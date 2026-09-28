Иван Иванов и Елизара Янева с рекордни класирания

Българският тенис има два нови повода за внимание в световните ранглисти. Иван Иванов за първи път влезе в топ 500 на ATP, като заема 485-ото място, а Елизара Янева дебютира в топ 150 на WTA и вече е 149-а с 510 точки. Данните са публикувани от Topsport.bg.

17-годишният Иванов е юношески шампион на „Уимбълдън“ и US Open за 2025 г. С достигането си до 485-ата позиция той става едва третият тенисист под 18 години, който в момента е сред първите 500 в световната ранглиста.

Янева се изкачи до рекордното 149-о място

19-годишната Елизара Янева се придвижи с четири позиции и записа най-доброто класиране в кариерата си. Пловдивчанката спечели турнира от категория W50 в Пазарджик, след което продължи силната си серия и в родния си град.

Янева стигна до финала в Пловдив след четири нови победи и удължи серията си до девет последователни успеха на сингъл. В мача за титлата тя отстъпи на поставената под №6 испанка Ане Дел Олмо с 6:2, 1:6, 3:6.

Втора ракета на България при жените е Росица Денчева, която заема 205-ото място с 380 точки. Виктория Томова е 339-а в класацията.

Промени и при българските мъже

Григор Димитров се придвижи с една позиция до 126-ото място с 472 точки. Пьотр Нестеров отстъпи до №301, а Димитър Кузманов се смъкна до 361-ата позиция. Александър Донски е 518-и, след като прогресира с пет места.

Илиан Радулов прескочи 31 позиции и вече е 568-и. Най-големият скок сред българите е на Адриан Андреев, който се изкачи с 215 места до №604 след достигането си до полуфиналите на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив.

Източници: Топспорт