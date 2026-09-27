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Принц Хари скочи с парашут заради 102-годишен ветеран от Втората световна война (ВИДЕО)

Принц Хари скочи с парашут заради 102-годишен ветеран от Втората световна война (ВИДЕО)

27 Септември, 2026 17:24 639 5

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Принцът се обади на съпругата си Меган веднага след приземяването

Принц Хари скочи с парашут заради 102-годишен ветеран от Втората световна война (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари изпълни необичайно обещание и скочи с парашут заедно със 102-годишния ветеран от Втората световна война Ед Маршал. Веднага след успешното приземяване херцогът на Съсекс се обадил на съпругата си Меган Маркъл, за да я увери, че всичко е минало добре.

Скокът се състоя в Торонто в петък и имаше благотворителна цел. Инициативата набира средства и привлича внимание към канадските организации True Patriot Love Foundation и Sunnybrook, които подпомагат военнослужещи и ветерани. Принц Хари използва събитието и за популяризиране на Invictus Games, които ще се проведат в Бирмингам през 2027 г.

Хари се запознава с Ед Маршал през миналата година. Тогава ветеранът му разказва, че е скочил с парашут за своя 100-годишен юбилей. Впечатлен от историята, принцът обещава при следващото си посещение в Торонто да скочат заедно.

„Не обичам да разочаровам хората, а със сигурност не можеш да разочароваш 102-годишен ветеран“, коментира принц Хари пред CTV.

След приземяването 42-годишният херцог на Съсекс целуна земята, а след това се свърза с Меган Маркъл. По думите му 45-годишната херцогиня на Съсекс не е трябвало да бъде убеждавана да приеме идеята, но е изпитала сериозно облекчение, когато разбрала, че съпругът ѝ е отново на земята.

„Отне известно време, докато се издигнем, така че предполагам, че тя е питала: „Приземиха ли се вече? Приземиха ли се?“, разказа Хари.

По време на посещението принц Хари говори и за връзката на семейството си с Канада. „Обичам Канада. Съпругата ми живя тук седем години. Повечето хора мислеха, че е канадка. Канада има много специално място в сърцето ми“, заяви той.

Меган Маркъл прекарва години в Торонто по време на снимките на сериала „Костюмари“, в който актрисата изпълнява ролята на Рейчъл Зейн.

Принц Хари продължава активно да работи по подготовката на Invictus Games в Бирмингам през 2027 г. Международното спортно събитие за ранени и болни военнослужещи и ветерани е основано от него през 2014 г. и остава една от основните му обществени инициативи.

Малко преди посещението в Канада принц Хари беше и в Ню Йорк, където участва в събитие на Clinton Global Initiative.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хари

    3 1 Отговор
    е пич ! Винаги е бил !

    17:52 27.09.2026

  • 3 Кралица Камила

    2 3 Отговор
    Поне е успял да отвори парашута, защото не е от най-умните.

    17:58 27.09.2026

  • 4 Кокиша

    0 0 Отговор
    Принц Хари, може да скача и без парашут!
    Пак ще е жив и здрав! Безсмъртен!

    18:20 27.09.2026

  • 5 ГАААААДНИРИЖИ МУЦУНКИИИ

    0 0 Отговор
    ИНГИЛИЗИН ЛИ Е.......СЕЕЕЕЧ....

    18:24 27.09.2026