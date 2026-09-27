Принц Хари скочи с парашут заради 102-годишен ветеран от Втората световна война (ВИДЕО)

Принц Хари изпълни необичайно обещание и скочи с парашут заедно със 102-годишния ветеран от Втората световна война Ед Маршал. Веднага след успешното приземяване херцогът на Съсекс се обадил на съпругата си Меган Маркъл, за да я увери, че всичко е минало добре.

Скокът се състоя в Торонто в петък и имаше благотворителна цел. Инициативата набира средства и привлича внимание към канадските организации True Patriot Love Foundation и Sunnybrook, които подпомагат военнослужещи и ветерани. Принц Хари използва събитието и за популяризиране на Invictus Games, които ще се проведат в Бирмингам през 2027 г.

Хари се запознава с Ед Маршал през миналата година. Тогава ветеранът му разказва, че е скочил с парашут за своя 100-годишен юбилей. Впечатлен от историята, принцът обещава при следващото си посещение в Торонто да скочат заедно.

„Не обичам да разочаровам хората, а със сигурност не можеш да разочароваш 102-годишен ветеран“, коментира принц Хари пред CTV.

A PRINCE BY TITLE A BIG HEARTED HERO BY NATURE.



I love that People’s Prince Harry kept his Promise to the grandson of 102 year-old World War II veteran Ed Marshall, and did a sky dive in Toronto Canada to raise money for military charity charities since at his age he wasn’t… pic.twitter.com/3NvG8oCKd9 — Glow Lee (@GlowanneLee) September 26, 2026

След приземяването 42-годишният херцог на Съсекс целуна земята, а след това се свърза с Меган Маркъл. По думите му 45-годишната херцогиня на Съсекс не е трябвало да бъде убеждавана да приеме идеята, но е изпитала сериозно облекчение, когато разбрала, че съпругът ѝ е отново на земята.

„Отне известно време, докато се издигнем, така че предполагам, че тя е питала: „Приземиха ли се вече? Приземиха ли се?“, разказа Хари.

По време на посещението принц Хари говори и за връзката на семейството си с Канада. „Обичам Канада. Съпругата ми живя тук седем години. Повечето хора мислеха, че е канадка. Канада има много специално място в сърцето ми“, заяви той.

Меган Маркъл прекарва години в Торонто по време на снимките на сериала „Костюмари“, в който актрисата изпълнява ролята на Рейчъл Зейн.

Принц Хари продължава активно да работи по подготовката на Invictus Games в Бирмингам през 2027 г. Международното спортно събитие за ранени и болни военнослужещи и ветерани е основано от него през 2014 г. и остава една от основните му обществени инициативи.

Малко преди посещението в Канада принц Хари беше и в Ню Йорк, където участва в събитие на Clinton Global Initiative.