Ивка Бейбе се влюби в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Само дни след началото на „Ергенът: Любов в рая“ Ивка Бейбе и фармацевтът Влади вече се държат като двойка и близостта между тях е повече от видима.
„Аз никога не съм се влюбвала за три дни. Ние сме като децата“, призна Ивка пред Влади. Той също не скри какво изпитва към нея и директно призна, че едва се сдържа.
„Не знам как ще става съспенс, на мен ми идва инстинктивно да те целувам“, заяви влюбеният аптекар, с което и инфлуенсърката се съгласи.
„Даже вече имам чувството, че съм те целувал“, каза Влади, а Ивка веднага се съгласи: „И аз имам такова чувство“.
Двамата обаче не спряха дотук. Ивка дори стигна до признанието: „Аз няма да мога след предаването да не живея с теб“. Отговорът на Влади не закъсня: „Заповядай“.
На фона на бързо разгарящата се близост между тях логично се появи и въпросът дали двамата няма да се възползват от прословутата Бум Бум Рума.
Ивка дори директно заяви: „Искам да спя с Влади“. А репликата веднага накара останалите да наострят уши, но инфлуенсърката побърза да уточни: „Не така, както си мислите“.
Станислава дори даде благословия на Ивка и Влади да се нанесат в Бум Бум Рума. Въпреки очевидната химия помежду им обаче Ивка беше категорична – секс между тях в рамките на предаването няма да има. Тя отказа да направи такава крачка пред цяла България, макар изкушението помежду им да е горещо.
Докато някои от участниците все още се чудят кого харесват, Ивка и Влади вече обсъждат целувки, съвместен живот и дори къде да спят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #14
12:03 10.09.2026
2 Госта
Коментиран от #13
12:07 10.09.2026
3 сливка бейбе
Коментиран от #12
12:10 10.09.2026
4 хихи
Защото Клинтън каза, че оралния ... не е ... ,следователно не е изневяра.
А на Ивка майка й и е казала да не дава на другото място...
Коментиран от #11
12:12 10.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Питам
Коментиран от #10
12:18 10.09.2026
8 Гнусно
Коментиран от #9
12:44 10.09.2026
9 Ивка Бейбе
До коментар #8 от "Гнусно":Да, Гнусно!😍😘
13:04 10.09.2026
10 Ивка Бейбе
До коментар #7 от "Питам":Да, Питам!😍😘
13:05 10.09.2026
11 Ивка Бейбе
До коментар #4 от "хихи":Ни могъ, хихи!😍😘
13:08 10.09.2026
12 Ивка Бейбе
До коментар #3 от "сливка бейбе":И аз, сливка бейбе!😍😘
13:09 10.09.2026
13 Ивка Бейбе
До коментар #2 от "Госта":Бис ценна съм, Госта!😍😘
13:10 10.09.2026
14 Ивка Бейбе
До коментар #1 от "мда":Дубре, мда!😍😘
13:11 10.09.2026
15 Любопитен
13:33 10.09.2026