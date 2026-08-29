Тайните на калоферската дантела

Все повече деца в Калофер се връщат към един от най-разпознаваемите занаяти на града – калоферската дантела. Майсторки с десетилетия опит предават техниката на новото поколение, а сред младите вече има момичета, които създават и собствени модели.
Калоферската дантела изисква много търпение – понякога за една плетка са нужни дни, а за друга цял месец, пише Нова телевизия. Но в Калофер вярват, че най-добрият начин този занаят да оцелее е децата да го видят, да го опитат и да поискат да го продължат. Именно такава е и идеята на новия творчески център.
Само на 17 години Антония Севдова вече владее совалките и конците с увереност. Започва да се учи преди две години, а днес най-много я привличат старите класически модели и характерните за калоферската дантела цветя.
„Изисква се търпение и най-вече желание към това, което правиш. Има ли желание, всичко може да се постигне", споделя тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
10:12 29.08.2026
2 Смехххх
10:21 29.08.2026
3 Чао
10:28 29.08.2026