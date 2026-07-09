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Куфар, шапка и билет за Баня: Как е почивал българинът преди 9 септември 1944 г.

Куфар, шапка и билет за Баня: Как е почивал българинът преди 9 септември 1944 г.

9 Юли, 2026 10:44 1 069 14

  • почивка-
  • българия-
  • 9 септември 1944 г.-
  • курорти

От солените морски бани във Варна до царския блясък на Чамкория – вижте как се е раждал родният туризъм

Куфар, шапка и билет за Баня: Как е почивал българинът преди 9 септември 1944 г. - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди 9 септември 1944 г. почивката в България е била въпрос на престиж, стил и... лекарско предписание. Летният отдих не е бил масово явление, а по-скоро привилегия на градската буржоазия, интелектуалците и царския елит. Въпреки това, именно в този период се раждат златните стандарти на българския туризъм.

Морските курорти: Раждането на родната Ривиера

Варна – перлата на Черноморието: През 1921 г. градът официално е обявен за курорт. Построяват се модерните Морски бани (разделени строго на мъжки и женски), които привличат не само българския елит, но и туристи от Чехословакия, Полша и Румъния.

Архитектура и забавления: Около Морската градина изникват красиви вили в стил сецесион. Денят е преминавал в разходки с чадър срещу слънце, слушане на духови оркестри в казиното и вечери с морски деликатеси в емблематични ресторанти като „Монастиря“ и „Кавказ“.

Несебър и Созопол: Тези градчета тогава са били дестинация за хората на изкуството – художници и писатели, които са търсили тишина, автентичност и евтина храна.

Планинските курорти: По стъпките на царя

Чамкория (днес Боровец): Това е най-старият и луксозен планински курорт на Балканите. Всичко започва, когато княз Фердинанд построява тук ловната си резиденция „Царска Бистрица“. Последват го министри, банкери и богати фабриканти, които вдигат над 70 алпийски вили сред иглолистните гори.

Владая, Княжево и Витоша: За по-бедната софийска интелигенция и чиновничеството, уикенд туризмът е включвал излети до Витоша с раница, сандвичи и непременната китара.

Балнеотуризмът: На „Баня“ по предписание

Лечебният отдих: Преди Втората световна война най-популярният начин за почивка е бил ходенето на минерални бани. То е било силно препоръчвано от лекарите за всякакви болежки.

Топ дестинациите: Вършец, Хисаря, Банкя и Кюстендил са били препълнени. Там се изграждат зашеметяващи за времето си бани и санаториуми с виенска архитектура.

Културният живот: Във Вършец например е работело първото банско казино в страната, където са се организирали пищни балове и залагания.

Сметката, моля! Колко е струвал луксът?

През 30-те години на XX век българският лев е стабилен, но почивката остава сериозен разход. За да си го представите: средната чиновническа заплата е била около 2 500 – 3 500 лева.

Пътнически билет за влак (от София до Варна и обратно) в трета класа е струвал около 260 лева, а за първа класа – над 500 лева. За улеснение БДЖ пуска специални евтини билети "курортист" с до 30% намаление.

Нощувка в елитен хотел във Варна или Чамкория е варирала между 80 и 150 лева на вечер без храна.

Пълен пансион (стая с три хранения) в по-скромна селска къща или частна квартира в Несебър е излизал около 40 – 60 лева на ден.

Такса за вход на плажа и ползване на гардероб на Варненските бани е била около 4 – 6 лева.

Цар Борис III и "обикновеният" туризъм

Докато баща му Фердинанд обича помпозността, цар Борис III е бил известен със своята скромност и страст към родната природа. Из Чамкория и Рила той често е засичан от туристите да върви напълно сам, облечен в обикновени планинарски дрехи.

Историите разказват как царят редовно спирал да си говори с овчарите или изненадващо сядал на софрата на обикновени туристи, които в първия момент изобщо не вярвали, че пред тях стои самият монарх. Цар Борис III е бил и запален любител на локомотивите – не веднъж сам е карал влака, с който софиянци са пътували към морето или към провинцията за уикенда! Последното му планинско изкачване е именно на връх Мусала на 19 август 1943 г., броени дни преди внезапната му смърт.

Ретро хроника: Какво пише в пресата тогава?

За да усетим духа на времето, ето един автентичен цитат от софийския вестник „Мир“ от юли 1932 г., който иронизира софийските сноби:

„Настъпи летото и София опустя. Всеки, който има три хиляди лева в джоба и малко гордост в сърцето, замина за Варна или Чамкория. Онези, които нямат пари, заминаха „на баня“ при роднини на село. А най-бедните стоят заключени у дома си денем със спуснати щори, за да си мислят съседите, че и те са заминали на курорт...“

Условията и дрес кодът

Етикетът на тогавашния курортист е бил железен. Дори в най-големите летни жеги или по стръмните планински пътеки, мъжете задължително са носели сака, папионки и сламени шапки (тип „жирар“). Дамите пък никога не са излизали без дълги копринени рокли, бели ръкавици и дантелени чадъри, които да пазят порцелановата белота на кожата им – по онова време тенът е бил признак за селска, полска работа, а не за аристократизъм!

Почивката в предвоенна България е била бавна, романтична и изпълнена с аристократичен дух – време, в което куфарът винаги е миришел на лавандула и морски бриз.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    София е била срината от съюзниците.А баба и дядо се криели в едно село в планината на чист въздух.

    Коментиран от #4, #6

    10:46 09.07.2026

  • 2 Сила

    8 2 Отговор
    Созопол и Несебър ...💔
    Тишина и евтина храна ....ха ха ха !!!

    10:48 09.07.2026

  • 3 осраински

    12 3 Отговор
    Преди 9 септември 1944 г. почивката в България е била въпрос на престиж, стил и... лекарско предписание. Летният отдих не е бил масово явление, а по-скоро привилегия на градската буржоазия, интелектуалците и царския елит.ТО И СЕГА е ТАКА

    10:48 09.07.2026

  • 4 Сила

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дрезден е бил сринат ...буквално !!!
    Пишеш глупости !!!

    10:49 09.07.2026

  • 5 Попов

    11 0 Отговор
    Много интересна статия. Браво. То и сега средната заплата е около 1500 евро (3000 лв), но всичко е далеч по скъпо.

    Коментиран от #7

    10:51 09.07.2026

  • 6 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е било достатъчно ,щом още ръсиш тъ.пизми по форума

    10:52 09.07.2026

  • 7 Дааа

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Попов":

    На другарите винаги им е било скъпо ,освен ако не е без пари

    10:54 09.07.2026

  • 8 НАРОДА вече

    13 10 Отговор
    ходи на почивка както преди 1944г. - само богатите 20% . Така искаха от СДС 1989г. ЧЕСТИТО. При бай ТОШО 90% ходехме на море , планина , балнеолечение, екскурзии и др. всяка година . Почивни станции на море и планина имаха всички предприятия . Санаториуми десетки . КЪДЕ са СЕГА след 37години ДЕМОКРАЦИЯ - САМО болници . ЗАЩО от ДЕВЕТ милиона 1989г. станахме ШЕСТ .

    11:03 09.07.2026

  • 9 12...34

    7 4 Отговор
    Най лошият ден в нашата история.Ръководени от неграмотни и избиват интелигентните

    11:05 09.07.2026

  • 10 Абе

    3 0 Отговор
    Можеше да се постараеш малко повече и да споменеш двата най-скъпи и престижни планински курорта от онова време - Цигов Чарк и Костенец. В района на Цигов Чарк за пръв път се карат организирано ски в България, а в Костенец са били едни от най-скъпите и престижни ресторанти в СВЕТА. Идвали са гост готвачи от цяла Европа и е било огромна чест и гордост за тях да ги поканят да приготвят храната един-два дена.

    Коментиран от #14

    11:10 09.07.2026

  • 11 Хихи

    2 0 Отговор
    "— Ти я чуй, момче — обърна се той към мене, — ти хем се къпи, хем понаглеждай мускалите, па гледай и мен какво нещо ще изкалъпя. — И с тия думи бай Ганьо дигна единия си крак и стъпи на оградата… — Ти само гледай… Повдигна се, тури и другия крак, изправи се, прекръсти се и извика:

    — Гледай… Яла, боже, помози… Хоп!… — И се хвърли във въздуха, изкриви краката си на кравай и — бух! — сред басейна.

    Снопове вода бризнаха нагоре и се посипаха по главите на вцепенените от учудване немци: вълнисти кръгове отскочиха от центъра към краищата, преляха зад басейна, хлътнаха пак назад и когато водата подир няколко секунди се утаи и избистри, всякой от находящите се в банята можеше да види уморителните жестикулации на бай Ганя под водата. Той се повдигна нагоре, спусна си нозете, стъпи на дъното, изправи се със затворени очи и запушени уши, изтърси се от водата — пуф! — и пръсна вода през увисналите си мустаки — пуф! — и изцеди водата от косата и лицето си, отвори си очите, погледна ме и се засмя:

    — Ха, ха, ха… а? Какво ще речеш?…"

    11:12 09.07.2026

  • 12 Как е почивал българина преди 9-ти

    6 0 Отговор
    Почивките на 90% от народа са били на нивите - от съмване до залез.

    11:31 09.07.2026

  • 13 Кви пшочивки ма, обцемозъчна скумрийо?

    4 0 Отговор
    90% от българите преди 1944 г цяло лято са били на къра.

    11:33 09.07.2026

  • 14 ЯВНО за

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    теб почивка е само ски сезона - два месеца . Станциите за ПОЧИВКА и лечение преди 1989г. бяха стотици , но никой не иска да ги спомене , защото станаха руини през тая пуста демокрация . Поне да бяха съхранени а не разрушени .

    11:45 09.07.2026