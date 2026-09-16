Тарантино издава нов роман за Клиф Бут от „Имало едно време в Холивуд“ за премиерата на продължението

Американският режисьор и сценарист Куентин Тарантино пише нов роман, посветен на Клиф Бут, героя на Брад Пит от „Имало едно време в Холивуд“. Книгата ще излезе в края на годината и ще съпътства премиерата на новия филм за популярния каскадьор.

Романът е озаглавен „The Adventures of Cliff Booth“ и ще бъде публикуван от HarperCollins на 8 декември. Историята е свързана с предстоящия филм „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, в който Брад Пит отново влиза в ролята, донесла му „Оскар“ за най-добър актьор в поддържаща роля.

Новият филм ще бъде режисиран от Дейвид Финчър по сценарий на Куентин Тарантино и ще бъде продуциран от Netflix. Премиерата в IMAX е насрочена за 25 ноември, а от 23 декември продукцията трябва да бъде достъпна в стрийминг платформата.

Действието както в романа, така и във филма се развива в Холивуд през 1977 г., осем години след събитията в „Имало едно време в Холивуд“.

Първият филм проследява залязващата телевизионна звезда Рик Далтън, изигран от Леонардо ди Каприо, и неговия дългогодишен каскадьор и приятел Клиф Бут, в чиято роля е Брад Пит. Марго Роби играе актрисата Шарън Тейт, а историята се развива на фона на убийствата, извършени от последователите на Чарлз Менсън през 1969 г.

Подробностите около сюжета на продължението засега се пазят в тайна. Официалното описание на романа обаче подсказва как се е променил животът на Клиф Бут през 70-те години.

„Шейсетте отдавна са отминали, но Клифорд Бут продължава напред... Военен герой, каскадьор, барман, киномеханик... с от време на време „тайни услуги“ за приятелите си“, гласи анонсът на книгата.

„Имало едно време в Холивуд“, разпространяван от Sony през 2019 г., се превърна в един от най-големите комерсиални успехи в кариерата на Куентин Тарантино. Филмът спечели над 400 млн. долара в световния боксофис при бюджет от около 90 млн. долара и получи 10 номинации за „Оскар“, от които спечели две.

Продължението ще бъде продукция на Netflix и според публикуваната информация разполага с бюджет от около 200 млн. долара.

Куентин Тарантино няма да режисира новия филм, въпреки че е автор на сценария. Решението е свързано и с дългогодишното му намерение да приключи режисьорската си кариера след десет пълнометражни филма. Той смята досегашната си филмография за девет заглавия и не иска последният му проект зад камерата да бъде продължение на вече разказана история.

„Обичам този сценарий, но все още вървя по терен, по който вече съм минал“, обясни режисьорът в подкаста „The Church of Tarantino“. „Последният ми филм трябва отново да ме постави в ситуация, в която не знам какво правя. Трябва да бъда на непозната територия.“

Новият роман няма да бъде първото литературно продължение на света на „Имало едно време в Холивуд“. След филма Куентин Тарантино публикува и романизация на оригиналната история, в която разшири биографиите на Рик Далтън и Клиф Бут и добави сюжетни линии, които не присъстват във филмовата версия.