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Йотова: Най-голямата новина за мен днес е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността

Йотова: Най-голямата новина за мен днес е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността

16 Септември, 2026 19:02 785 43

  • илияна йотова-
  • страсбург-
  • съвет по сигурност

Ако той е свързан с европейската автономия по сигурността, само бих приветствала, каза президентът

Йотова: Най-голямата новина за мен днес е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна. Това заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.

„За първи път чувам за това предложение. Имах възможност да разменя няколко думи и с канадския министър-председател тук в кулоарите. Той ме увери, че този проект предстои да бъде детайлизиран. Да видим как ще изглежда в цялост. Ако е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчовица

    24 5 Отговор
    няма да бъде повече "президент".

    Коментиран от #3

    19:04 16.09.2026

  • 2 Красива е, но Тачър не е

    6 4 Отговор
    затова мисля си, не си заслужава за се подмазва на 1 джудже.

    Коментиран от #23

    19:08 16.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчовица":

    Обзалагаш ли се?

    Коментиран от #6, #7

    19:09 16.09.2026

  • 4 Гробар

    14 7 Отговор
    ЕС е икономически съюз. Отбраната е отговорност на страните-членки. Превръщането на ЕС във военен съюз и брюкселска военна диктатура е краят на Европа.

    Коментиран от #11

    19:09 16.09.2026

  • 5 Питам

    6 11 Отговор
    Относно воя от жълтопаветниците за помилването на наркобарона: Ако този не беше помилван от Йотова и беше умрял в затвора или затворническата болница бъдете сигурни, че воят щеше да бъде още по-голям!

    Коментиран от #31

    19:11 16.09.2026

  • 6 Гробар

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Добре е поне веднъж Ганю да гласува не за този, за когото платените политолози се кълнат, че ще спечели.

    Коментиран от #16

    19:11 16.09.2026

  • 7 Не знам как

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    ще "ремонтират" машините". Иначе - да.

    Коментиран от #19

    19:12 16.09.2026

  • 8 Яшар

    16 6 Отговор
    Изключително неприятна и негативна женица ...връща в мен усещания от едни мрачни времена преди 1989 ..година на репресии ,недоимък,работещите ми като роби родители за 80-100 лева , скъп ток,вода, храна недостатъчна ...и ненаказани дерибеи като Йотова ...жено иди си ,защо така неистово драпаш за власт ..дори Бойко вече ми е в пъти по симпатичен от вас с Радев ...а кадрите с даскалицата от Русе са потресаващио отврат лни

    Коментиран от #38, #42

    19:12 16.09.2026

  • 9 Конспиратор

    3 1 Отговор
    ------повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова.------
    Ако Йотова има в предвид независимост на отбраната от НАТО, който е доминиран от САЩ, е ясно, че приветства такъв проект. Ако попитат и Вовата и той ще приветства независимост от НАТО.

    19:12 16.09.2026

  • 10 СВО 1 665 дни РЕЗИЛ

    10 1 Отговор
    За мен пък има една стара новина от "О, минало незабравимо"

    Любен Гоцев – Генерал от ДС, "кръстник" на BG-мафията;
    Димитър Иванов (Митко Гестапото) – началник на 6-то управление на ДС, вицепрезидент на „Мултигруп“;
    Илияна Йотова – член на Висшия съвет и говорител на БСП, борец със зависимостите (наркоманиите).

    Коментиран от #32

    19:13 16.09.2026

  • 11 Европеец

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Абсолютно прав си.... А йотовица се радвала на съвет по сигурността, като не разбира ,че това ще бъде съвет на войната с Русия..... но пък войната с Русия ще бъде края на тоя колониален И тоталитарен съюз ...

    19:14 16.09.2026

  • 12 Жан Виденов каза

    2 1 Отговор
    Европа от Ванкувър до Владивосток

    19:14 16.09.2026

  • 13 Опа

    10 2 Отговор
    Не знам защо обвиняват г-жа Йотова за помилването на наркотрафикантите от Петрич въпреки, че тя се е подписала. И на плъховете в София е ясно, че истинският поръчител за помилването е ген. Румен Радев.

    Коментиран от #18, #20

    19:14 16.09.2026

  • 14 Мунчо Ескобар

    8 0 Отговор
    Еййй...тая се прави на евроатлантик.

    19:16 16.09.2026

  • 15 Безопасност на РФ

    4 5 Отговор
    Сигурността ще вкючва ли сигурността за Русия.
    Отказът за това през последните 35 г е причината за войната

    Коментиран от #22

    19:16 16.09.2026

  • 16 Европеец

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Прав си ,но ганьо си е Ганьо..... Убедено ще гласувам за Възраждане на България.................. Дано на територията отново да имаме държава....

    Коментиран от #33

    19:17 16.09.2026

  • 17 Помак

    5 0 Отговор
    Очен красивия сви.нка..она люблю себе сама

    19:17 16.09.2026

  • 18 Така е

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опа":

    Прокуратурата събира неоспорими доказателства, съдът ги осъжда на затвор, след това Радев и Йотова ги помилват и пускат на свобода.

    19:18 16.09.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Не знам как":

    Кандев не е вече главен секретар и петроханци нямат никакъв шанс. Толкова да благодарни, че Кандев ги вкара в парламента, че взеха този глупав милиционер за вице на лисугера Гюров.

    Коментиран от #21

    19:18 16.09.2026

  • 20 съгласувано е помилването

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Опа":

    Че има ли разлика между експрезидента и вицето му?

    19:20 16.09.2026

  • 21 Моят фаворит

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    е Лупи.

    19:21 16.09.2026

  • 22 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безопасност на РФ":

    Когато си трън, как да ти дадем сигурност?

    19:26 16.09.2026

  • 23 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красива е, но Тачър не е":

    Ако Пабло Ескобар беше в България и е болен, Йотова и него ли щеше да помилва???

    Коментиран от #26, #41

    19:26 16.09.2026

  • 24 АНГЛОСАКСИТЕ

    3 2 Отговор
    Ангажират и последните резерви във британската война в окраина.

    19:27 16.09.2026

  • 25 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ

    2 3 Отговор
    Е тотален крах, а Урсула ще хвърли там и последното европейско евро.

    19:32 16.09.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Какъв Ескобар ви в в главата бе? Огнян Атанасов е бил едно муле хванато с 2 килограма хероин в Гърция през далечната 1995 г. Бяха от затвора и в България никой не иска да го дава на гадните гърчуля, щото са го смилали от бой в техния затвор. Чак 2019 България им го дава, но е толкова болен , че на следващата година гърците но го връщат. Затворническата болница и МВР болница се отказват да го лекуват и комисията по помилванията , правосъдният и здравният министър инициират здравен преглед и настояват пред Йотова, да бъде помилван.

    Коментиран от #28

    19:35 16.09.2026

  • 27 ТЕЗИ НА СНИМКАТА

    2 0 Отговор
    Са много криви бе. Безформени.

    19:36 16.09.2026

  • 28 МЪЛЧИ ГЛУПАК

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Какво оправдаваш някакъв наркодилър.

    Коментиран от #34

    19:37 16.09.2026

  • 29 Никой

    3 1 Отговор
    Хареса ми , Илияна Ескобар в Страсбург !

    19:39 16.09.2026

  • 30 Гола идея

    4 0 Отговор
    без план била най - добрата ѝ новина , както я нарича ! За сигурност ? Ами тя помилва наркодилъри с 10 годишни присъди , които след излизането от затвора "за да се лекуват" , продължават със "сигурността"....

    19:41 16.09.2026

  • 31 МА ТИ МИСЛИШ ЧЕ В ЗАТВОРА НЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    УМИРАТ?!?!! .........УМИРАТ И НА НИИИКОЙ НЕ МУ ПУКА.......ФЪРЛЯТ СА ОТ БАЛКОНИ И МОСТОВЕ.......ПОД ВЛАКОВЕ......И НА НИИКОЙ НЕ МУ ПУКА.....ЗАЩО ЗА ТОЯ ПЛАСЬОР ДА МУ ПУКА НА НЯКОЙ ...НАПРОТИВ...

    19:42 16.09.2026

  • 32 Генерал

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "СВО 1 665 дни РЕЗИЛ":

    левчо мек ! И Пиги хилната до уши !

    19:43 16.09.2026

  • 33 СВО 1 665 дни РЕЗИЛ

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Ганьо обаче знае, че със стар "персонал", нов бартак не се прави.

    Коментиран от #40

    19:45 16.09.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "МЪЛЧИ ГЛУПАК":

    Първо това не е наркодилър. Това е муле. Това е най-ниската верига в наркоразпространението. Дават му един пакет да го занесе в Гърция и му обещават половината печалба. Този на когото го предава е информатор на полицията и гърците го хващат. Иначе с интерес гледах Breaking Bad и не само аз и цял свят се кефише на производителя на метамфетамин. Винаги съм на страната на българин. Гърците са ни правили толкова мръсотия в историята.

    19:47 16.09.2026

  • 35 С тия

    4 0 Отговор
    дебели глезени си е за нивата , а не за Страсбург да резки цяла една държава !

    Коментиран от #39

    19:49 16.09.2026

  • 36 Голям шамар за Йотова

    3 0 Отговор
    Като истински невежа, Йотова заминава ЕК с частен случай за някаква мърла живуща. Македония и направила ПТП и който Ъп въпрос й отговориха подобаващо и депломатично, че не е работа на ЕК, нобще се поинтересува.
    Вдигай си чукалата кукло и не се занимавай с политика!

    19:56 16.09.2026

  • 37 Малко индийче от Мангалпрадеш

    2 0 Отговор
    Йотова,проектът очевидно е свързан с украина и нищо добро за българския джоб и сигурност ,ама ти си далновидна дей.. в... ма.. продажници

    19:57 16.09.2026

  • 38 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Яшар":

    ПЕСТАНИ ДА...ЛЪЖЕШ...СКЪП .ТОК..СКЪПА ХРАНА...АБЕ ТИ КОКОШКА ЛИ СИ..ТОКА БЕШЕ..2 СТОТИНКИ

    19:58 16.09.2026

  • 39 Остави глезените

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "С тия":

    Тя е дебелоока!
    Да помилваш дилър, който убива децата ни!
    Като е болен да го лекуват в МВР болница!

    19:59 16.09.2026

  • 40 Един е на света цар Путин навсегда

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "СВО 1 665 дни РЕЗИЛ":

    Време е 404 тихо да изчезне

    19:59 16.09.2026

  • 41 Само отговарям

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Да не беше се кандидатирала някой щеше ли изобщо да разбере?

    20:12 16.09.2026

  • 42 Леле..

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Яшар":

    45 години стигат на 20 ли бяхте, когато го пяхте? Ей, че демократи значи... страшни сеяндури.

    20:19 16.09.2026

  • 43 Барс

    0 0 Отговор
    Тука 1 софиянец последния яшар на коня на перо ганя мунчо шиши сам си пише сам си отговаря.

    20:23 16.09.2026

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