Стивън Сегал се завръща в киното, снима филм в Белград

8 Август, 2025 13:31 364 4

Екшън звездата засне последния си филм преди 6 години

Стивън Сегал се завръща в киното, снима филм в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската екшън звезда Стивън Сегал се завръща в света на киното след шестгодишна пауза. Хърватският режисьор и актьор Векослав Катушин започва снимки на екшън трилъра „Орденът на дракона“ и повери една от главните роли на Сегал. Филмът ще се снима в Белград, предава БТА.

„Обичам да казвам на шега, че почти го извадих от пенсия. Вярвам, че такава актьорска легенда като Сегал, не трябва да спира, той трябва да продължи да играе на екрана. За мен като режисьор е голяма чест и предизвикателство да работя с такъв артист. Очаквам с нетърпение енергичните му актьорски изпълнения и всеки кадър, който ще заснемем“, подчерта Катушин, цитиран от Ен1.

Актьорският състав включва още холандският майстор на бойните изкуства Рон Сморенбург, който развълнува публиката с уменията си по бойни изкуства във финалния дуел на филма на Джеки Чан „Кой съм аз?“ от края на 90-те години, и Мишел Киси, известен с ролята си във филма „Кикбоксьор“ с участието на Жан-Клод Ван Дам. Заедно с тях роли ще изпълнят и Майкъл Паре, Джени Парис и Алона Херта – звездите от филма на Катушин „Несправедлива смърт 2: Кръвни линии“ (Wrongful Death 2: Bloodlines), чиято премиера ще се състои в немските кина в края на август.

Очаква се снимките да приключат до края на октомври.


  • 1 муцунка

    1 1 Отговор
    Катушин на български е Макаров. Катушка на руски език означава макара.

    13:34 08.08.2025

  • 2 къде сте бе соросоиди?

    1 3 Отговор
    нали олигофреените питаха кои е отишъл да живее във МОСКВА

    ето го човека от скапааания запад замина във слънчева МОСКВА да живеее и работи

    13:35 08.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    последният му филм може и да е в Етиопия / абсолютен некадърник и измекяр ,-навремето им викахме бар-биячи-нищо не става от него в реален бой

    13:37 08.08.2025

  • 4 Киноман

    1 0 Отговор
    От 30 години филмите са му пълна боза. Самият той е станал 150 кила и само пляска с ръце. Не знам кой ги гледа.

    13:46 08.08.2025