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Ким Кардашиян и Люис Хамилтън сред звездите на откриването на музея на Джордж Лукас

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън сред звездите на откриването на музея на Джордж Лукас

22 Септември, 2026 15:30 432 1

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Lucas Museum of Narrative Art отваря врати днес за посетители

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън сред звездите на откриването на музея на Джордж Лукас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян и седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън бяха сред гостите на бляскавата вечер по повод откриването на Lucas Museum of Narrative Art в Лос Анджелис. Събитието се проведе на 19 септември в Exposition Park, три дни преди музеят официално да отвори врати за посетители днес.

Хамилтън беше и сред съпредседателите на вечерта заедно с Том Круз, Гийермо дел Торо, Грета Гъруиг, Стивън Спилбърг, Фарел Уилямс и други известни имена. Кардашиян и Хамилтън пристигнаха поотделно на червения килим, но по-късно бяха заснети заедно вътре в музея.

На събитието присъстваха още Леонардо ди Каприо, Робърт де Ниро, Харисън Форд, Опра Уинфри, Франсис Форд Копола и редица други представители на киното, изкуството и бизнеса. Вечерта включваше музикални изпълнения, речи и шоу с дронове.

Музеят е създаден от режисьора Джордж Лукас и съпругата му Мелъди Хобсън след близо 17 години подготовка. Проектът е на стойност около 1 млрд. долара, а футуристичната пететажна сграда заема близо 28 000 кв. метра. Около нея са изградени и 11 акра обществен парк.

Колекцията включва над 40 000 произведения и предмети, свързани с визуалното разказване на истории – от живопис, илюстрации и комикси до кино и анимация. При откриването са изложени около 1300 произведения, сред които творби на Фрида Кало, Норман Рокуел и Банкси. Специално място е отделено и на света на „Междузвездни войни“ с оригинални костюми, модели и превозни средства от филмите.


САЩ
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  • 1 Ами

    0 0 Отговор
    Междузвездни войни има милиони фенове!

    15:41 22.09.2026