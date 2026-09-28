Мадона се завърна на наградите на MTV след 23 години (ВИДЕО)

Мадона направи грандиозно завръщане на сцената на MTV Video Music Awards, като откри церемонията за 2026 г. с мащабно изпълнение и звездни гости, пише Reuters.
68-годишната певица се появи на VMAs за първото си музикално изпълнение на церемонията от 2003 г. насам. Към нея на сцената се присъединиха Сабрина Карпентър и Charli xcx.
Шоуто започна с Мадона върху пиано, докато Сабрина Карпентър акомпанираше. По-късно сцената беше преобразена в декор, напомнящ клуб, а към спектакъла се включи Charli xcx. Сред специалните появи бяха още актрисите Деби Мейзар и Джулия Гарнър.
Завръщането имаше и силен символичен заряд. Мадона е сред артистите, оформили историята на MTV – още през 1984 г. нейното изпълнение на „Like a Virgin“ на първата церемония VMAs се превръща в един от най-разпознаваемите моменти в историята на музикалната телевизия.
Тази година певицата не само се върна на сцената, но и се превърна в най-награждавания изпълнител на вечерта със седем статуетки. Сред тях е наградата „Изпълнител на годината“.
Мадона преживява силен творчески период след излизането на 15-ия ѝ студиен албум „Confessions II“ през юли. Проектът е първият ѝ нов студиен албум от седем години и отново я събира с продуцента Стюарт Прайс.
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