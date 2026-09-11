Нина Добрев разочарова феновете си с реклама на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Актрисата Нина Добрев предизвика вълна от критики в социалните мрежи, след като рекламира новия персонален AI агент Muse на Meta непосредствено след официалното му пускане.

37-годишната българо-канадска звезда от „Дневниците на вампира“ публикува в Instagram видео, в което демонстрира как изкуственият интелект организира пътуване с приятелите ѝ, включително търсене на полети, изготвяне на маршрут и подбор на места за посещение.

„Оказа се, че не е било нужно да си оправям живота. Просто ми беше нужен Джак“, написа Нина Добрев, използвайки името, което е дала на своя AI асистент. Във видеото актрисата обяснява, че Muse се е погрижил за „цялата логистика, резервациите и проучванията зад кулисите“.

Рекламата обаче предизвика недоволство сред част от последователите на Нина Добрев. Някои заявиха, че са разочаровани от решението ѝ да популяризира изкуствен интелект, а други директно я призоваха да изтрие публикацията.

„Това наистина боли. Ти буквално си любимата ми актриса и не мога да повярвам, че рекламираш AI“, гласи един от коментарите, цитиран от Parade. Друг потребител пише: „Все още има време да изтриеш това“.

Имаше и фенове, които защитиха актрисата с аргумента, че рекламата е част от професионалните ѝ ангажименти и не означава непременно подкрепа за всички аспекти на технологията.

Meta представя Muse като персонален AI агент, способен не само да отговаря на въпроси, но и да извършва реални задачи от името на потребителя. Системата може да изпраща имейли, да организира пътувания, да попълва формуляри и да работи със свързани приложения, като според компанията потребителят сам определя до каква информация има достъп.

Пускането на Muse привлече внимание и заради въпросите около сигурността и поверителността на личните данни. Според Reuters дебютът на продукта е бил отложен след вътрешни тестове, при които са установени проблеми със сигурността, надеждността и обработването на чувствителна информация. Meta заявява, че преди официалното пускане са въведени допълнителни защити.

Спорната реклама идва в момент на засилен интерес към Нина Добрев. Актрисата наскоро замени характерната си кестенява коса с руса прическа във връзка с подготовката си за романтичната комедия „It Happened One Summer“.