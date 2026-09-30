Внучката на Боян Радев влиза в модата

Пред обектива в изцяло бяла визия Алисия Радева прави първите си стъпки в модата. Внучката на двукратния олимпийски шампион по класическа борба Боян Радев е избрана за едно от новите лица на Sofia Fashion Week и вече е заснела официалната фотосесия за кампанията.
Кадрите са решени в монохромен стил, като строгият силует на сакото е съчетан с ефирни материи и деликатни детайли. Фотосесията е част от представянето на новото издание на модната седмица, което ще се проведе от 13 до 15 октомври 2026 г. в Sofia Grand Hall на хотел „Маринела“ в София.
Над 500 кандидати са се явили на кастинга
Организаторите съобщават, че над 500 момичета и момчета са участвали в кастинга за модели. Сред тях са били както професионални модели, така и нови лица, които за първи път са застанали пред модно жури.
Селекцията е проведена лично от Жени Калканджиева. В нея са участвали представители на агенциите Visages Models, Intermodels и Alia Models. Избраните модели ще бъдат част от трите вечери на Sofia Fashion Week.
Три вечери с различен акцент
Първата вечер, на 13 октомври, е посветена на дебютни колекции на студенти и млади дизайнери от България и чужбина. На 14 октомври ще бъдат представени колекции на български и международни дизайнери, а финалът на 15 октомври ще бъде с гала вечер, насочена към кутюра, вечерната и луксозната мода.
Изданието е под мотото NEXT GEN – Where New Talent Meets Business и поставя акцент върху връзката между младите таланти, модната индустрия и бизнеса. Селектираните студенти и млади дизайнери ще участват без такса. „Искаме да създадем място, на което талантът среща реалната публика, дизайнерите срещат бизнеса, а модата се превръща в инвестиция“, заявяват от ръководството на хотел „Маринела“.
Фамилията на Алисия Радева носи и силно спортно наследство. Нейният дядо Боян Радев е първият българин с две олимпийски титли в борбата, спечелени на Игрите в Токио през 1964 г. и в Мексико през 1968 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Марин
17:15 30.09.2026
2 Тцтцтц
17:16 30.09.2026
3 Сто кила джони уокър и малко белло
17:19 30.09.2026
4 Румънеца
17:23 30.09.2026
5 Няма
17:24 30.09.2026
6 качественно семе!!!
17:41 30.09.2026
7 Сула
17:44 30.09.2026
8 гадател
17:49 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тото
18:16 30.09.2026
11 Емо
18:44 30.09.2026