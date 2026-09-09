Преди 505 г. Сюлейман Великолепни изселва българите от Белград

Днес се навършват точно 505 години от драматичното изселване на българите от Белград и Белградската област, разпоредено от султан Сюлейман Великолепни непосредствено след падането на ключовата дунавска крепост. Това масово депортиране, започнало под конвоя на османската войска през септември 1521 г., се превръща в един от най-важните епизоди за запазването на българската православна памет. Благодарение на откуп, платен от Цариградския патриарх, прокуденото население успява да спаси от султана най-ценните християнски светини на региона.
Духовният щит на бежанците: Пренасянето на реликвите
На 9 септември 1521 г., преди 505 години, султан Сюлейман I Великолепни нарежда част от християнското население на наскоро завладения Белград да бъде преселено в Константинопол. На 10 септември 1521 г. започва историческото преселение на белградските българи, което приключва през следващата 1522 г. с пристигането им в османската столица. В техните ръце е поверена съдбата на три безценни светини:
- Мощите на Света Петка Българска (Епиватска)
- Мощите на византийската императрица Теофано
- Чудотворната икона на Света Богородица
„Този акт не е просто спасяване на ценности, а пренасяне на духовна идентичност. За българите мощите на Света Петка са били символ на национално упование в епоха, в която държавата им отдавна е изчезнала от политическата карта“, коментират съвременни български историци пред научния архив на Българска история.
Квартал „Белградкапи“ и живата памет на Цариград
Пристигайки в Константинопол (Истанбул) през 1522 г., бежанците са заселени в специален район около Златните врата на Теодосиевите стени. Това място получава историческото наименование квартал „Белградкапи“ (Белградска врата), което и до днес свидетелства за присъствието им. Заедно с тях е пренесена и културата на прочутите белградски занаятчии и градинари, които оставят траен отпечатък в градската тъкан на Истанбул. Изградената от тях църква съхранява духа на предците им в продължение на векове.
Запазването на паметта за събитията от 1521–1522 г. остава ярък пример за това как един прокуден народ може да превърне трагедията на изгнанието в триумф на духа и вярата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
16:19 09.09.2026
2 Елизабет Цветанова ккк кахър
16:21 09.09.2026
3 На днешния
Коментиран от #8
16:26 09.09.2026
4 Значи реално ни казвате че
Коментиран от #5, #6
16:30 09.09.2026
5 Че даже и имоти им раздали
До коментар #4 от "Значи реално ни казвате че":безплатно до златните врати на Теодосиевите стени !!! ... Белградкапи... И по един дюнер даже са им дали за добе дошли
Коментиран от #7
16:34 09.09.2026
6 провинциалист
До коментар #4 от "Значи реално ни казвате че":"Най големият град в Европа по това време .... " - по това време вече не е в Европа, а в ориента.
16:36 09.09.2026
7 безплатно
До коментар #5 от "Че даже и имоти им раздали":и по един...резан. Голям моабет бульооо....ГОЛЯМ!
16:37 09.09.2026
8 провинциалист
До коментар #3 от "На днешния":Защото така няма да могат да плюят комиунизЪма.
16:38 09.09.2026
9 484848
16:38 09.09.2026
10 2697
16:40 09.09.2026
11 Каква грижа за българите
16:49 09.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.