Актрисата Аманда Сайфред се развежда след 9-годишен брак

Американските актьори Аманда Сайфред и Томас Садоски се разделят след девет години брак. Двамата потвърдиха новината в общо изявление пред People, като разкриха, че всъщност живеят разделени от известно време.

„Разделени сме от известно време и това се оказа правилното решение за нас и за семейството ни. Винаги ще бъдем един до друг и това е хубаво“, заявиха 40-годишната Аманда Сайфред и 50-годишният Томас Садоски.

Малко преди раздялата да стане публично достояние, звездата от „Mamma Mia!“ публикува в Instagram снимка на съпруга си с домашния ѝ брадат дракон Ромео. „Томас Садоски е таткото на влечугите“, написа шеговито актрисата.

Аманда Сайфред сподели и послание, което впоследствие привлече внимание заради момента на публикуването му: „Всъщност няма трудно нещо, освен ако не решиш, че е трудно. В противен случай това е просто следващото нещо, което се опитваш да разбереш.“

Аманда Сайфред и Томас Садоски се запознават през 2015 г., когато участват заедно в бродуейската постановка „The Way We Get By“. По-късно двамата отново работят заедно във филма „The Last Word“ от 2017 г. През март същата година Томас Садоски разкри в „The Late Late Show with James Corden“, че двамата тайно са сключили брак без голяма церемония. „Просто заминахме извън града с човек, който да извърши церемонията. Бяхме само двамата и го направихме“, разказа тогава актьорът. „Тя е човекът, когото обичам, на когото се възхищавам и когото уважавам най-много на света.“

Двамата имат две деца, 9-годишната Нина и 5-годишния Томас. Именно съчетаването на родителството с натоварената кариера на Аманда Сайфред се превърна в тема на нейни интервюта през последната година.

През ноември 2025 г. номинираната за „Оскар“ актриса призна, че балансът между снимките и грижите за две деца е „наистина труден“. По това време Сайфред промотира два свои филма, „Прислужницата“ и „Заветът на Ан Лий“.

„Никога не съм работила толкова много, откакто имам две деца, и никога не съм имала два филма, които да излизат едновременно. Така че в момента съм малко полудяла“, каза Аманда Сайфред.

Само няколко месеца преди новината за раздялата актрисата говореше с признателност за подкрепата на Томас Садоски. В интервю за Vogue през януари тя призна, че съпругът ѝ прави сериозни компромиси заради нейната кариера.

„Той жертва много за мен. Освен това знае, че възможностите, които получавам в момента, са невероятни“, каза Аманда Сайфред, като уточни, че въпреки това отказва много предложения за роли.

За Аманда Сайфред това е първи брак. Томас Садоски преди това беше женен за кастинг директора Кимбърли Хоуп. Двамата се разделиха през октомври 2015 г. след осем години брак.

Аманда Сайфред и Томас Садоски не посочват конкретна причина за раздялата си. От общото им изявление става ясно, че възнамеряват да запазят близки отношения и да поставят семейството и двете си деца на първо място.