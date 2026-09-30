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Внучката на Боян Радев влиза в модата
  Тема: Известни личности

Внучката на Боян Радев влиза в модата

30 Септември, 2026 17:14 806 11

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  • моден кастинг

Алисия Радева вече засне официалната фотосесия за кампанията на Sofia Fashion Week

Внучката на Боян Радев влиза в модата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пред обектива в изцяло бяла визия Алисия Радева прави първите си стъпки в модата. Внучката на двукратния олимпийски шампион по класическа борба Боян Радев е избрана за едно от новите лица на Sofia Fashion Week и вече е заснела официалната фотосесия за кампанията.


Кадрите са решени в монохромен стил, като строгият силует на сакото е съчетан с ефирни материи и деликатни детайли. Фотосесията е част от представянето на новото издание на модната седмица, което ще се проведе от 13 до 15 октомври 2026 г. в Sofia Grand Hall на хотел „Маринела“ в София.

Над 500 кандидати са се явили на кастинга

Организаторите съобщават, че над 500 момичета и момчета са участвали в кастинга за модели. Сред тях са били както професионални модели, така и нови лица, които за първи път са застанали пред модно жури.

Селекцията е проведена лично от Жени Калканджиева. В нея са участвали представители на агенциите Visages Models, Intermodels и Alia Models. Избраните модели ще бъдат част от трите вечери на Sofia Fashion Week.

Три вечери с различен акцент

Първата вечер, на 13 октомври, е посветена на дебютни колекции на студенти и млади дизайнери от България и чужбина. На 14 октомври ще бъдат представени колекции на български и международни дизайнери, а финалът на 15 октомври ще бъде с гала вечер, насочена към кутюра, вечерната и луксозната мода.

Изданието е под мотото NEXT GEN – Where New Talent Meets Business и поставя акцент върху връзката между младите таланти, модната индустрия и бизнеса. Селектираните студенти и млади дизайнери ще участват без такса. „Искаме да създадем място, на което талантът среща реалната публика, дизайнерите срещат бизнеса, а модата се превръща в инвестиция“, заявяват от ръководството на хотел „Маринела“.

Фамилията на Алисия Радева носи и силно спортно наследство. Нейният дядо Боян Радев е първият българин с две олимпийски титли в борбата, спечелени на Игрите в Токио през 1964 г. и в Мексико през 1968 г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марин

    10 0 Отговор
    Окровено много гроззна, но връзките са си връзки.

    17:15 30.09.2026

  • 2 Тцтцтц

    8 0 Отговор
    Лично се провежда от алкохоличката на Републиката😂🤣🚾

    17:16 30.09.2026

  • 3 Сто кила джони уокър и малко белло

    9 0 Отговор
    Селекцията е проведена лично от Жени Калканджиева. Е повече няма нужда да знаем, това казва всичко.

    17:19 30.09.2026

  • 4 Румънеца

    7 0 Отговор
    Ква е тая евтина пърцуца?

    17:23 30.09.2026

  • 5 Няма

    7 0 Отговор
    никакво излъчване ! Сухо позиране !

    17:24 30.09.2026

  • 6 качественно семе!!!

    1 3 Отговор
    Това е КАЧЕство ,от Качественно семе!Браво!

    17:41 30.09.2026

  • 7 Сула

    1 3 Отговор
    Браво, одобрявам

    17:44 30.09.2026

  • 8 гадател

    1 0 Отговор
    Е как, няма да работи я.

    17:49 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тото

    1 0 Отговор
    И Силвето от Левски Г иска том.

    18:16 30.09.2026

  • 11 Емо

    0 0 Отговор
    Ръката й е несъразмерно голяма спрямо главата и мяза на лопата.

    18:44 30.09.2026