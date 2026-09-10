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Ивка Бейбе се влюби в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Ивка Бейбе се влюби в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

10 Септември, 2026 12:01 1 134 15

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  • влюбени

Инфлуенсърката обаче е категорична, че няма да прави секс пред цяла България

Ивка Бейбе се влюби в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само дни след началото на „Ергенът: Любов в рая“ Ивка Бейбе и фармацевтът Влади вече се държат като двойка и близостта между тях е повече от видима.

„Аз никога не съм се влюбвала за три дни. Ние сме като децата“, призна Ивка пред Влади. Той също не скри какво изпитва към нея и директно призна, че едва се сдържа.

„Не знам как ще става съспенс, на мен ми идва инстинктивно да те целувам“, заяви влюбеният аптекар, с което и инфлуенсърката се съгласи.

„Даже вече имам чувството, че съм те целувал“, каза Влади, а Ивка веднага се съгласи: „И аз имам такова чувство“.

Двамата обаче не спряха дотук. Ивка дори стигна до признанието: „Аз няма да мога след предаването да не живея с теб“. Отговорът на Влади не закъсня: „Заповядай“.

На фона на бързо разгарящата се близост между тях логично се появи и въпросът дали двамата няма да се възползват от прословутата Бум Бум Рума.

Ивка дори директно заяви: „Искам да спя с Влади“. А репликата веднага накара останалите да наострят уши, но инфлуенсърката побърза да уточни: „Не така, както си мислите“.

Станислава дори даде благословия на Ивка и Влади да се нанесат в Бум Бум Рума. Въпреки очевидната химия помежду им обаче Ивка беше категорична – секс между тях в рамките на предаването няма да има. Тя отказа да направи такава крачка пред цяла България, макар изкушението помежду им да е горещо.

Докато някои от участниците все още се чудят кого харесват, Ивка и Влади вече обсъждат целувки, съвместен живот и дори къде да спят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    7 0 Отговор
    вЕрваме ви

    Коментиран от #14

    12:03 10.09.2026

  • 2 Госта

    7 0 Отговор
    Мивка,бейбе…цена?

    Коментиран от #13

    12:07 10.09.2026

  • 3 сливка бейбе

    9 0 Отговор
    След масово плющене открих любовта за 2 дена.....

    Коментиран от #12

    12:10 10.09.2026

  • 4 хихи

    5 0 Отговор
    дефинирай секс!?
    Защото Клинтън каза, че оралния ... не е ... ,следователно не е изневяра.
    А на Ивка майка й и е казала да не дава на другото място...

    Коментиран от #11

    12:12 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Питам

    1 0 Отговор
    Тая,Ивка ли са я кръстили? Много лигаво

    Коментиран от #10

    12:18 10.09.2026

  • 8 Гнусно

    1 0 Отговор
    Те са най -читавата двойка. Всички са дърти м......... Които си точат зъбите за млади момчета.Гнусна работа!А даскалката ,пълна излагация .Това публичен дом ли е?

    Коментиран от #9

    12:44 10.09.2026

  • 9 Ивка Бейбе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гнусно":

    Да, Гнусно!😍😘

    13:04 10.09.2026

  • 10 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    Да, Питам!😍😘

    13:05 10.09.2026

  • 11 Ивка Бейбе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Ни могъ, хихи!😍😘

    13:08 10.09.2026

  • 12 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "сливка бейбе":

    И аз, сливка бейбе!😍😘

    13:09 10.09.2026

  • 13 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госта":

    Бис ценна съм, Госта!😍😘

    13:10 10.09.2026

  • 14 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Дубре, мда!😍😘

    13:11 10.09.2026

  • 15 Любопитен

    0 0 Отговор
    Това реалити предверие на пуб личен дом ли е?

    13:33 10.09.2026