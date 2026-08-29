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Тайните на калоферската дантела

Тайните на калоферската дантела

29 Август, 2026 10:10 379 3

  • дантела-
  • калофер-
  • занаят

Все повече деца се връщат към един от най-разпознаваемите занаяти на града

Тайните на калоферската дантела - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Все повече деца в Калофер се връщат към един от най-разпознаваемите занаяти на града – калоферската дантела. Майсторки с десетилетия опит предават техниката на новото поколение, а сред младите вече има момичета, които създават и собствени модели.

Калоферската дантела изисква много търпение – понякога за една плетка са нужни дни, а за друга цял месец, пише Нова телевизия. Но в Калофер вярват, че най-добрият начин този занаят да оцелее е децата да го видят, да го опитат и да поискат да го продължат. Именно такава е и идеята на новия творчески център.

Само на 17 години Антония Севдова вече владее совалките и конците с увереност. Започва да се учи преди две години, а днес най-много я привличат старите класически модели и характерните за калоферската дантела цветя.

„Изисква се търпение и най-вече желание към това, което правиш. Има ли желание, всичко може да се постигне", споделя тя.


Калофер / България
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  • 1 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Лили Иванова ,има дантели на кюлотити си

    10:12 29.08.2026

  • 2 Смехххх

    0 1 Отговор
    Кихири се е обамкала на времето с сите воени

    10:21 29.08.2026

  • 3 Чао

    1 0 Отговор
    Незнам за дантелите но повечето калоферци са кретени

    10:28 29.08.2026