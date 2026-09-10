180 години от патента на шевната машина в САЩ

На 10 септември 2026 г. светът отбелязва кръгла годишнина от едно от най-значимите технологични събития на XIX век. На днешния ден се навършват точно 180 години, откакто американският изобретател Елиас Хау получава историческия патент № 4750 в САЩ за първата практична шевна машина с двоен бод. Събитието от 1846 г. остава в историята като повратна точка, която не просто автоматизира производството на дрехи, но и трансформира световната икономика и индустриализация.
Оригиналният модел на Елиас Хау е революционен, тъй като за разлика от своите предшественици, той спира да се опитва да имитира движението на човешка ръка при шиене. Вместо това Хау въвежда три ключови елемента, които присъстват и в съвременните машини: игла с ухо в самия връх, совалка под плата за прекарване на втория конец и автоматично подаване на текстила. Според историческите данни в архивите на Смитсониън, машината е успявала да направи по 250 бода в минута, побеждавайки по скорост петима от най-бързите професионални шивачи в Бостън по онова време.
Въпреки гениалността на изобретението, Хау среща сериозна съпротива в САЩ. Текстилните работници се страхуват за работните си места, а високата производствена цена отблъсква инвеститорите. Докато изобретателят е в Англия в опит да продаде правата за патента, други предприемачи в Америка започват да произвеждат подобни устройства. Сред тях изпъква името на Исак Зингер, който подобрява дизайна и успешно комерсиализира марката, превърнала се в нарицателно за шевни машини.
Последвалите съдебни битки за интелектуална собственост между Хау и Зингер продължават от 1849 до 1854 г. Хау печели делата и започва да получава солидни роялти такси за всяка продадена машина в САЩ. Както се посочва в анализите на Библиотеката на Конгреса на САЩ, този спор води до създаването на първия голям патентен пул в индустриалната история през 1856 г., известен като „Sewing Machine Combination“. Благодарение на него Хау натрупва огромно състояние преди смъртта си през 1867 г.
Днес, 180 години по-късно, иновацията на Хау се разглежда не просто като битов уред, а като катализатор на конфекционната индустрия, който направи облеклото по-достъпно и постави основите за съвременните глобални вериги за доставки в модата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех и подигравки
11:15 10.09.2026
2 Искра свети лука
11:17 10.09.2026
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