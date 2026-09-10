Били Джоел разкри, че е претърпял мозъчна операция: Все още съм тук!

Рок звездата Били Джоел разкри, че е претърпял мозъчна операция след поставената му през 2025 г. диагноза нормотензивна хидроцефалия. 77-годишният музикант увери феновете си, че състоянието му се подобрява.

„Никъде не отивам. Тук съм. Все още съм тук“, заяви Били Джоел в предаване по своя канал The Billy Joel Channel в SiriusXM.

Изпълнителят на „Piano Man“ разказа, че първоначално забелязал проблеми с равновесието. По думите му усещането било като постоянно люлеене на лодка и започнал да се чувства нестабилен при ходене.

След преглед при невролог Били Джоел бил диагностициран с нормотензивна хидроцефалия, състояние, при което в мозъчните кухини се натрупва прекомерно количество цереброспинална течност. Лечението често включва хирургично поставяне на шънт, който отвежда излишната течност.

Певецът призна, че първоначално не искал да се подлага на операция, но променил решението си, след като разбрал, че процедурата може да подобри равновесието и паметта му.

„Не искам да губя разсъдъка си. Трудно е да разбереш кое се дължи на възрастта и кое на заболяването“, каза Били Джоел.

След операцията лекарите поставили шънт, а музикантът забелязал подобрение в паметта, равновесието и цялостната си способност да функционира нормално.

Възстановяването обаче наложило сериозни ограничения върху концертната му дейност. Според Били Джоел лекарите го предупредили, че силният звук и физическото натоварване по време на рок концерти предизвикват симптоми, подобни на сътресение, и могат да затруднят възстановяването на нервната система.

Затова певецът временно прекрати изпълненията на живо и продължава с физическа терапия под медицинско наблюдение.

Били Джоел обяви диагнозата си през май 2025 г., когато отмени всички планирани концерти. Тогава екипът му съобщи, че заболяването е довело до проблеми със слуха, зрението и равновесието и че музикантът трябва да се съсредоточи върху лечението си.

Преди това част от концертите му вече бяха отложени, след като Били Джоел падна на сцената по време на свое участие в Кънектикът.

Носителят на няколко награди „Грами“ подчерта, че стриктно спазва препоръките на лекарите и продължава рехабилитацията си с надеждата отново да може да се върне към активни музикални изяви.