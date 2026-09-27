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Риба Макинтайър пропуснала последно обаждане от Доли Партън дни преди смъртта ѝ

Риба Макинтайър пропуснала последно обаждане от Доли Партън дни преди смъртта ѝ

27 Септември, 2026 16:14 402 1

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Актрисата и певица съжалява за пропуска си, но казва, че "един ден ще разбере какво е искала да ѝ каже Доли"

Риба Макинтайър пропуснала последно обаждане от Доли Партън дни преди смъртта ѝ - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската кънтри певица и актриса Риба Макинтайър разкри, че е пропуснала обаждане от Доли Партън само около месец преди смъртта на музикалната легенда и така и не е успяла да се свърже отново с нея.

„Тя ми се обади в края на юли, но бях на среща и пропуснах обаждането. Опитах да се свържа с нея след това, но не успяхме“, разказа 71-годишната Риба Макинтайър пред Entertainment Tonight.

Когато на 25 август научила за смъртта на своята дългогодишна приятелка, първата ѝ мисъл била: „Никога няма да разбера защо ми се обади“. „Надявам се един ден да разбера“, допълни певицата.

Доли Партън почина на 80-годишна възраст след онкологично заболяване. Смъртта ѝ предизвика огромен международен отзвук, а интересът към музиката ѝ рязко нарасна. Само ден след кончината ѝ песните на певицата достигнаха 46,3 млн. стриймвания в САЩ, а в световен мащаб тя стана най-стриймваният изпълнител за деня.

Риба Макинтайър отдаде почит на своята приятелка и на наградите „Еми“, където изпълни песента ѝ „Appalachian Memories“.

След смъртта на Доли Партън кънтри певицата публикува и лично послание, в което благодари на изпълнителката на „Jolene“ и „9 to 5“ за музиката, обичта и щедростта ѝ.

Приятелството между двете звезди продължава десетилетия. След самолетната катастрофа през 1991 г., при която загиват осем членове на екипа на Риба Макинтайър, Доли Партън ѝ предлага помощта на собствената си група, за да може певицата да продължи работа.

Любопитен детайл е, че Доли Партън дълги години предпочиташе телефонните разговори и дори факса пред съобщенията. Самата Риба Макинтайър преди време се шегуваше, че ако човек иска да се свърже с Доли, най-сигурният начин е „да ѝ изпрати факс“.

Затова пропуснатото лично обаждане в края на юли остава още по-необичайно за Макинтайър. Певицата признава, че последният им истински разговор е бил специален и че пази спомена за него „с любов в сърцето си“.


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  • 1 Няма

    1 0 Отговор
    да се спреш, нали? Просто няма начин. Пфу!

    16:39 27.09.2026