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Португалия победи Норвегия, Феликс и Рамош вкараха

Португалия победи Норвегия, Феликс и Рамош вкараха

28 Септември, 2026 13:00 454 1

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  • гонсало рамош

Жоао Феликс определи успеха с 2:1 като доказателство за силата на португалския отбор, а Столе Солбакен заяви, че Норвегия е заслужавала победата.

Португалия победи Норвегия, Феликс и Рамош вкараха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Португалия победи Норвегия с 2:1 като гост в Осло и записа втора поредна победа в Лигата на нациите. Жоао Феликс отбеляза първия гол за португалците, а Гонсало Рамош реализира второто попадение.

Успехът дойде след победата над Уелс в първия мач на Португалия от турнира. Феликс определи резултата като много важен и свърза представянето на тима с колективната работа.

„Отборната работа е в основата на всичко. Когато всички гледат в една посока и се стремят към една и съща цел, ние безспорно сме много силен тим“, заяви Жоао Феликс.

Португалският национал посочи, че отборът е показал сила както в тактическо, така и във физическо отношение. По думите му португалците са били добре организирани в атака и защита, а добрата отборна динамика им е помогнала да спечелят трудно гостуване.

„Тази победа е много важна, тъй като не беше лесно да дойдем в Норвегия и да спечелим, но за щастие успяхме. Това е резултат от работата на целия отбор“, каза още Феликс.

Рамош: Победата е най-важното

Гонсало Рамош, който отбеляза втория гол за Португалия, заяви, че е важно да се възползва от всеки получен шанс. Нападателят посочи, че приносът му към отбора не се изчерпва с отбелязването на попадения.

„Най-важното е да показвам на какво съм способен, когато ми гласуват доверие, както и да помагам на отбора“, каза Рамош.

Той определи победата като особено значима заради трудното гостуване и заяви, че португалският състав иска да печели всеки мач. Рамош добави, че тимът ще продължи да работи за подобряване на представянето и за отстраняване на пропуските.

Солбакен: Норвегия трябваше да спечели

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен даде различна оценка на двубоя. Според него домакините са били по-добрият отбор, владели са повече топката и са създали по-добрите положения.

„Ние бяхме по-добрият отбор, но ни предстоят още по-трудни гостувания в Уелс в четвъртък и в Португалия в неделя. Трябваше да спечелим“, заяви Солбакен.

Треньорът посочи, че Норвегия не е успяла да реализира достатъчно от създадените възможности. По думите му след изравнителния гол отборът е допуснал сериозна грешка, която е довела до второто попадение на Португалия.

Норвегия ще продължи участието си с гостуване на Уелс в четвъртък, а след това ще пътува до Португалия в неделя.

Източници: Топспорт


Португалия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Всъщност Норвегия игра много по-добре от Португалия. Просто нямаше кой да вкара завършващия удар. И Холанд нямаше ден, но и все пак не може да се чака само на него. Но просто скриха топката на Португалия. И за съжаление, вратаря на Норвегия направи грешка за втория гол на Португалия.

    13:07 28.09.2026

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