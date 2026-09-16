Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Актрисата Аманда Сайфред се развежда след 9-годишен брак

Актрисата Аманда Сайфред се развежда след 9-годишен брак

16 Септември, 2026 14:58 811 10

  • аманда сейфрид-
  • аманда сайфред-
  • актриса-
  • развод-
  • раздяла-
  • прислужницата

Звездата от "Прислужницата" и съпругът ѝ били разделени от "известно време"

Актрисата Аманда Сайфред се развежда след 9-годишен брак - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американските актьори Аманда Сайфред и Томас Садоски се разделят след девет години брак. Двамата потвърдиха новината в общо изявление пред People, като разкриха, че всъщност живеят разделени от известно време.

„Разделени сме от известно време и това се оказа правилното решение за нас и за семейството ни. Винаги ще бъдем един до друг и това е хубаво“, заявиха 40-годишната Аманда Сайфред и 50-годишният Томас Садоски.

Малко преди раздялата да стане публично достояние, звездата от „Mamma Mia!“ публикува в Instagram снимка на съпруга си с домашния ѝ брадат дракон Ромео. „Томас Садоски е таткото на влечугите“, написа шеговито актрисата.

Аманда Сайфред сподели и послание, което впоследствие привлече внимание заради момента на публикуването му: „Всъщност няма трудно нещо, освен ако не решиш, че е трудно. В противен случай това е просто следващото нещо, което се опитваш да разбереш.“

Аманда Сайфред и Томас Садоски се запознават през 2015 г., когато участват заедно в бродуейската постановка „The Way We Get By“. По-късно двамата отново работят заедно във филма „The Last Word“ от 2017 г. През март същата година Томас Садоски разкри в „The Late Late Show with James Corden“, че двамата тайно са сключили брак без голяма церемония. „Просто заминахме извън града с човек, който да извърши церемонията. Бяхме само двамата и го направихме“, разказа тогава актьорът. „Тя е човекът, когото обичам, на когото се възхищавам и когото уважавам най-много на света.“

Двамата имат две деца, 9-годишната Нина и 5-годишния Томас. Именно съчетаването на родителството с натоварената кариера на Аманда Сайфред се превърна в тема на нейни интервюта през последната година.

През ноември 2025 г. номинираната за „Оскар“ актриса призна, че балансът между снимките и грижите за две деца е „наистина труден“. По това време Сайфред промотира два свои филма, „Прислужницата“ и „Заветът на Ан Лий“.

„Никога не съм работила толкова много, откакто имам две деца, и никога не съм имала два филма, които да излизат едновременно. Така че в момента съм малко полудяла“, каза Аманда Сайфред.

Само няколко месеца преди новината за раздялата актрисата говореше с признателност за подкрепата на Томас Садоски. В интервю за Vogue през януари тя призна, че съпругът ѝ прави сериозни компромиси заради нейната кариера.

„Той жертва много за мен. Освен това знае, че възможностите, които получавам в момента, са невероятни“, каза Аманда Сайфред, като уточни, че въпреки това отказва много предложения за роли.

За Аманда Сайфред това е първи брак. Томас Садоски преди това беше женен за кастинг директора Кимбърли Хоуп. Двамата се разделиха през октомври 2015 г. след осем години брак.

Аманда Сайфред и Томас Садоски не посочват конкретна причина за раздялата си. От общото им изявление става ясно, че възнамеряват да запазят близки отношения и да поставят семейството и двете си деца на първо място.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце Бистришкият Тигър

    2 0 Отговор
    Толкова, даже много са изкарали.

    15:02 16.09.2026

  • 2 ПалавНИК

    2 0 Отговор
    Аманда направи няколко добри филма. Явно много и порасна работата...

    15:04 16.09.2026

  • 3 Мога

    2 0 Отговор
    Да и предложа много голям и твърд аргумент, за да се омъжи отново.

    Коментиран от #4

    15:09 16.09.2026

  • 4 ТИРбушон

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мога":

    Изобщо не ти е по джоба😀😀😀

    Коментиран от #5

    15:18 16.09.2026

  • 5 Аха...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТИРбушон":

    Вярно! Но аргумента не ми е финансов, а някои жени предпочитат да са повече чувствени, отколкото алчни!

    Коментиран от #6

    15:23 16.09.2026

  • 6 ТИРбушон

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аха...":

    Доколкото съм чувал(все пак слухове) е доста шавлива😀😀😀

    Коментиран от #7

    15:25 16.09.2026

  • 7 Няма

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТИРбушон":

    Лошо! Това е нормално състояние на нормална жена! Тези които не го искат, нещо н е им е наред.

    15:33 16.09.2026

  • 8 много поучително

    2 0 Отговор
    Бившата го е проклела и сега и него го зарязват заради друг.
    Нека всички, които си вършат тайно мърсотийките, да знаят, че идва ден, когато стореното ще ги налови!

    Коментиран от #9

    15:43 16.09.2026

  • 9 Не говоря само за изневерите

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "много поучително":

    Тук се подвизават изключително гнусни същества...

    15:45 16.09.2026

  • 10 Тропическа пpъдня

    0 0 Отговор
    Некви двама евреи се развеждат. Много важно.

    15:50 16.09.2026