:11 16.09.2026
6 Гробар
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Добре е поне веднъж Ганю да гласува не за този, за когото платените политолози се кълнат, че ще спечели.
Коментиран от #16
19:11 16.09.2026
7 Не знам как
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":ще "ремонтират" машините". Иначе - да.
Коментиран от #19
19:12 16.09.2026
8 Яшар
Коментиран от #38, #42
19:12 16.09.2026
9 Конспиратор
Ако Йотова има в предвид независимост на отбраната от НАТО, който е доминиран от САЩ, е ясно, че приветства такъв проект. Ако попитат и Вовата и той ще приветства независимост от НАТО.
19:12 16.09.2026
10 СВО 1 665 дни РЕЗИЛ
Любен Гоцев – Генерал от ДС, "кръстник" на BG-мафията;
Димитър Иванов (Митко Гестапото) – началник на 6-то управление на ДС, вицепрезидент на „Мултигруп“;
Илияна Йотова – член на Висшия съвет и говорител на БСП, борец със зависимостите (наркоманиите).
Коментиран от #32
19:13 16.09.2026
11 Европеец
До коментар #4 от "Гробар":Абсолютно прав си.... А йотовица се радвала на съвет по сигурността, като не разбира ,че това ще бъде съвет на войната с Русия..... но пък войната с Русия ще бъде края на тоя колониален И тоталитарен съюз ...
19:14 16.09.2026
12 Жан Виденов каза
19:14 16.09.2026
13 Опа
Коментиран от #18, #20
19:14 16.09.2026
14 Мунчо Ескобар
19:16 16.09.2026
15 Безопасност на РФ
Отказът за това през последните 35 г е причината за войната
Коментиран от #22
19:16 16.09.2026
16 Европеец
До коментар #6 от "Гробар":Прав си ,но ганьо си е Ганьо..... Убедено ще гласувам за Възраждане на България.................. Дано на територията отново да имаме държава....
Коментиран от #33
19:17 16.09.2026
17 Помак
19:17 16.09.2026
18 Така е
До коментар #13 от "Опа":Прокуратурата събира неоспорими доказателства, съдът ги осъжда на затвор, след това Радев и Йотова ги помилват и пускат на свобода.
19:18 16.09.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Не знам как":Кандев не е вече главен секретар и петроханци нямат никакъв шанс. Толкова да благодарни, че Кандев ги вкара в парламента, че взеха този глупав милиционер за вице на лисугера Гюров.
Коментиран от #21
19:18 16.09.2026
20 съгласувано е помилването
До коментар #13 от "Опа":Че има ли разлика между експрезидента и вицето му?
19:20 16.09.2026
21 Моят фаворит
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":е Лупи.
19:21 16.09.2026
22 4567
До коментар #15 от "Безопасност на РФ":Когато си трън, как да ти дадем сигурност?
19:26 16.09.2026
23 Само питам
До коментар #2 от "Красива е, но Тачър не е":Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???
Коментиран от #26, #41
19:26 16.09.2026
24 АНГЛОСАКСИТЕ
19:27 16.09.2026
25 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ
19:32 16.09.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Само питам":Какъв Ескобар ви в в главата бе? Огнян Атанасов е бил едно муле хванато с 2 килограма хероин в Гърция през далечната 1995 г. Бяха от затвора и в България никой не иска да го дава на гадните гърчуля, щото са го смилали от бой в техния затвор. Чак 2019 България им го дава, но е толкова болен , че на следващата година гърците но го връщат. Затворническата болница и МВР болница се отказват да го лекуват и комисията по помилванията , правосъдният и здравният министър инициират здравен преглед и настояват пред Йотова, да бъде помилван.
Коментиран от #28
19:35 16.09.2026
27 ТЕЗИ НА СНИМКАТА
19:36 16.09.2026
28 МЪЛЧИ ГЛУПАК
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":Какво оправдаваш някакъв наркодилър.
Коментиран от #34
19:37 16.09.2026
29 Никой
19:39 16.09.2026
30 Гола идея
19:41 16.09.2026
31 МА ТИ МИСЛИШ ЧЕ В ЗАТВОРА НЕ
До коментар #5 от "Питам":УМИРАТ?!?!! .........УМИРАТ И НА НИИИКОЙ НЕ МУ ПУКА.......ФЪРЛЯТ СА ОТ БАЛКОНИ И МОСТОВЕ.......ПОД ВЛАКОВЕ......И НА НИИКОЙ НЕ МУ ПУКА.....ЗАЩО ЗА ТОЯ ПЛАСЬОР ДА МУ ПУКА НА НЯКОЙ ...НАПРОТИВ...
19:42 16.09.2026
32 Генерал
До коментар #10 от "СВО 1 665 дни РЕЗИЛ":левчо мек ! И Пиги хилната до уши !
19:43 16.09.2026
33 СВО 1 665 дни РЕЗИЛ
До коментар #16 от "Европеец":Ганьо обаче знае, че със стар "персонал", нов бартак не се прави.
Коментиран от #40
19:45 16.09.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "МЪЛЧИ ГЛУПАК":Първо това не е наркодилър. Това е муле. Това е най-ниската верига в наркоразпространението. Дават му един пакет да го занесе в Гърция и му обещават половината печалба. Този на когото го предава е информатор на полицията и гърците го хващат. Иначе с интерес гледах Breaking Bad и не само аз и цял свят се кефише на производителя на метамфетамин. Винаги съм на страната на българин. Гърците са ни правили толкова мръсотия в историята.
19:47 16.09.2026
35 С тия
Коментиран от #39
19:49 16.09.2026
36 Голям шамар за Йотова
Вдигай си чукалата кукло и не се занимавай с политика!
19:56 16.09.2026
37 Малко индийче от Мангалпрадеш
19:57 16.09.2026
38 ганев
До коментар #8 от "Яшар":ПЕСТАНИ ДА...ЛЪЖЕШ...СКЪП .ТОК..СКЪПА ХРАНА...АБЕ ТИ КОКОШКА ЛИ СИ..ТОКА БЕШЕ..2 СТОТИНКИ
19:58 16.09.2026
39 Остави глезените
До коментар #35 от "С тия":Тя е дебелоока!
Да помилваш дилър, който убива децата ни!
Като е болен да го лекуват в МВР болница!
19:59 16.09.2026
40 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #33 от "СВО 1 665 дни РЕЗИЛ":Време е 404 тихо да изчезне
19:59 16.09.2026
41 Само отговарям
До коментар #23 от "Само питам":Да не беше се кандидатирала някой щеше ли изобщо да разбере?
20:12 16.09.2026
42 Леле..
До коментар #8 от "Яшар":45 години стигат на 20 ли бяхте, когато го пяхте? Ей, че демократи значи... страшни сеяндури.
20:19 16.09.2026
43 Барс
20:23 16.09.2026