Ева Мендес показа единствената си татуировка, посветена на Райън Гослинг (СНИМКА)

Американската актриса Ева Мендес прикова погледите в мрежата с малката татуировка на китката си, която е посветена на дългогодишния ѝ партньор, актьорът Райън Гослинг.

Мендес публикува в Instagram серия снимки от фотосесия за списание от автомобил, като на една от тях ясно се вижда надписът „de Gosling“. В отговор на коментар от почитател актрисата уточни, че това е единствената татуировка, която има.

„Това е единствената ми татуировка и единствената, която някога съм искала“, написа Ева Мендес.

Изразът „de Gosling“ има конкретно значение в испаноезичната култура. Частицата „de“, която може да се преведе като „на“, традиционно се използва в някои случаи от омъжени жени за добавяне на фамилното име на съпруга. Така името на актрисата би могло да бъде изписано като Ева Мендес де Гослинг.

Това не е първият път, когато звездата от „Hitch“ показва татуировката. Тя я разкри и през 2022 г., когато фенове предположиха, че надписът може да е намек, че Ева Мендес и Райън Гослинг са сключили брак.

Двамата никога не са потвърждавали официално дали са женени. През 2016 г. обаче се появиха информации, че актьорите са провели тайна церемония в тесен кръг от роднини и приятели.

Спекулациите се засилиха отново през 2022 г., когато Ева Мендес нарече Райън Гослинг „съпруга ми“ по време на интервю за австралийското предаване „Today Australia“. Говорейки за престоя на семейството в Австралия, актрисата заяви, че всички са били изключително гостоприемни, и добави: „Съпругът ми Райън е тук, децата ни също са тук и прекарваме чудесно“.

През годините Ева Мендес също е била снимана с пръстен на безименния пръст, което допълнително подхранва слуховете около семейния статус на двойката.

Ева Мендес и Райън Гослинг са заедно от 2011 г., след като се сближават по време на снимките на драмата „The Place Beyond the Pines“ на режисьора Дерек Сианфранс. Двойката има две дъщери, Есмералда и Амада. След раждането им актрисата постепенно ограничи участията си в киното, за да се посвети основно на семейството.

В интервю за списание Women’s Health през 2019 г. Ева Мендес признава, че преди връзката си с Райън Гослинг не е планирала да има деца.

По думите ѝ решението се е променило именно след като срещнала холивудския актьор. „Тогава за мен имаше смисъл да имам не просто деца, а неговите деца. Беше много конкретно свързано с него“, споделя Мендес.

Въпреки че Ева Мендес и Райън Гослинг са сред най-разпознаваемите двойки в Холивуд, двамата традиционно пазят личния си живот далеч от публичността и рядко коментират отношенията си.