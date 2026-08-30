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Над 50% от млади майки първо търсят съвет за кърмене от AI

Над 50% от млади майки първо търсят съвет за кърмене от AI

30 Август, 2026 22:53 473 8

  • млада майка-
  • кърмене-
  • съвет-
  • изкуствен интелект-
  • лекар

Жени между 18 и 44 години биха потърсили помощ онлайн преди да се обърнат към лекар

Над 50% от млади майки първо търсят съвет за кърмене от AI - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Повече от половината жени на възраст между 18 и 44 години биха потърсили първо съвет от изкуствен интелект, социални мрежи или интернет търсачка, ако имат спешен въпрос, свързан с кърменето. Това показва национално проучване на Orlando Health в САЩ.

Според резултатите 51% от анкетираните биха се обърнали първо към дигитални източници. Едва 29% биха потърсили лекар или консултант по кърмене, а 21% биха се обърнали първо към близък човек или приятел.

Педиатърът д-р Ерин Бауърс от Orlando Health предупреждава, че AI и социалните мрежи могат да бъдат полезни за бърза първоначална информация, но не могат да оценят индивидуалното състояние на майката и бебето. Един чатбот например не може да проследи наддаването на детето, да оцени начина, по който то засуква, или да установи проблеми с движенията на устата и езика.

По думите на Бауърс около една трета от майките, които търсят помощ при нея за проблеми с кърменето, вече са получили неправилен или неподходящ съвет онлайн. В някои случаи това може да забави медицинската помощ. Неподходящи препоръки за честотата и количеството на храненията могат например да доведат до недостатъчно наддаване на бебето или до намаляване на кърмата.

Специалистите не препоръчват технологиите да бъдат изключени напълно. Според Бауърс AI може да бъде първа стъпка за ориентация, но при реален проблем следващата трябва да бъде консултация с педиатър или специалист по кърмене.

Сходни въпроси поставят и последните научни изследвания. Проучване, публикувано през 2026 г. в Journal of Human Lactation, установява връзка между доверието в социалните мрежи, начина, по който жените проверяват информацията, и разпространението на митове за кърменето. Авторите предупреждават, че високата скорост, с която информацията се споделя онлайн, улеснява и разпространението на неверни твърдения.

В същото време друго изследване сред майки, използвали ChatGPT за информация относно кърменето и грижите за новородено, показва, че подобни инструменти се използват все по-често заради лесния и постоянен достъп до отговори. Това обаче не премахва необходимостта от професионална оценка при конкретен здравословен проблем.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма

    3 2 Отговор
    Лъжа. Младите майки търсят предимно съвет, как да бозаят.

    22:56 30.08.2026

  • 2 мдааааа

    5 1 Отговор
    Скоро и "мъжетв" ще търсят съвети , как се създават деца ...

    Коментиран от #6

    23:01 30.08.2026

  • 3 Котето

    3 0 Отговор
    Което опъвам иска кинти, не иска да става майка.

    23:14 30.08.2026

  • 4 Боздуган

    1 0 Отговор
    А търсят ли как да станат млади майки при Аi .?

    Коментиран от #5

    23:24 30.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "мдааааа":

    щях да поствам същото. Така е в тия модерни времена.

    23:30 30.08.2026

  • 7 ха ха

    1 0 Отговор
    Искането няма мярка. Незнаенето няма край. Карат на ръчна до безкрай.

    23:32 30.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.