Новини
България »
София »
ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот

ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот

27 Септември, 2026 17:07 543 12

  • цик-
  • разписки-
  • машинно гласуване

Секционните избирателни комисии (СИК) ще извършат контролно ръчно преброяване на машинните разписки с цел пълна прозрачност и възможност за съпоставка

ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Секционните избирателни комисии (СИК) ще извършат контролно ръчно преброяване на машинните разписки с цел пълна прозрачност и възможност за съпоставка на данните. Това обясни пред БНР говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова.

Данните от това контролно преброяване ще бъдат вписани в протокол, който ще се сканира заедно с хартиения протокол в изчислителните пунктове на Районните избирателни комисии (РИК). По този начин ще се извърши засичане на резултатите, но официалният резултат от вота ще се отчита стриктно от протокола на машината.

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

Балова изтъкна, че машинният отчет позволява по-бърза и точно обработка на резултатите, като контролното броено цели да избегне евентуални грешки от умора сред членовете на комисиите. За повишаване на ефективността ЦИК планира присъствени обучения на терен за РИК и СИК. При евентуална техническа повреда на машина, ако проблемът не се отстрани от техник за няколко минути, гласуването в секцията ще преминава към хартиени бюлетини.

„Твоят глас, твоят избор“: ЦИК обяви слогана за президентските избори на 25 октомври

По отношение членовете на секционните избирателни комисии Балова коментира, че председателят ще получи 185 евро, а членовете - 160 евро. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията.

Във връзка с кампанията, СЕМ ще осъществява строг мониторинг над медийните доставчици. За разходването на медийните пакети (на стойност около 21 хиляди евро за партии без субсидия и инициативни комитети) ЦИК е създала нов публичен регистър. Информацията за сумите, кандидатите и медийните формати ще се актуализира на уебсайта на комисията всеки вторник.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    6 2 Отговор
    Това ще бъдат много смешни избори! Олигофрените от паветата, които много обичат машини, но нямат никакъв шанс, срещу селяндурите на БКП, които много мразят машините, но ще спечелят!

    17:12 27.09.2026

  • 2 мдааааа

    3 0 Отговор
    Няма да имате много работа , ЦИК , МИК и тем подобни ..

    17:25 27.09.2026

  • 3 Боздуган

    1 0 Отговор
    Махнете номерата от бюлетините, еййй.

    17:27 27.09.2026

  • 4 Бай Х@ймане ,

    1 0 Отговор
    Куда попал , бе ? Дедо Потьо ..скуотър .

    17:27 27.09.2026

  • 5 Чума

    3 1 Отговор
    Както и да се брои, накрая всички загубили ке обявят, че са спечелили избора, но машините са прехвърлили гласовете за Илеана Йотова, почти единствения нормален кандидат! Вижте ги, бе! Вижте ги, всичките са да ги натовариш и да ги пратиш да живеят на хижата, да им назначиш лама и те сами ще се саморегулират там! Всички са за лечение! Копейчика ли е като хората, Росен Миленов ли, Христанов ли, Расате е подвижна лудница, кака Мара Колева ли, бай Нако Стефанов ли, индианеца Венци Ангелов е без конкуренция, правилно са му набутали последния № в интегралната схема, белки някой стигне до там! Бивши и настоящи наркомани, хора, които ако не са били в затвор или лечебно заведение, би трябвало скоро да се озоват там в нормална даржава!? Волен може би търпи Ренесанс, за разлика от Възраждане, дано е с подобрение! Волген е гато Волга Газ 21 с еленчето на капака - минала слава!

    Коментиран от #12

    17:28 27.09.2026

  • 6 Анонимен

    4 1 Отговор
    Червени диктаторски назначения и никой не протестира срещу диктат радевски защо в европейска държава еднолично и пожизнено се назнача Йотова радев в президенството и никой не протестира

    17:40 27.09.2026

  • 7 Анонимен

    3 1 Отговор
    Кога и как червената диктаторска олигархия заграби властта

    17:41 27.09.2026

  • 8 Европейското БГ.🚾

    2 0 Отговор
    НЯМА СМИСЪЛ!!!!!!!!!!!!
    Ще ходим със старите коли да варим ракия!
    Нали не ни пускате в ринга, защото сте много ЕКО! ЛИЦЕМЕРНИ кукловоди.

    17:43 27.09.2026

  • 9 Въпрос

    2 1 Отговор
    Като не могат да броят как ще отчитат "изборите" тия бе?

    Коментиран от #10

    17:51 27.09.2026

  • 10 Отговор

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Предварително им е казано колко да кажат!

    17:54 27.09.2026

  • 11 Тошко

    2 0 Отговор
    А защо не го направиха на миналите избори

    17:57 27.09.2026

  • 12 Чапай

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чума":

    По принцип си прав ,но повечето от изброените не ги интересува и знаят че нямат шанс някой от тях да стане президент.Тяхната борба е за медийния пакет който получава всеки около 25 хилки от държавата.

    18:10 27.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове