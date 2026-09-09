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Преди 505 г. Сюлейман Великолепни изселва българите от Белград

Преди 505 г. Сюлейман Великолепни изселва българите от Белград

9 Септември, 2026 16:16 942 12

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Квартал „Белградкапи“ пази паметта за събитията от 1521 г.

Преди 505 г. Сюлейман Великолепни изселва българите от Белград - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват точно 505 години от драматичното изселване на българите от Белград и Белградската област, разпоредено от султан Сюлейман Великолепни непосредствено след падането на ключовата дунавска крепост. Това масово депортиране, започнало под конвоя на османската войска през септември 1521 г., се превръща в един от най-важните епизоди за запазването на българската православна памет. Благодарение на откуп, платен от Цариградския патриарх, прокуденото население успява да спаси от султана най-ценните християнски светини на региона.

Духовният щит на бежанците: Пренасянето на реликвите

На 9 септември 1521 г., преди 505 години, султан Сюлейман I Великолепни нарежда част от християнското население на наскоро завладения Белград да бъде преселено в Константинопол. На 10 септември 1521 г. започва историческото преселение на белградските българи, което приключва през следващата 1522 г. с пристигането им в османската столица. В техните ръце е поверена съдбата на три безценни светини:

  • Мощите на Света Петка Българска (Епиватска)
  • Мощите на византийската императрица Теофано
  • Чудотворната икона на Света Богородица

Този акт не е просто спасяване на ценности, а пренасяне на духовна идентичност. За българите мощите на Света Петка са били символ на национално упование в епоха, в която държавата им отдавна е изчезнала от политическата карта“, коментират съвременни български историци пред научния архив на Българска история.

Квартал „Белградкапи“ и живата памет на Цариград

Пристигайки в Константинопол (Истанбул) през 1522 г., бежанците са заселени в специален район около Златните врата на Теодосиевите стени. Това място получава историческото наименование квартал „Белградкапи“ (Белградска врата), което и до днес свидетелства за присъствието им. Заедно с тях е пренесена и културата на прочутите белградски занаятчии и градинари, които оставят траен отпечатък в градската тъкан на Истанбул. Изградената от тях църква съхранява духа на предците им в продължение на векове.

Запазването на паметта за събитията от 1521–1522 г. остава ярък пример за това как един прокуден народ може да превърне трагедията на изгнанието в триумф на духа и вярата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    3 3 Отговор
    Турско мекере

    16:19 09.09.2026

  • 2 Елизабет Цветанова ккк кахър

    2 6 Отговор
    Турците имат много сладка сперма

    16:21 09.09.2026

  • 3 На днешния

    4 5 Отговор
    ден и преди 82 г. всички хитлерофашистки стават съюзокомунисти а 45 г. по късно евродемократи но никой нищо не написа за това!? Защо ли??

    Коментиран от #8

    16:26 09.09.2026

  • 4 Значи реално ни казвате че

    5 3 Отговор
    селското християнското население били станали граждани на Константинопол ? Най големият град в Европа по това време ....

    Коментиран от #5, #6

    16:30 09.09.2026

  • 5 Че даже и имоти им раздали

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Значи реално ни казвате че":

    безплатно до златните врати на Теодосиевите стени !!! ... Белградкапи... И по един дюнер даже са им дали за добе дошли

    Коментиран от #7

    16:34 09.09.2026

  • 6 провинциалист

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Значи реално ни казвате че":

    "Най големият град в Европа по това време .... " - по това време вече не е в Европа, а в ориента.

    16:36 09.09.2026

  • 7 безплатно

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Че даже и имоти им раздали":

    и по един...резан. Голям моабет бульооо....ГОЛЯМ!

    16:37 09.09.2026

  • 8 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "На днешния":

    Защото така няма да могат да плюят комиунизЪма.

    16:38 09.09.2026

  • 9 484848

    1 1 Отговор
    Много ми е интерсно какво ядете за да сте в таково психично положение ?

    16:38 09.09.2026

  • 10 2697

    4 0 Отговор
    Честит празник !

    16:40 09.09.2026

  • 11 Каква грижа за българите

    4 1 Отговор
    От турското присъствие , което така много сме харесвали и лошите руснаци са дошли да ни освобождават,

    16:49 09.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.