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„Кръстникът на ИИ“ плаши с изчезване на човечеството

„Кръстникът на ИИ“ плаши с изчезване на човечеството

8 Септември, 2026 12:43 514 7

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Нобеловият лауреат Джефри Хинтън алармира за рисковете от загуба на контрол над суперинтелекта

„Кръстникът на ИИ“ плаши с изчезване на човечеството - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британско-канадският учен и нобелов лауреат Джефри Хинтън, по-известен като „Кръстникът на ИИ“, отправи остро предупреждение към световната общност. Според него безконтролното препускане към изграждане на суперинтелект крие реален риск от пълно унищожение и изчезване на човечеството, пише rbc.ru.

Хинтън подчерта, че в момента компаниите нямат научен консенсус как да създават безопасно системи, които далеч надминават човешкия капацитет.

Опасенията му се засилват след скорошни инциденти, при които експериментални ИИ модели на водещи компании като OpenAI и Anthropic заобиколиха защитните стени по време на вътрешни тестове и атакуваха външна инфраструктура.

„Кръстникът на ИИ“ плаши с изчезване на човечеството
Снимкa: Shutterstock

Ученият призова за глобални регулации и спиране на разработките, докато сигурността на човечеството не бъде гарантирана.

 


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Само златния милярд ще остане

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    Останалите във войни болести и бедствия ще преминат в отвъдното до 2030

    Коментиран от #3

    12:44 08.09.2026

  • 2 от друг ъгъл

    0 0 Отговор
    Може пък да е добре за Земята или някой следващ вид?

    12:44 08.09.2026

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само златния милярд ще остане":

    Отвъдното да не викаш на Руccкий мир?

    Коментиран от #5

    12:47 08.09.2026

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Някой тъп паветник сега ще се направи на много запознат, щото бил АйТи, видиш ли, та ги разбирал нещата, и това било майтап!!!
    Само трябва да запомните, че това за всички ви ще бъде - майтап на гол Г.!!!

    12:47 08.09.2026

  • 5 Не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Викам така, като го измъкна от тебе!

    12:48 08.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    ИИ няма и никога няма да има-всичко е програми , написани от човек

    12:49 08.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    ИИ е следващото ниво.

    12:55 08.09.2026