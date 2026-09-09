Как превратът на 9 септември подмени регентите на Симеон II

Датата 9 септември остава една от най-динамичните и дискутирани в модерната българска история. На днешния ден се навършват ключови годишнини от събитията през 1944 г. и 1945 г., които изцяло пренареждат политическата и медийната карта на страната, полагайки началото на нов тоталитарен режим.
1944 г.: Противоконституционна подмяна на Регентския съвет
Веднага след деветосептемврийския преврат през 1944 г., новото правителство на Отечествения фронт (ОФ) предприема радикални и спорни от правна гледна точка стъпки. В грубо противоречие с действащата тогава Търновска конституция, кабинетът издава постановления, с които освобождава от длъжност легитимните регенти на малолетния цар Симеон II.
На тяхно място светкавично е назначен нов Регентски съвет. В неговия състав влизат:
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Професор Венелин Ганев (независим)
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Цвятко Бобошевски (независим)
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Тодор Павлов (комунист)
Тази промяна осигурява на прокомунистическите сили директен контрол върху държавния глава и легитимира следващите репресивни действия на властта.
Медийната офанзива: Вестник „Отечествен фронт“ излиза на светло
Също на 9 септември 1944 г., официозът на новата власт – вестник „Отечествен фронт“, започва да излиза напълно легално. Преди тази дата изданието се разпространява нелегално като орган на съпротивителното движение. С легализирането си вестникът се превръща в основно оръжие за пропаганда и идеологическо превъзпитание на българското общество в духа на новия курс.
1945 г.: Първият „Ден на свободата“ и масовите помилвания
Точно една година по-късно, на 9 септември 1945 г., денят за първи път е обявен и честван като „Ден на свободата“ – национален празник и неприсъствен ден за цялата страна. Извън официалните манифестации, властта предприема тактически ход за туширане на общественото напрежение, породено от масовия терор.
Във връзка с годишнината са помилвани и освободени от затворите около 900 души, които преди това са били осъдени от т.нар. Народен съд. Същевременно над 1000 души са пуснати на свобода от трудово-възпитателните лагери в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тов. ЧЛЕНИН
11:45 09.09.2026
3 Трол
11:46 09.09.2026
4 Богдан Филов съм
Коментиран от #15
11:48 09.09.2026
5 Без майтап
Коментиран от #16
11:48 09.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Спрете да триете, да не ви пратя
11:49 09.09.2026
9 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
11:50 09.09.2026
10 Путулер ахахаха
11:50 09.09.2026
11 9 септември 1945 г.-ДЕН НА СВОБОДАТА
11:51 09.09.2026
12 хихи
Изключително политнекоректно заглавие в иначе демократична медия.... В демократичните медии се говори за стотици хиляди осъдени от "Народния съд"
11:54 09.09.2026
13 Вън Робството 1
Българите са с РОБСКА психика, защото, от последните 600 години, САМО между 1878- 1945 г, сме имали чисто БЪЛГАРСКО правителство...
По време на Мюсюлманското РОбство, през 1836 г, Добри Желязков прави ПЪРВАТА българска фабрика в Сливен. Но през 1853 г, Мюсюлманиите цигани Османци му ВЗИМАТ, открадват фабриката. Взимат му всичко..
След Освобождението 1878 г, българите отново започват да правят фирми и фабрики, но през 1945 г, в НАЧАЛОТО на Комунизма, един крадец и един евреин, отиват по селата в България и казват на българите - "" Вече ние сме новите собственици на вашата земя и фабрики.. Вие ще работите за нас, а ние ще ПРИБИРАМЕ печалбата, защото сме членове на партия БКП"".
До 1945 г, повечето българи са живеели по селата и почти всяка къща е била отделна фирма за производство на - нещо дрехи, обувки, отглеждане на плодове, зеленчуци, хляб, домати, краставици, круши, сливи.
Оня АХмед Доган от ДПС, е бил доносник Заптие- 15 години..За това време тоя цигганин е СЛЕДЯЛ българите..
Мутрите, след 1990 г, са разни евреи и турци, или мелези от смешения с такива, които СЛЕДЯТ и ограбват българите.. Всички ЗНАЕМ, оня виц, как един циггански турчин- МУтра казва на малко цигганче-- "" Взех адресите на учителите в училище. Ще падне голям бой """ !!!
11:54 09.09.2026
14 Вън РОбството 2
През 1945 г, разни евреи ( като Зеленски) ИЗПОЛЗВАТ войната на Русия и Германия , да се намърдат във властта в България и Русия ..
А след 1990 г, турците са използвали НЕДОВОЛСТВОТО от комунизма, да направят собствена партия - ДПС, и да вземат властта в България..
След 1990 г, турците и евреи ( като Зеленски) КРАДАТ из България..
А в Русия, през 1917 г, разни евреи като Зеленски взимат властта чрез комунизма, а през 1990 г, ОТКРАДНАХА големи части от Русия (СССР), като казаха че щели да се отделят в отделни държави, също както циггганите МУТРИ в България искаха да вземат властта и да стават кметове на градове в България - 2002 г-2015 година..
11:55 09.09.2026
15 Софето
До коментар #4 от "Богдан Филов съм":Само кажи къде, с удоволствие ще ти катурна празната кратуна
11:56 09.09.2026
16 ИЗГОРИ рахатлъка
До коментар #5 от "Без майтап":на шепа демократи с дантелените нощници , но даде свобода на бедните българи , които бяха над 70 % от народа .
11:56 09.09.2026
17 Факт
Който владее думите, владее историята. А който владее историята, владее и бъдещето на един народ. Затова лъжата беше поддържана десетилетия наред с целия ресурс на държавата, докато поколения българи израснаха с чужд разказ за собствената си страна. Цената я знаем: над 30 000 ликвидирани българи, стотици хиляди репресирани, лагери, действали до 1989 година, унищожен политически, военен, академичен и икономически елит. И половин век България, откъсната от европейския демократичен свят, към който принадлежи по история и по избор. Същите, които наричаха окупацията „освобождение“, днес наричат войната „специална операция“ и искат мирни преговори и дипломация с агресора Русия. Методът не се е променил, променила се е само технологията. Затова 9 септември не е спор между историци. Той е напомняне колко бързо подменените думи се превръщат в подменени съдби. Дължим на жертвите поне това, което им беше отнето при
11:59 09.09.2026
18 КОМУНИ$Т
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))
12:05 09.09.2026
19 ?????
Снимка от времето на предишните регенти.
Ще имате ли смелостта да я оставите?
Коментиран от #20, #23
12:06 09.09.2026
20 Факт
До коментар #19 от "?????":Българската комунистическа партия (БКП) е обявена извън закона през април 1924 г. заради организирането на Септемврийското въстание от 1923 г. и насилствените си опити да свали държавната власт чрез нелегални структури и терористични методи. Решението е взето от Върховния касационен съд въз основа на новоприетия Закон за защита на държавата (ЗЗД) Атентатът в църквата „Света Неделя“ е най-големият терористичен акт в историята на България. Извършен е на 16 април 1925 година, Велики четвъртък, от група дейци на Военната организация (ВО) на Българската комунистическа партия (БКП), които взривяват покрива на църквата „Света Неделя“ в София. По това време в нея се провежда церемонията по погребението на генерал Константин Георгиев, народен представител, убит на 14 април същата година пред църквата „Свети Седмочисленици“ от комунистически деец. Цел на атентата е да бъде ликвидиран военният и политическият елит на страната. При атентата загиват 134 души, а ранените са около 500, като част от тях умират по-късно от раните си. След атентата правителството в България предприема репресивни действия срещу крайната левица, известни като Априлски събития.
Коментиран от #25
12:20 09.09.2026
21 Златни години в историята на България
Коментиран от #30
12:23 09.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Факт
До коментар #19 от "?????":Ако някоя руска партия взриви руска църква и убие 11 руски генерали и стотици руснаци така както българските комунисти убиха 11 български генерали и стотици българи в атенатата си в българската църква, КАКВО после щеше да направи руската държава с тази терористична руска партия ???????
12:24 09.09.2026
24 име
12:27 09.09.2026
25 ?????
До коментар #20 от "Факт":"Българската комунистическа партия (БКП) е обявена извън закона през април 1924 г. заради организирането на Септемврийското въстание от 1923 г. и насилствените си опити да свали държавната власт чрез нелегални структури и терористични методи." - тва след деветоюнския преврат при който убиха законния министр-председател на България("Тялото му е разчленено на 75 части, а преди смъртта си Стамболийски е подложен на изтезания и обезобразяване. Текстът "Ст. 1923 г.", който успява да напише с кръвта си, продължава да стои на стената във вилата в Славовица. Водачът на отряда Иван Харлаков отнася главата му в София.") доколкото разбирам?
То си било традиция.
И още една снимка.
Има още много такива.
И донякъде благодарение на тях на Парижските мирни преговори не орязват територията на България като партизанските глави защото признават че в България е имало организирана антифашистка съпротива.
Между другото Съюзната Контролна Комисия в България съставена от победителите(вкл. англичани и американци) няма никакви забележки за регентите, референдума, Народния съд).
Ама тва новите умни и красиви историчари го премълчават.
Що ли е така?
12:35 09.09.2026
26 Комунист
12:40 09.09.2026
27 Някой
1944 г.: Противоконституционна подмяна на Регентския съвет
И повече няма какво да се чете. Все едно е законен фашисткият преврат от 1923 (избиване на избраните от народа на избори месец по-рано) правен между другото от същият. И на власт от 16 министри на комунистите са само 4 или 25%.
Това като за еврото сега с в конституцията чл1 ал 2, че властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и ал 3, че институции (и КС) не могат ад си присвояват суверенитета, а еврото е загуба на суверенитет. Така че и сега се погазва конституцията, закони и НК - например раздел 2 предателство и шпионство.
12:41 09.09.2026
28 Вън РОбството 3
А ДЕМОКРАЦИЯ също НЕ ни трябва.. Демокрация означава "" демони и дяволи КРАДАТ""".. В България циггани и туррци крадат . А в САЩ, араби и неггри крадат..
На България ни трябва Народна република, но с Народно събрание, както между 1878- 1944 г, БЕЗ евреи и туррци !!!
В момента, онези депутати и министри от партия ГРАБЕЖ си взимат заплатите всеки месец, но пускат разни богати араби китайци да правят ДЮНЕР-джийници и магазини за дрехи и китайски ресторанти, да правят ДЪМПИНГ, да продават стоки почти без пари и да докарват българските магазинчета до ФАЛИТ..
Така българите остават БЕЗ бизнес, БЕЗ пари и без работа..
12:45 09.09.2026
29 Бай Кимон
12:50 09.09.2026
30 0077
До коментар #21 от "Златни години в историята на България":Какви Златни години те гонят бе човек? Ти живял ли в онова време? НЕДОИМЪК, ОПАШКИ ЗА ВСИЧКО И ВРЪСКАРСТВО, ТОВА БЕШЕ СОЦА. То и бай Тошо ГО каза!!!
12:52 09.09.2026