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Нина Добрев разочарова феновете си с реклама на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Нина Добрев разочарова феновете си с реклама на изкуствен интелект (ВИДЕО)

11 Септември, 2026 16:58 681 4

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  • дигитален асистент-
  • недоволство

Актрисата рекламира новия дигитален асистент на Meta

Нина Добрев разочарова феновете си с реклама на изкуствен интелект (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Нина Добрев предизвика вълна от критики в социалните мрежи, след като рекламира новия персонален AI агент Muse на Meta непосредствено след официалното му пускане.

37-годишната българо-канадска звезда от „Дневниците на вампира“ публикува в Instagram видео, в което демонстрира как изкуственият интелект организира пътуване с приятелите ѝ, включително търсене на полети, изготвяне на маршрут и подбор на места за посещение.

„Оказа се, че не е било нужно да си оправям живота. Просто ми беше нужен Джак“, написа Нина Добрев, използвайки името, което е дала на своя AI асистент. Във видеото актрисата обяснява, че Muse се е погрижил за „цялата логистика, резервациите и проучванията зад кулисите“.

Рекламата обаче предизвика недоволство сред част от последователите на Нина Добрев. Някои заявиха, че са разочаровани от решението ѝ да популяризира изкуствен интелект, а други директно я призоваха да изтрие публикацията.

„Това наистина боли. Ти буквално си любимата ми актриса и не мога да повярвам, че рекламираш AI“, гласи един от коментарите, цитиран от Parade. Друг потребител пише: „Все още има време да изтриеш това“.

Имаше и фенове, които защитиха актрисата с аргумента, че рекламата е част от професионалните ѝ ангажименти и не означава непременно подкрепа за всички аспекти на технологията.

Meta представя Muse като персонален AI агент, способен не само да отговаря на въпроси, но и да извършва реални задачи от името на потребителя. Системата може да изпраща имейли, да организира пътувания, да попълва формуляри и да работи със свързани приложения, като според компанията потребителят сам определя до каква информация има достъп.

Пускането на Muse привлече внимание и заради въпросите около сигурността и поверителността на личните данни. Според Reuters дебютът на продукта е бил отложен след вътрешни тестове, при които са установени проблеми със сигурността, надеждността и обработването на чувствителна информация. Meta заявява, че преди официалното пускане са въведени допълнителни защити.

Спорната реклама идва в момент на засилен интерес към Нина Добрев. Актрисата наскоро замени характерната си кестенява коса с руса прическа във връзка с подготовката си за романтичната комедия „It Happened One Summer“.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изсуствен интелект ли?

    2 0 Отговор
    Завчера беше с руса коса, вчера беше с черна, а днес пак е руса.
    Ето това е изкуствения интелект...

    17:00 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дарк фючър

    1 0 Отговор
    А защо очаквате злото да е с грозно лице?

    17:14 11.09.2026

  • 4 Баба гичка

    1 1 Отговор
    Бе още не разбрахме що я изгониха от червения килим у Венеция. Тоя Джак дали знае😂😂

    17:20 11.09.2026