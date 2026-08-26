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„Гласът на България“ започва ударно на 6 септември

„Гласът на България“ започва ударно на 6 септември

26 Август, 2026 15:31 697 7

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Рекордните над 2000 участници се борят за титлата и наградата от 30 000 евро в сезон 12 на музикалното риалити

„Гласът на България“ започва ударно на 6 септември - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С рекорден брой участници на кастингите на тъмно, нов треньор и нови правила в ефира на bTV се завръща любимото музикално риалити – „Гласът на България“. Сезон 12 стартира на 6 септември, от 20.00 часа с първите участници, първите изпълнения и първите обърнати столове на треньорите в кастингите на тъмно.

Тази година към DARA, Мария Илиева и Иван Лечев се присъединява и MEDI, който сам е бил участник във втория сезон на „Гласът на България“. Зрителите ще видят за първи път и впечатляващата нова визия на сцената и ще се запознаят с променени правила, които обещават драматични обрати до самия финал. Отговорната задача на водещи за втори път е поверена на харизматичния актьорски дует – Боряна Братоева и Владимир Зомбори.

Сезон 12 отбелязва впечатляващ рекорд с над 2000 участници в кастингите на тъмно от България и света, като най-младият е на 15 години, а най-възрастният – на 58. Всички те ще се борят за своето място на сцената и пътя към титлата „Гласът на България“ и наградата от 30 000 евро.

„Сред талантливите претенденти се наблюдават две интересни тенденции и групи. Едните са „младите надежди“ - първото поколение, израснало с музикалното риалити. Те мечтаят от малки да изгреят на сцената на шоуто и сега търсят своя шанс. Вторите пък са хора с глас и дарба, които са избрали друго професионално развитие, но след години осъзнават, че искат музиката да бъде техният път“, разказват от продукцията.

Това е и сезонът на оригиналните и специфични гласове. Сред тях са забележително ниски женски гласове и неочаквано високи мъжки гласове, както и участници с интересен тембър и неподражаема техника. Така зрителите ще могат да чуят красива дама, която пее като мъж, момиче с глас на анимационен герой и изключително талантлив изпълнител, който в рамките на една песен покрива виртуозно както мъжкия, така и женския регистър.

Освен с впечатляващи гласове аудиторията ще се запознае и с ярки характери и интересни житейски истории, както и с любопитни връзки между самите участници. Сред претендентите за титлата „Глас на България“ са майка и дъщеря, колеги, двама най-добри приятели и две съквартирантки, пазещи една от друга участието си в тайна.


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