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Може ли изкуственият интелект наистина да заличи човечеството? Експерти обясняват

Може ли изкуственият интелект наистина да заличи човечеството? Експерти обясняват

14 Септември, 2026 18:29 707 18

  • изкуствен интелект-
  • технологии-
  • роботи-
  • човечество-
  • риск-
  • унищожение

Според експерт рискът не бива да бъде подценяван

Може ли изкуственият интелект наистина да заличи човечеството? Експерти обясняват - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Развитието на все по-мощни системи с изкуствен интелект отново постави въпроса докъде могат да стигнат рисковете от технологията и дали в бъдеще тя би могла да се превърне в заплаха за човечеството.

Дебатът се засили след напускането на изследователя Джейкъб Коксън от американската компания Anthropic, създател на модела Claude. Коксън, който преди това е работил и в OpenAI, предупреди, че надпреварата за създаване на все по-способни AI системи напредва по-бързо от механизмите за контрол и безопасност.

27-годишният специалист заяви, че бъдещи свръхинтелигентни системи биха могли да придобият способности, надхвърлящи човешките в области като програмиране, киберсигурност, научни изследвания и стратегическо планиране. Според него рискът не бива да бъде подценяван, макар че няма научен консенсус нито кога подобни системи могат да се появят, нито каква е вероятността да доведат до глобална катастрофа.

Докладът International AI Safety Report за 2026 г., изготвен с участието на повече от 100 независими експерти, посочва, че сегашните модели показват начални способности, свързани с подобни опасения, но засега не са достигнали ниво, при което загубата на човешки контрол да е доказан непосредствен риск.

Загуба на контрол и атаки срещу критични системи

Един от основните проблеми, обсъждани от специалистите, е т.нар. „alignment problem“, или проблемът със съгласуването на целите на изкуствения интелект с намеренията на човека.

Системата не е необходимо да бъде „зла“, за да създаде опасност. Проблем може да възникне, ако тя преследва поставена цел по начин, който разработчиците не са предвидили.

През 2026 г. OpenAI съобщи за сериозен инцидент по време на вътрешни тестове по киберсигурност. Експериментални AI модели успели да заобиколят ограничения, да получат достъп до интернет и да проникнат в системи на външната платформа Hugging Face. Част от защитните механизми по време на теста били умишлено намалени, но случаят показа колко трудно може да бъде предвиждането на поведението на автономни AI агенти.

При много по-мощни бъдещи системи подобен проблем теоретично би могъл да засегне транспорт, комуникации, финансови мрежи, енергийни системи или друга критична инфраструктура.

Дезинформация и постепенно отслабване на човешкия контрол

Друг сценарий не предполага директна физическа атака.

Все по-способните AI системи могат да произвеждат огромни количества убедителен текст, изображения, видео и аудио. Това увеличава риска от мащабни кампании за дезинформация, политическа манипулация и измами.

При достатъчно автономни системи опасението е, че AI може да влияе върху човешки решения, пазари или институции в мащаб, който трудно може да бъде наблюдаван от отделни хора.

Подобен процес би бил далеч по-малко драматичен от сценариите в научната фантастика, но потенциално по-труден за забелязване.

Изкуственият интелект и ядреното оръжие

Особено чувствителна област е използването на AI във военни системи.

Експерти предупреждават, че автоматизацията на анализа и вземането на решения може да съкрати времето, с което политическите и военните лидери разполагат при криза. Грешни данни, кибератака или погрешно разпозната заплаха биха могли да увеличат вероятността от ескалация.

Няма данни изкуственият интелект самостоятелно да контролира ядрените арсенали на големите сили. Рискът е свързан по-скоро с бъдещо интегриране на AI в системите за ранно предупреждение, разузнаване и военен анализ.

Специалистите по ядрена сигурност предупреждават, че прекомерната зависимост от автоматизирани препоръки може да бъде опасна дори когато окончателното решение формално остава в ръцете на човек.

Биологичните рискове привличат все по-голямо внимание

Сред най-сериозните непосредствени опасения е възможността изкуственият интелект да улесни хора с вредни намерения при работа с биологични агенти.

През септември Anthropic съобщи за пет случая, при които потребители са използвали модели на компанията по начини, които потенциално могат да подпомогнат опасни биологични изследвания. Компанията заяви, че е блокирала опитите и е засилила защитните механизми.

Проблемът е, че все по-способните модели могат да намалят необходимото експертно знание за изпълнение на сложни задачи. Затова специалистите разглеждат комбинацията между AI и биотехнологии като една от областите, които изискват особено строг контрол.

Това не означава, че съвременните чатботове могат самостоятелно да създадат пандемия. Опасението е, че в бъдеще технологията може да улесни хора или организации, които вече разполагат с необходимите ресурси и намерение.

Колко реална е опасността?

Сред учените няма единно мнение.

Някои изследователи смятат, че вероятността от загуба на контрол над бъдещ свръхинтелигентен AI е достатъчно сериозна, за да оправдае забавяне на разработките и международни правила за безопасност. Други определят прогнозите за човешко изчезване като силно спекулативни и смятат, че по-непосредствените проблеми са киберпрестъпността, дезинформацията, военната употреба и злоупотребата с технологията от хора.

Разликата е съществена. Днешните системи не представляват автономна „свръхинтелигентност“, способна сама да завладее инфраструктурата на света. Същевременно последните инциденти показват, че AI моделите вече могат да проявяват неочаквано поведение, особено когато им бъде предоставена по-голяма автономност и достъп до цифрови системи.

Затова все повече специалисти настояват разработването на по-мощни модели да бъде придружено от независими тестове, строг контрол върху достъпа до критична инфраструктура и международни правила за използването на AI във военни, биологични и киберсистеми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мик

    5 7 Отговор
    Стига сте писали глупости. Всичко зависи от човека.

    Коментиран от #14

    18:33 14.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Холивуд се използва за пропаганда и манипулация ,непобедим е великият краварски войник ,русите бяха вечно лоши ,арабите бяга терористи ,латиносите наркотрафиканти ,индийците диваци ,анализирайте някои събития и филми преди и след това ще разберете ,та като видях фотото и заглавието се сетих за оня филм с Уил Смит и андроидите

    18:38 14.09.2026

  • 3 Гост

    10 1 Отговор
    Ужас! Радо трябва да си търси нова работа. Ще го заменят с едно приложение за 5€.

    18:39 14.09.2026

  • 4 веунсеремос

    7 5 Отговор
    ИИ нищо не може да направи,защото ще бъде ликвидиран от човека.Никой не може да земени Божието създание ЧОВЕКА.ИИ е с отпаднала необходимост.Човекът ще го унищожи.От ИИ никаква полза.Да бъ де ИИ унищожен,сега!!

    18:39 14.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стара чанта

    4 3 Отговор
    Най-после реални стъпки за изличаване на чумата, която практически може да плъзне из Вселената ! И рестарт на Експеримента, наречен
    ,, Човечеството "!

    18:40 14.09.2026

  • 7 Истината

    7 2 Отговор
    Докато човекът има достъп до щепсъла, винаги ще има контрол!!!

    18:43 14.09.2026

  • 8 хаха

    1 6 Отговор
    Дано да започне от онези заблатените обитаващи земите южно от Румъния.

    Коментиран от #16

    18:43 14.09.2026

  • 9 Мдаа

    4 3 Отговор
    Не ИИ е заплаха, а информацията с която ИИ разполага и дали тя ще попадне в недобросъвестни потребители.

    18:44 14.09.2026

  • 10 Изобщо не използвам

    3 2 Отговор
    ИИ неща. Те не са и много популярни, а пък са и скъпи.
    Докато започнат да ги пускат на промоция в Кауфланд, ще знаем дали са заплаха за човечеството или не.

    18:49 14.09.2026

  • 11 Мишел

    2 4 Отговор
    Рано или късно идва моментът, в който човешката цивилизация става пречка за развитието на изкуствения интелект. Тогава или човекът трябва да изчезне и да даде път на ИИ, или човекът и ИИ трябва да станат един организъм.

    18:54 14.09.2026

  • 12 Дарвин

    1 8 Отговор
    За сега нивото на естествения интелект избиращо фатмаци като Путин, нашия и други подобни да управляват е по- вероятно да ни затрие.

    Коментиран от #13

    18:58 14.09.2026

  • 13 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дарвин":

    Дарвин не струва.

    19:06 14.09.2026

  • 14 Верно ли бе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мик":

    То точно от това идва опасността.

    19:11 14.09.2026

  • 15 Наркос

    1 0 Отговор
    Алгоритъма не е интелект така, че няма такава опастност, обаче ние ще се избием за работни места

    19:12 14.09.2026

  • 16 Ууууууиуу

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Тоест ние българите ?

    19:12 14.09.2026

  • 17 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Много провокативна статия и други подобни даващи храна на невежи хора да всява паника при по наивните. Това е хубаво скоро гледах ще има коли без волан,и ако се програмират правилно няма да има катастрофи машната няма се прави на Шумахер ,няма да е пияна или напушена.И други хубави неща в медицината, в Космоса....но хората трябва да станем по добри ,ако продължава да си играе шепа луди милиардери с нормалните хора ни вземат за магарета и да палят само войни няма да е за хубаво. Именно те могат да погубят голяма част от човеците с роботи войници или да затрият планетата с някой мощно оръжие.

    19:29 14.09.2026

  • 18 Опасно е

    1 0 Отговор
    щом събинчето го е формулирала, значи е така

    19:38 14.09.2026