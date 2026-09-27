Роклята на Оливия Родриго се стопи на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Оливия Родриго изненада публиката с необичайна смяна на костюма още в първата вечер от новото си турне „Unraveled Tour“. Роклята на 23-годишната американска певица и автор на песни постепенно се разтвори под изкуствен дъжд директно на сцената.

Ефектът беше част от изпълнението на песента „the cure“ в People’s Bank Arena в Хартфорд, Кънектикът. Докато Оливия Родриго пееше под струите вода, външният слой на бялата ѝ рокля започна да се разпада, разкривайки червено корсетно боди и ултракъса пола отдолу.

Певицата остана неподвижна с разперени ръце, докато материята постепенно падаше около нея и се разтваряше върху сцената.

Сценичната трансформация не е просто ефектна смяна на костюм. Тя е пряко свързана с текста на „the cure“ и думите „I’m unraveled“, които препращат и към името на турнето.

„Първата вечер от Unraveled Tour беше магическа! Планирах това шоу в главата си през последната година и да видя как всичко оживява беше сбъдната мечта“, написа Оливия Родриго в Instagram след концерта.

Необичайният костюм е създаден специално за Оливия Родриго от родения в Кипър британски моден дизайнер Хюсеин Чалаян, известен с експерименталните си концепции и използването на технологии и нестандартни материали в модата.

Идеята за разтварящата се във вода дреха води началото си от колекцията му за пролетта на 2016 г., вдъхновена от Куба. Според Vogue дизайнерът разработва оригиналната концепция в продължение на около шест месеца. При нея външният слой, наподобяващ униформа, се разтваря при контакт с вода и разкрива друга дреха отдолу. Първоначалната идея символизира политическите и културните промени в Куба.

За шоуто на Оливия Родриго концепцията е адаптирана към собствената визуална история на певицата.

Концертът в Хартфорд включва шест различни сценични визии и пет смени на костюмите.

Самото шоу е структурирано като преминаване през сезоните. То започва в цветна, вдъхновена от градина пролетна среда, преди визуално да премине през лято, есен и зима. Именно зимната част включва изкуствения дъжд и „разтопяването“ на роклята по време на „the cure“. По-късно сцената преминава в лилав полумрак за акустична част, в която певицата се появява с лилава кожена рокля.

Сред останалите сценични визии на Оливия Родриго са бяла кукленска рокля и къса тениска с яркорозови шорти.

Оливия Родриго посочи като свои модни вдъхновения певиците Катлийн Хана и Кортни Лав.

След откриващия концерт в Хартфорд „Unraveled Tour“ продължава в Северна Америка със спирки в Питсбърг, Вашингтон, Шарлът, Чикаго, Бостън и други градове. Финалът на турнето е планиран с серия от 10 концерта в Barclays Center в Бруклин между 11 и 28 февруари.