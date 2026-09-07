Люта битка между треньорите на старта на "Гласът на България“: Меди започна с номерата, прецака Лечев

С драматичен сблъсък между четиримата треньори започна новият сезон на "Гласът на България" в неделя вечер. Дара, Мария Илиева, Иван Лечев и новото попълнение в щаба - попфолк идолът Меди, влязоха в люта битка още за първия участник в кастингите на тъмно, пише dir.bg.

Ябълката на раздора се оказа талантливият оперен певец Никола Попов, който успя да смае всички с огромния диапазон на гласа си - от най-ниските типично мъжки тонове до висини, постижими по принцип само за жените.

След като 29-годишният изпълнител демонстрира дарбата си с вечната Besame mucho на сцената, той се оказа пред четири обърнати стола и стана свидетел на епичната битка между треньорите. В нея те извадиха пълния си арсенал от номера и козове, като началото сложи не друг, а новобранецът Меди.

Той показа, че е готов да се бори за победа с всички налични средства и веднага използва блок бутона си, за да извади от играта многократния носител на короната сред треньорите Лечев. Ветеранът в треньорския щаб обаче изригна с творческо решение на проблема, като измъкна червен килим, с който отчаяно да прикрие надписа "Блокиран" и поражението си.

"Дори и на Аладин килимът няма да помогне", контрира веднага Дара. Мария Илиева пък побърза да го обсипе с комплименти и даже извади треньорския коз в сезона - ходатайство от звезден застъпник. На нейна страна застана не друг, а екс треньорът в Гласът - Влади Ампов. "Ако искате да избичите бруталка, изберете моя човек - неотразимата Мария Илиева", призова Графа в своя характерен стил.

Това обаче не само не отказа Меди от битката, но го провокира да включи в действие тежката артилерия, а именно да прибегне до откровен подкуп. С походка на обигран латино любовник, той излезе на сцената и връчи на сащисания Никола една от китарите си с надпис "С теб съм!", като уточни, че подаръкът е подготвен за участника, който наистина го впечатли с гласа си.

Така поетапната офанзива на Меди и фактът, че той се обърна първи само секунди след началото на изпълнението, му осигуриха първата треньорска победа в "Гласът на България", защото с елемент на изненада класическият певец Никола Попов избра именно попфолк мачото за свой треньор. А дали Дара, Мария и Мастъра ще получат своя достоен реванш и ще опитат ли да покажат на новобранеца къде е мястото му, тепърва ще стане ясно в следващите епизоди от кастингите на тъмно.