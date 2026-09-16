Йотова: Най-голямата новина за мен днес е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността

За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна. Това заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.

„За първи път чувам за това предложение. Имах възможност да разменя няколко думи и с канадския министър-председател тук в кулоарите. Той ме увери, че този проект предстои да бъде детайлизиран. Да видим как ще изглежда в цялост. Ако е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова.