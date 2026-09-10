Ивка Бейбе се влюби в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Само дни след началото на „Ергенът: Любов в рая“ Ивка Бейбе и фармацевтът Влади вече се държат като двойка и близостта между тях е повече от видима.

„Аз никога не съм се влюбвала за три дни. Ние сме като децата“, призна Ивка пред Влади. Той също не скри какво изпитва към нея и директно призна, че едва се сдържа.

„Не знам как ще става съспенс, на мен ми идва инстинктивно да те целувам“, заяви влюбеният аптекар, с което и инфлуенсърката се съгласи.

„Даже вече имам чувството, че съм те целувал“, каза Влади, а Ивка веднага се съгласи: „И аз имам такова чувство“.

Двамата обаче не спряха дотук. Ивка дори стигна до признанието: „Аз няма да мога след предаването да не живея с теб“. Отговорът на Влади не закъсня: „Заповядай“.

На фона на бързо разгарящата се близост между тях логично се появи и въпросът дали двамата няма да се възползват от прословутата Бум Бум Рума.

Ивка дори директно заяви: „Искам да спя с Влади“. А репликата веднага накара останалите да наострят уши, но инфлуенсърката побърза да уточни: „Не така, както си мислите“.

Станислава дори даде благословия на Ивка и Влади да се нанесат в Бум Бум Рума. Въпреки очевидната химия помежду им обаче Ивка беше категорична – секс между тях в рамките на предаването няма да има. Тя отказа да направи такава крачка пред цяла България, макар изкушението помежду им да е горещо.

Докато някои от участниците все още се чудят кого харесват, Ивка и Влади вече обсъждат целувки, съвместен живот и дори къде да спят.