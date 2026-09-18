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Мелани Грифит впечатли по бански и с йога пози на 69 години (СНИМКИ)

Мелани Грифит впечатли по бански и с йога пози на 69 години (СНИМКИ)

18 Септември, 2026 14:58 1 392 4

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  • йога

Холивудската звезда се отдаде на почивка сред красивата природа на Австрия

Мелани Грифит впечатли по бански и с йога пози на 69 години (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американската актриса Мелани Грифит показа отлична форма на 69 години след няколкоседмичен престой в луксозен СПА център в Австрия.

Звездата от „Работещо момиче“ публикува в Instagram серия от снимки от VIVAMAYR Maria Wörth, разположен на брега на австрийското езеро Вьортерзее. На един от кадрите Мелани Грифит позира в изчистен черен цял бански, докато си почива на шезлонг под слънцето.

На друга снимка актрисата е на лодка със същия бански с високо деколте, комбиниран с къси дънкови панталони. Грифит показа и част от тренировките си, като позира по време на йога в яркорозов спортен комплект.

Мелани Грифит разкри, че е прекарала няколко седмици в австрийския център, където е преминала през програмата „The Cure“. Тя включва медицински наблюдаван режим, съчетан с персонализирано хранене, физическа активност и възстановителни процедури.

Актрисата определи престоя като своеобразен „рестарт за здравето“, който ѝ е дал възможност да си почине и да възстанови енергията си.

„Имах възможност наистина да презаредя, да се възстановя и да си почина“, написа Мелани Грифит. Тя благодари на лекарите, терапевтите и останалите специалисти в центъра, като нарече мястото „малък рай на Земята“.

Публикацията бързо събра положителни реакции от последователите ѝ. „Изглеждаш спокойна и още по-красива“, пише един от феновете, а друг определя актрисата като „сияйна и спокойна“.

Освен моменти от тренировките и почивката си, Мелани Грифит показа гледката към езерото и част от храната, включена в режима ѝ.


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