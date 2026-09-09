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Как превратът на 9 септември подмени регентите на Симеон II

Как превратът на 9 септември подмени регентите на Симеон II

9 Септември, 2026 11:41 887 30

  • преврат-
  • 9 септември 1944 г.-
  • регенти-
  • симеон ii

На тази дата се ражда се вестник „Отечествен фронт“, а денят става национален празник

Как превратът на 9 септември подмени регентите на Симеон II - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Датата 9 септември остава една от най-динамичните и дискутирани в модерната българска история. На днешния ден се навършват ключови годишнини от събитията през 1944 г. и 1945 г., които изцяло пренареждат политическата и медийната карта на страната, полагайки началото на нов тоталитарен режим.

1944 г.: Противоконституционна подмяна на Регентския съвет

Веднага след деветосептемврийския преврат през 1944 г., новото правителство на Отечествения фронт (ОФ) предприема радикални и спорни от правна гледна точка стъпки. В грубо противоречие с действащата тогава Търновска конституция, кабинетът издава постановления, с които освобождава от длъжност легитимните регенти на малолетния цар Симеон II.

На тяхно място светкавично е назначен нов Регентски съвет. В неговия състав влизат:

  • Професор Венелин Ганев (независим)

  • Цвятко Бобошевски (независим)

  • Тодор Павлов (комунист)

Тази промяна осигурява на прокомунистическите сили директен контрол върху държавния глава и легитимира следващите репресивни действия на властта.

Медийната офанзива: Вестник „Отечествен фронт“ излиза на светло

Също на 9 септември 1944 г., официозът на новата власт – вестник „Отечествен фронт“, започва да излиза напълно легално. Преди тази дата изданието се разпространява нелегално като орган на съпротивителното движение. С легализирането си вестникът се превръща в основно оръжие за пропаганда и идеологическо превъзпитание на българското общество в духа на новия курс.

1945 г.: Първият „Ден на свободата“ и масовите помилвания

Точно една година по-късно, на 9 септември 1945 г., денят за първи път е обявен и честван като „Ден на свободата“ – национален празник и неприсъствен ден за цялата страна. Извън официалните манифестации, властта предприема тактически ход за туширане на общественото напрежение, породено от масовия терор.

Във връзка с годишнината са помилвани и освободени от затворите около 900 души, които преди това са били осъдени от т.нар. Народен съд. Същевременно над 1000 души са пуснати на свобода от трудово-възпитателните лагери в страната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тов. ЧЛЕНИН

    0 5 Отговор
    Болгарские таваришчи - С ПРАЗДНИКОМ !

    11:45 09.09.2026

  • 3 Трол

    2 9 Отговор
    Освен това взеха всички дворци и замъци на Симеон, спечелени с честен труд.

    11:46 09.09.2026

  • 4 Богдан Филов съм

    7 4 Отговор
    Много мазно увиснахме на въжето с Киро Сакса. Това очаква всички еврасти. Ще ви посрещнем, идвайте

    Коментиран от #15

    11:48 09.09.2026

  • 5 Без майтап

    3 5 Отговор
    Светлият лъч от исток изгори много надежди.

    Коментиран от #16

    11:48 09.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Спрете да триете, да не ви пратя

    8 0 Отговор
    един дрон в редакцията

    11:49 09.09.2026

  • 9 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

    17 5 Отговор
    АКО не бе 9-ти септември 1944г. , 80% от българите още щеше да пасем овце и говеда , за да храним европейците . Нямаше да имаме най образовани специалисти от всички сфери . НЯМАШЕ да ги има заводите , хотелите и какво ли не още построено след този ден , което сега 36 години демократите разграбват , а останалото не могат и да го боядисат . Вечна слава .

    11:50 09.09.2026

  • 10 Путулер ахахаха

    5 9 Отговор
    Ярославският областен съд осъди 48-годишния местен жител Николай Шчербаков на 14 години лишаване от свобода в колония със строг режим за това, че е снимал военни гробове в гробище. Според Meduza разследващите са обвинили мъжа в държавна измяна.

    11:50 09.09.2026

  • 11 9 септември 1945 г.-ДЕН НА СВОБОДАТА

    17 3 Отговор
    Най успешния перод на възход в новата ни история- 9.09.1944 - 10.11.1989 г.

    11:51 09.09.2026

  • 12 хихи

    4 3 Отговор
    "Първият „Ден на свободата“ и масовите помилвания"

    Изключително политнекоректно заглавие в иначе демократична медия.... В демократичните медии се говори за стотици хиляди осъдени от "Народния съд"

    11:54 09.09.2026

  • 13 Вън Робството 1

    2 5 Отговор
    Трябвало е да МАХНАТ само неакдърния цар- Сакскобурготски , а НЕ да правят Комунизъм..
    Българите са с РОБСКА психика, защото, от последните 600 години, САМО между 1878- 1945 г, сме имали чисто БЪЛГАРСКО правителство...
    По време на Мюсюлманското РОбство, през 1836 г, Добри Желязков прави ПЪРВАТА българска фабрика в Сливен. Но през 1853 г, Мюсюлманиите цигани Османци му ВЗИМАТ, открадват фабриката. Взимат му всичко..
    След Освобождението 1878 г, българите отново започват да правят фирми и фабрики, но през 1945 г, в НАЧАЛОТО на Комунизма, един крадец и един евреин, отиват по селата в България и казват на българите - "" Вече ние сме новите собственици на вашата земя и фабрики.. Вие ще работите за нас, а ние ще ПРИБИРАМЕ печалбата, защото сме членове на партия БКП"".
    До 1945 г, повечето българи са живеели по селата и почти всяка къща е била отделна фирма за производство на - нещо дрехи, обувки, отглеждане на плодове, зеленчуци, хляб, домати, краставици, круши, сливи.
    Оня АХмед Доган от ДПС, е бил доносник Заптие- 15 години..За това време тоя цигганин е СЛЕДЯЛ българите..
    Мутрите, след 1990 г, са разни евреи и турци, или мелези от смешения с такива, които СЛЕДЯТ и ограбват българите.. Всички ЗНАЕМ, оня виц, как един циггански турчин- МУтра казва на малко цигганче-- "" Взех адресите на учителите в училище. Ще падне голям бой """ !!!

    11:54 09.09.2026

  • 14 Вън РОбството 2

    0 4 Отговор
    До 1945 г, ПОВЕЧЕТО българи са живеели по селата... НО след това , започват да се местят в града.. тъй като евреите и турците ( от БКП) НЕ са пускали българите да живеят и забогатяват..
    През 1945 г, разни евреи ( като Зеленски) ИЗПОЛЗВАТ войната на Русия и Германия , да се намърдат във властта в България и Русия ..
    А след 1990 г, турците са използвали НЕДОВОЛСТВОТО от комунизма, да направят собствена партия - ДПС, и да вземат властта в България..
    След 1990 г, турците и евреи ( като Зеленски) КРАДАТ из България..
    А в Русия, през 1917 г, разни евреи като Зеленски взимат властта чрез комунизма, а през 1990 г, ОТКРАДНАХА големи части от Русия (СССР), като казаха че щели да се отделят в отделни държави, също както циггганите МУТРИ в България искаха да вземат властта и да стават кметове на градове в България - 2002 г-2015 година..

    11:55 09.09.2026

  • 15 Софето

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Богдан Филов съм":

    Само кажи къде, с удоволствие ще ти катурна празната кратуна

    11:56 09.09.2026

  • 16 ИЗГОРИ рахатлъка

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без майтап":

    на шепа демократи с дантелените нощници , но даде свобода на бедните българи , които бяха над 70 % от народа .

    11:56 09.09.2026

  • 17 Факт

    7 6 Отговор
    9 септември 1944 година. Най-черната дата в новата българска история. Всичко, което последва, започна с подмяна на думи. Превратът, извършен от неколцина офицери-предатели и възможен единствено защото ордите на Сталин вече бяха окупирали Отечеството ни, беше преименуван на „народно въстание“. Окупацията беше преименувана на „освобождение“. Убийството без съд и присъда беше преименувано на „народен съд“. А хилядите българи, чиято единствена вина беше, че мислеха свободно, бяха преименувани на „фашисти“ в държава, която никога преди това не е била фашистка.
    Който владее думите, владее историята. А който владее историята, владее и бъдещето на един народ. Затова лъжата беше поддържана десетилетия наред с целия ресурс на държавата, докато поколения българи израснаха с чужд разказ за собствената си страна. Цената я знаем: над 30 000 ликвидирани българи, стотици хиляди репресирани, лагери, действали до 1989 година, унищожен политически, военен, академичен и икономически елит. И половин век България, откъсната от европейския демократичен свят, към който принадлежи по история и по избор. Същите, които наричаха окупацията „освобождение“, днес наричат войната „специална операция“ и искат мирни преговори и дипломация с агресора Русия. Методът не се е променил, променила се е само технологията. Затова 9 септември не е спор между историци. Той е напомняне колко бързо подменените думи се превръщат в подменени съдби. Дължим на жертвите поне това, което им беше отнето при

    11:59 09.09.2026

  • 18 КОМУНИ$Т

    3 2 Отговор
    Ч€$ТИТ ПРАЗНИК (9-ти СЕПТЕМВРИ) НА Вожда И Учит€ля- другаря р "ум€н" БО(га)ТАШ!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))

    12:05 09.09.2026

  • 19 ?????

    9 0 Отговор
    Уф.
    Снимка от времето на предишните регенти.
    Ще имате ли смелостта да я оставите?

    Коментиран от #20, #23

    12:06 09.09.2026

  • 20 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Българската комунистическа партия (БКП) е обявена извън закона през април 1924 г. заради организирането на Септемврийското въстание от 1923 г. и насилствените си опити да свали държавната власт чрез нелегални структури и терористични методи. Решението е взето от Върховния касационен съд въз основа на новоприетия Закон за защита на държавата (ЗЗД) Атентатът в църквата „Света Неделя“ е най-големият терористичен акт в историята на България. Извършен е на 16 април 1925 година, Велики четвъртък, от група дейци на Военната организация (ВО) на Българската комунистическа партия (БКП), които взривяват покрива на църквата „Света Неделя“ в София. По това време в нея се провежда церемонията по погребението на генерал Константин Георгиев, народен представител, убит на 14 април същата година пред църквата „Свети Седмочисленици“ от комунистически деец. Цел на атентата е да бъде ликвидиран военният и политическият елит на страната. При атентата загиват 134 души, а ранените са около 500, като част от тях умират по-късно от раните си. След атентата правителството в България предприема репресивни действия срещу крайната левица, известни като Априлски събития.

    Коментиран от #25

    12:20 09.09.2026

  • 21 Златни години в историята на България

    5 2 Отговор
    Честит празник на всички българи! Народната власт и социалистическа НРБ ще останат като златните години на подем и развитие на страната.

    Коментиран от #30

    12:23 09.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Ако някоя руска партия взриви руска църква и убие 11 руски генерали и стотици руснаци така както българските комунисти убиха 11 български генерали и стотици българи в атенатата си в българската църква, КАКВО после щеше да направи руската държава с тази терористична руска партия ???????

    12:24 09.09.2026

  • 24 име

    4 1 Отговор
    За какви нарушения на конституцията говорите, като именно царската власте суспендирала конституцията. На това му се вика "с твоите камъни по твоята глава".

    12:27 09.09.2026

  • 25 ?????

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    "Българската комунистическа партия (БКП) е обявена извън закона през април 1924 г. заради организирането на Септемврийското въстание от 1923 г. и насилствените си опити да свали държавната власт чрез нелегални структури и терористични методи." - тва след деветоюнския преврат при който убиха законния министр-председател на България("Тялото му е разчленено на 75 части, а преди смъртта си Стамболийски е подложен на изтезания и обезобразяване. Текстът "Ст. 1923 г.", който успява да напише с кръвта си, продължава да стои на стената във вилата в Славовица. Водачът на отряда Иван Харлаков отнася главата му в София.") доколкото разбирам?
    То си било традиция.
    И още една снимка.
    Има още много такива.
    И донякъде благодарение на тях на Парижските мирни преговори не орязват територията на България като партизанските глави защото признават че в България е имало организирана антифашистка съпротива.
    Между другото Съюзната Контролна Комисия в България съставена от победителите(вкл. англичани и американци) няма никакви забележки за регентите, референдума, Народния съд).
    Ама тва новите умни и красиви историчари го премълчават.
    Що ли е така?

    12:35 09.09.2026

  • 26 Комунист

    0 0 Отговор
    Смърт на демокрацията храна за народа!

    12:40 09.09.2026

  • 27 Някой

    2 0 Отговор
    Прочетох до:
    1944 г.: Противоконституционна подмяна на Регентския съвет
    И повече няма какво да се чете. Все едно е законен фашисткият преврат от 1923 (избиване на избраните от народа на избори месец по-рано) правен между другото от същият. И на власт от 16 министри на комунистите са само 4 или 25%.
    Това като за еврото сега с в конституцията чл1 ал 2, че властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и ал 3, че институции (и КС) не могат ад си присвояват суверенитета, а еврото е загуба на суверенитет. Така че и сега се погазва конституцията, закони и НК - например раздел 2 предателство и шпионство.

    12:41 09.09.2026

  • 28 Вън РОбството 3

    0 1 Отговор
    Трябвало е само да МАХНАТ некадърния цар Сакскобурготски, а НЕ да правят Комунизъм..
    А ДЕМОКРАЦИЯ също НЕ ни трябва.. Демокрация означава "" демони и дяволи КРАДАТ""".. В България циггани и туррци крадат . А в САЩ, араби и неггри крадат..
    На България ни трябва Народна република, но с Народно събрание, както между 1878- 1944 г, БЕЗ евреи и туррци !!!
    В момента, онези депутати и министри от партия ГРАБЕЖ си взимат заплатите всеки месец, но пускат разни богати араби китайци да правят ДЮНЕР-джийници и магазини за дрехи и китайски ресторанти, да правят ДЪМПИНГ, да продават стоки почти без пари и да докарват българските магазинчета до ФАЛИТ..
    Така българите остават БЕЗ бизнес, БЕЗ пари и без работа..

    12:45 09.09.2026

  • 29 Бай Кимон

    3 0 Отговор
    Удобно се пропуска, че самият регентски съвет преди 09.09.1944 г. е противоконституционен.В действащата конституция на Царство България е било изрично записано , че регент не може да бъде родственик на малолетния цар от първо коляно. А принц Кирил му е чичо.Така беззаконието си върви още от прокарването на ЗЗД през 1923 г. Така че , рот фронт, другари и другарки!

    12:50 09.09.2026

  • 30 0077

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Златни години в историята на България":

    Какви Златни години те гонят бе човек? Ти живял ли в онова време? НЕДОИМЪК, ОПАШКИ ЗА ВСИЧКО И ВРЪСКАРСТВО, ТОВА БЕШЕ СОЦА. То и бай Тошо ГО каза!!!

    12:52 09.09.2026